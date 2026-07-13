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পাঠচক্রকে চূর্ণ করে শুরু মোহনবাগানের, সবুজ-মেরুনেও বেশ ঝকঝকে সায়ন

ইস্টবেঙ্গলের পর মোহনবাগানও জয় দিয়ে শুরু করল কলকাতা লিগ। নজরে ছিলেন সায়ন বন্দ্যোপাধ্যায়। দলবদলেও খেলায় প্রভাব পড়ল না তাঁর

Written BySubhapam Saha
Published: Jul 13, 2026, 07:48 PM IST|Updated: Jul 13, 2026, 08:01 PM IST
পাঠচক্রকে চূর্ণ করে শুরু মোহনবাগানের, সবুজ-মেরুনেও বেশ ঝকঝকে সায়ন
Image Credit: মোহনবাগানের গোলের উত্‍সবSource: Bureau

About the Author

Subhapam Saha

Subhapam Saha

বলতে বলতে গোওওওল... থেকে বোলারের মাথার উপর দিয়ে তুলে ছয়! মূলত ক্রীড়া সাংবাদিকতায়, তবুও বিনোদন থেকে বিজ়নেস, সর্বত্র কলম-ক্যামেরায় বিচরণ। ২০১১ সালে সাংবাদিকতার বাইশ গজে ডেবিউ। প্রিন্ট-টিভি-ডিজিটাল, তিন ফরম্যাট মিলিয়ে ১৪ বছরের চলমান ইনিংস। লিখতে লিখতে কাট যায়ে রাস্তে...এমনই ভাবনা আজীবন শিক্ষানবিশের...

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