/বৃষ্টিভেজা মাঠে ফুল ফোটালেন ছাংতে! শিল্ডের প্রথম ম্যাচে শ্রীনিধিকে হাফ ডজন গোল মোহবাগানের

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: কলকাতা লিগ জেতার পর এবার আইএফএ শিল্ডেও দূরন্ত ছন্দে মোহনবাগান। প্রথম ম্যাচে শ্রীনিধি ডেকানকে ৬-০ গোলে হারিয়ে দিলেন সবুজ-মেরুন ব্রিগেড। হ্যাটট্রিক করলেন লালিয়ানজুয়ালা ছাংতে।
দলে একাধিক ফুটবলারকে ছাড়াই আইএফএ শিল্ডে খেলছে মোহনবাগান। আপুইয়া, মনবীর সিং, মেহতাব সিং, অভিষেক সিং, সাহাল আবদুল সামাদ, অনিরুদ্ধ থাপারা এখন জাতীয় শিবিরে। প্রথম দলে জেমি ম্যাকলারেন, আলবার্তো রডরিগেজ, দেজন দ্রাজিচ ও মিগুয়েল ফিগুয়েরাকে সঙ্গে ছিলেন ছাংতে লিস্টন, অভিষেক সূর্যবংশীরাও। বৃষ্টিভেজা মাঠে শুরু থেকে রীতিমতো আগ্রাসী মেজাজে খেলছিলেন মোহনবাগান ফুটবলাররা।
গোল সুযোগ চলে এসেছিল ৫ মিনিটেই। শুভাশিস বসুর হেড বিপদমুক্ত করেন শ্রীনিধির গোলরক্ষক কমলজিৎ। এরপর ৮ মিনিটে মোহনবাগানকে এগিয়ে দেন অভিষেক সূর্যবংশী। ৪৪ মিনিটে গোল করেন ছাংতে। বিরতির পর আর দাঁড়াতেই পারেনি শ্রীনিধি। ৫২ ৫৬ মিনিটে পরপর গোল করে হ্যাটট্রিক করে ফেলেন ছাংতে। ৮১ মিনিটে মোহনবাগান হয়ে পঞ্চম গোলটি করেন সন্দীপ মালিক। মিনিট খানেক বাদে ফের গোল। এবার হেড করে বল জালে পাঠান লিএরউইন। সবুজ-মেরুন জার্সিতে অভিষেক ম্যাচেই গোল পেলেন এই স্কটিশ তারকা। মোহনবাগানের পরের ম্যাচ নর্থইস্ট ইউনাইটেডের বিরুদ্ধে।
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)