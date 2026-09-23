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বৃষ্টিভেজা মাঠে ফুল ফোটালেন ছাংতে! শিল্ডের প্রথম ম্যাচে শ্রীনিধিকে হাফ ডজন গোল মোহবাগানের

Mohun Bagan: সবুজ-মেরুন জার্সিতে অভিষেক ম্যাচেই গোল পেলেন এই স্কটিশ তারকা। মোহনবাগানের পরের ম্যাচ নর্থইস্ট ইউনাইটেডের বিরুদ্ধে।

Written ByTanumoy Ghosal
Published: Sep 23, 2026, 07:49 PM IST|Updated: Sep 23, 2026, 07:49 PM IST
বৃষ্টিভেজা মাঠে ফুল ফোটালেন ছাংতে! শিল্ডের প্রথম ম্যাচে শ্রীনিধিকে হাফ ডজন গোল মোহবাগানের
Image Credit: শিল্ডের প্রথম ম্যাচে শ্রীনিধিকে হাফ ডজন গোল মোহনবাগানের

About the Author

Tanumoy Ghosal

Tanumoy Ghosal

সাংবাদিকতাতে স্নাতক। শুরু প্রিন্ট মিডিয়ায়। তারপর বৈদ্যুতিন মাধ্যম ঘুরে এখন ডিজিটাল সাংবাদিকতায়। আগ্রহ মূলত  রাজনৈতিক খবরে। খেলা, বিশেষত ফুটবল হল ভালোবাসা।

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