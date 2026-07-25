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ডার্বি জিতেই মরসুম শুরু মোহনবাগানের, সাহালের গোলেই যুবভারতীতে তিন পয়েন্ট

ইস্টবেঙ্গলকে হারিয়েই ডুরান্ড অভিযান শুরু করল মোহনবাগান| ডার্বি জিতেই মরসুম শুরু সবুজ-মেরুনের

Written BySoumita Mukherjee
Published: Jul 25, 2026, 07:10 PM IST|Updated: Jul 25, 2026, 07:10 PM IST
ডার্বি জিতেই মরসুম শুরু মোহনবাগানের, সাহালের গোলেই যুবভারতীতে তিন পয়েন্ট
Image Credit: ছবি- মোহনবাগান সুপার জায়ান্টস

About the Author

Soumita Mukherjee

Soumita Mukherjee

ইংরেজি সাহিত্যে মাস্টার্স, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের সাংবাদিকতার ছাত্রী। ২০১২ সালে টেলিভিশনে হাতেখড়ি, সময়ের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ২০২১ থেকে ডিজিটালের দুনিয়ায় প্রবেশ। বিনোদনের খবর করা নেহাত বিনোদন নয়, দেড় দশকের সাংবাদিক জীবনে তা প্রতিষ্ঠা করেছেন। তারকাদের প্রশ্ন করাতেই বেশি সাবলীল। তবে শুধু গ্ল্যামার জগতেই আটকে নেই। ভোট কভারেজ থেকে শুরু করে দেশ-বিদেশের সব রকমের খবর, ফিল্ড রিপোর্টিং থেকে ভয়েস ওভার, কপি লেখা থেকে ইভেন্ট কোঅর্ডিনেশন-- সর্বমুখিন, সর্বত্রগামী। 

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