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বিশাল-হাতে মানরক্ষা! জামশেদপুরকে হারিয়ে ডুরান্ডের সেমিফাইনালে মোহনবাগান

Mohun Bagan: নির্ধারিত সময়ে ফল ১-১। অতিরিক্তি সময় পেরিয়ে ম্যাচ গড়াল টাইব্রেকারে।

Written ByTanumoy Ghosal
Published: Aug 17, 2026, 11:39 PM IST|Updated: Aug 17, 2026, 11:39 PM IST
বিশাল-হাতে মানরক্ষা! জামশেদপুরকে হারিয়ে ডুরান্ডের সেমিফাইনালে মোহনবাগান
Image Credit: ডুরান্ডের সেমিফাইনালে মোহনবাগান

About the Author

Tanumoy Ghosal

Tanumoy Ghosal

সাংবাদিকতাতে স্নাতক। শুরু প্রিন্ট মিডিয়ায়। তারপর বৈদ্যুতিন মাধ্যম ঘুরে এখন ডিজিটাল সাংবাদিকতায়। আগ্রহ মূলত  রাজনৈতিক খবরে। খেলা, বিশেষত ফুটবল হল ভালোবাসা।

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