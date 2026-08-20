Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /খেলা
  • /ফের ডার্বি ডুরান্ডে! টাইব্রেকারে নর্থইস্ট ইউনাইটেডকে হারিয়ে ফাইনালে মোহনবাগান

ফের ডার্বি ডুরান্ডে! টাইব্রেকারে নর্থইস্ট ইউনাইটেডকে হারিয়ে ফাইনালে মোহনবাগান

Mohun Bagan: নির্ধারিত সময়ে খেলার ফল ছিল গোলশূন্য। টাইব্রেকারে মোহনবাগানে হয়ে গোল করেন রাহুল ভেকে, শুভাশিস বসু, লিস্টন কোলাসো এবং জেমি ম্যাকলারেন।  নর্থইস্টের দুটি স্পটকিক বাঁচিয়ে দেন বিশাল কাইথ।

Written ByTanumoy Ghosal
Published: Aug 20, 2026, 09:20 PM IST|Updated: Aug 20, 2026, 10:02 PM IST
ফের ডার্বি ডুরান্ডে! টাইব্রেকারে নর্থইস্ট ইউনাইটেডকে হারিয়ে ফাইনালে মোহনবাগান
Image Credit: ডুরান্ড ফাইনালে মোহনবাগান

About the Author

Tanumoy Ghosal

Tanumoy Ghosal

সাংবাদিকতাতে স্নাতক। শুরু প্রিন্ট মিডিয়ায়। তারপর বৈদ্যুতিন মাধ্যম ঘুরে এখন ডিজিটাল সাংবাদিকতায়। আগ্রহ মূলত  রাজনৈতিক খবরে। খেলা, বিশেষত ফুটবল হল ভালোবাসা।

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ফের ডার্বি ডুরান্ডে! টাইব্রেকারে নর্থইস্ট ইউনাইটেডকে হারিয়ে ফাইনালে মোহনবাগান
2
3
4
5