/পাঠচক্রকে চূর্ণ করে শুরু মোহনবাগানের, সবুজ-মেরুনেও বেশ ঝকঝকে সায়ন

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: পাঠচক্রকে গোলের মালা পরিয়েই কলকাতা লিগ শুরু করল মোহনবাগান। সোমবার ১৩ জুলাই, নিজেদের ঘরের মাঠে বৃষ্টিস্নাত বিকালে, ফ্লাডলাইটের আলোয় বাস্তব রায়ের সবুজ-মেরুন ৪-০ চূর্ণ করল সঞ্জয় দে'র পাঠচক্রকে। স্কোরশিটে নাম লেখালেন কিয়ান নাসিরি, সুহেল ভাট, সায়ন বন্দ্যোপাধ্যায় ও বিভান জ্যেতি লস্কর। তিন পয়েন্টেই ঘরোয়া লিগের খাতা খুলল গঙ্গাপারের শতাব্দী প্রাচীন ক্লাব।
গত মরসুমে ইস্টবেঙ্গলে আগুন জ্বালিয়ে সায়ন এসেছেন চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী মোহনবাগানে। জার্সি বদলালেও সায়ন বদলালেন না। এদিন ম্যাচের ২২ মিনিটেই মোহনবাগান এগিয়ে যায় কিয়ানের গোলে, তবে গোলটি হয় সায়নের সৌজন্যে। কারণ তাঁর ক্রস থেকেই কিয়ান গোল করে দলকে এগিয়ে দেন। বিরতির আগে আর কোনও গোলই হয়নি। বাকি তিন গোলই এসেছে দ্বিতীয়ার্ধে। ৬৫ মিনিটে রাজ বাসফোরের থ্রু থেকে রোহিত ক্রস করছিলেন। ফাঁকা গোলে বল জড়িয়ে দেন সুহেল। এরপর অন্তিম লগ্নে আসে বাকি দুই গোল। সায়নের সঙ্গেই গোলের দেখা পান বিভান। মোহনবাগান পুরো ম্যাচ জুড়েই দাপটের সঙ্গে খেলেছে। তবে প্রাপ্তি বলতে সায়ন। অনেকেরই মনে প্রশ্ন ছিল যে, সায়ন দলবদল করে কেমন খেলেন! তবে সায়ন নামের সুবিচার করেছেন। এদিন মোহনবাগান কম করে আরও তিন গোল করতে পারত। কিন্তু তেমনটা হয়নি। আরও সময় গেলে দলের ধার বাড়বে তা বলার অপেক্ষা রাখে না।
গত রবিবার লিগের উদ্বোধনী ম্যাচে ইস্টবেঙ্গল ৩-০ চূর্ণ করেছিল জর্জ টেলিগ্রাফকে। পরপর দু'দিন দুই প্রধান মাঠে নেমে বড় জয় পেল। বিশ্বকাপের ভরা বাজারেও কলকাতা ময়দানে যা ভালো বিজ্ঞাপন। আগামী ১৫ জুলাই ইস্টবেঙ্গল দ্বিতীয় ম্যাচ খেলবে বিধাননগর এমএসএ-র বিরুদ্ধে। ১৬ জুলাই মোহনবাগারেন পরের খেলা খিদিরপুরের বিরুদ্ধে। ইস্টবেঙ্গল শেষ দু'বার ঘরোয়া লিগের শিরোপা জিতেছে। ওদিকে মোহনবাগান ২০২৮ সালের পর আর কলকাতা লিগ জিততে পারেনি। দেখা যাক এবার বাস্তবের টিম ট্রফি তুলতে পারে কিনা!
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