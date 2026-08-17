/বিশাল-হাতে মানরক্ষা! জামশেদপুরকে হারিয়ে ডুরান্ডের সেমিফাইনালে মোহনবাগান

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: নির্ধারিত সময়ে ফল ১-১। অতিরিক্তি সময় পেরিয়ে ম্যাচ গড়াল টাইব্রেকারে। জামশেদপুর এফসিকে হারিয়ে ডুরান্ড কাপের সেমিফাইনালে মোহনবাগান। ত্রাতার ভূমিকায় বিশাল কাইথ।
প্রথম একাদশে দুই বিদেশি। জামশেদপুরের বিরুদ্ধে কিন্তু দারুণ শুরু করেছিল মোহনবাগান। ম্যাচের ২ মিনিটেই গোল। মোহনবাগানকে এগিয়ে দেন সাহাল। নিজেদের ভুলেই গোল হজম করে জামশেদপুর। রাশিথোইকে পাস দিয়েছিলেন প্রণয় হালদার। কিন্ত বল কেড়ে নেন দ্রাজিচ। তাঁর পাসে গোল করতে ভুল করেননি সাহাল। গোল খাওয়ার পর দমে যায়নি জামশেদপুর। বরং বল নিজেদের নিয়ন্ত্রণ রেখে পালটা আক্রমণের চেষ্টা করতে তারা। ১৬ মিনিটে আমন শট রুখে দেন বিশাল। প্রথমার্ধ শেষের কিছু ক্ষণ আগে ম্যাচে সমতা ফেরে। এবার শট বাঁচালেও বলটিকে আর নিজের নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারেননি মোহনবাগানের গোলরক্ষক। ফিরতি বলে গোল করেন দেবেন্দ্র।
দ্বিতীয়ার্ধে আর গোল হয়নি। তবে সুযোগ বেশি তৈরি করেছিল মোহনবাগানই। শেষপর্যন্ত খেলা গড়ায় টাইব্রেকার। প্রথম ৫ শটে গোল করে দু'দলই। বস্তুত, তার পরে আরও ৩ শটে টাই ব্রেক হয়নি। জামশেদপুরের নবম শট আটকে মোহনবাগানকে জেতান বিশাল কাইথ।
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