Zee News Bengali
Super Cup 2025: জয় দিয়েই শুরু, জেমির জোড়া গোলে উড়ে গেল চেন্নাইয়িন এফসি

Super Cup 2025: বৃষ্টি ভোজা গোয়ার ফতোরদা স্টেডিয়ামে খেলতে অসুবিধে হলেও আক্রমণের ঝাঁজ কমেনি মোহনবাগানের

সিকান্দর আবু জ়াফর | Updated By: Oct 25, 2025, 10:38 PM IST
Super Cup 2025: জয় দিয়েই শুরু, জেমির জোড়া গোলে উড়ে গেল চেন্নাইয়িন এফসি

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: মোহনবাগানকে কোনওভাবেই আটকাতে পারল না চেন্নাইয়িন এফি। বাগানের অজি ট্রাইকার জেমি ম্যাকলারেন একাই মাটিতে পেড়ে ফেলেন চেন্নাইয়িনকে। সুপার কাপে জয় দিয়েই শুরু করল হোসে মোলিনার দল। 

খোলার শুরু থেকে চেন্নাইয়িনকে চাপে রেখেছিল মোহনবাগান। খেলা শুরুর কিছুক্ষণ পরেই গোলে শর্ট করেন শুভাশিস। কিন্তু চেন্নাইয়িনের গোলরক্ষক নওয়াজের চেষ্টায় সে যাত্রায় বেঁচে যায় চেন্নাইয়িন। এর পরই নজর কাড়েন চোট কাটিয়ে মাঠে ফেরা মনবীর সিং। বৃষ্টি ভোজা গোয়ার ফতোরদা স্টেডিয়ামে খেলতে অসুবিধে হলেও আক্রমণের ঝাঁজ কমেনি মোহনবাগানের।

প্রথমার্ধের প্রথম আধঘণ্টায় ৩ ফ্রি কিক আদায় করে নিয়েছিল চেন্নাইয়িন। কিন্তু মোহনবাগানের শক্তিশালী রক্ষণ ফুঁড়ে সাফল্য় আনতে পারেনি চেন্নাইয়িন। বরং ৩৮ মিনিটে ১-০ গোলে এগিয়ে যায় মোহনবাগান। লালডিনলিয়ানাকে কাটিয়ে এগিয়ে গিয়ে লিস্টন পাস দেন ম্যাকলারেনকে। অসি স্ট্রাইকার সেই সুয়োগ হাতছাড়া করেননি। চেন্নাইয়িনের গোলে বল জড়িয়ে দেন।

দ্বিতীয়ার্ধে বাগানকে প্রতিরোধের মুখে ফেলে দেয় চেন্নাইয়িন। কিন্তু তা থেকে তেমন কোনও সুবিধে আদায় করতে পারেনি। খেলার ৬৭ মিনিটের মাথায় শুভাশীস পাস দেন মনবীরকে। তিনি সেই বল বাড়ান ম্যাকলারেননের দিকে। বাড়িয়ে দেওয়া চলতি বলে বাঁ পায়ের দুরন্ত শর্টে গোল করেন ম্যাকলারেন। 

অন্যদিকে, আরও একটি গোল খেতে পারত চেন্নাইয়িন। খেলার ৭৫ মিনিটে বক্সের কাছে বল পান মনবীর। তিনি শেষপর্যন্ত সেই বল বাড়িয়ে দেন লিস্টনকে। সেই বল থেকে গোল করতে পারেননি লিস্টন। বল শেষপর্যন্ত ফিরে আসে মনবীরের কাছে। তিনি সেই বল অনিরুদ্ধকে দিলেও তিনি  সেই পাস কাজে লাগাতে পারেননি। শেষ পর্যন্ত ২-০ গোলে জিতে মাঠ ছাড়ে মোহনবাগান। 

AIFF Super Cup 2025Mohun Bagan Super GiantChennaieyin FC
