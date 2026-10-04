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টাইব্রেকারে জোড়া সেভ! বিশাল 'হাতে' শিল্ডের ফাইনালে মোহনবাগান

Mohun Bagan: নির্ধারিত ৯০ মিনিটে খেলা গোলশূন্য। অতিরিক্ত ৩০ মিনিটেও গোলে মুখ খুলতে পারল মোহনবাগান। গোল করতে ব্যর্থ পঞ্জাব। 

Written ByTanumoy Ghosal
Published: Oct 04, 2026, 08:59 PM IST|Updated: Oct 04, 2026, 08:59 PM IST
টাইব্রেকারে জোড়া সেভ! বিশাল 'হাতে' শিল্ডের ফাইনালে মোহনবাগান
Image Credit: আইএফএ শিল্ডের ফাইনালে মোহনবাগান

About the Author

Tanumoy Ghosal

Tanumoy Ghosal

সাংবাদিকতাতে স্নাতক। শুরু প্রিন্ট মিডিয়ায়। তারপর বৈদ্যুতিন মাধ্যম ঘুরে এখন ডিজিটাল সাংবাদিকতায়। আগ্রহ মূলত  রাজনৈতিক খবরে। খেলা, বিশেষত ফুটবল হল ভালোবাসা।

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