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এবার মোহনবাগান দিবসে বিরাট চমক! কে পাবেন 'মোহনবাগান রত্ন’? জানিয়ে দিল সবুজ-মেরুন

এবার মোহনবাগান দিবসে থাকছে বিশেষ চমক! ২৯ এবং ৩০ জুলাই ধরে চলবে নানা অনুষ্ঠান। ঠিক হয়ে গেল এবারের ‘মোহনবাগান রত্ন’ প্রাপকের নামও

Written BySubhapam SahaEdited By:Subhapam Saha
Published: Jun 24, 2026, 08:55 PM IST|Updated: Jun 24, 2026, 09:05 PM IST
এবার মোহনবাগান দিবসে বিরাট চমক! কে পাবেন 'মোহনবাগান রত্ন’? জানিয়ে দিল সবুজ-মেরুন
Image Credit: মোহনবাগানের বড় ঘোষণাSource: Bureau

About the Author

Subhapam Saha

Subhapam Saha

বলতে বলতে গোওওওল... থেকে বোলারের মাথার উপর দিয়ে তুলে ছয়! মূলত ক্রীড়া সাংবাদিকতায়, তবুও বিনোদন থেকে বিজ়নেস, সর্বত্র কলম-ক্যামেরায় বিচরণ। ২০১১ সালে সাংবাদিকতার বাইশ গজে ডেবিউ। প্রিন্ট-টিভি-ডিজিটাল, তিন ফরম্যাট মিলিয়ে ১৪ বছরের চলমান ইনিংস। লিখতে লিখতে কাট যায়ে রাস্তে...এমনই ভাবনা আজীবন শিক্ষানবিশের...

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