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Mohun Bagan: প্রিমিয়র লিগের তারকাকে তুলে চমক মোহনবাগানের, অলড্রেডের বিদায়ের দিনেই ২ বছরের চুক্তিতে 'জেনারেল'

Mohun Bagan: এবার প্রিমিয়র লিগের তারকাকে তুলে চমকে দিল মোহনবাগান। টম অলড্রেডের বিদায়ের দিনেই ২ বছরের চুক্তিতে  দলে এসেছেন 'জেনারেল'

Written BySubhapam Saha
Published: Jun 11, 2026, 05:35 PM IST|Updated: Jun 11, 2026, 05:37 PM IST
Mohun Bagan: প্রিমিয়র লিগের তারকাকে তুলে চমক মোহনবাগানের, অলড্রেডের বিদায়ের দিনেই ২ বছরের চুক্তিতে 'জেনারেল'

About the Author

Subhapam Saha

Subhapam Saha

বলতে বলতে গোওওওল... থেকে বোলারের মাথার উপর দিয়ে তুলে ছয়! মূলত ক্রীড়া সাংবাদিকতায়, তবুও বিনোদন থেকে বিজ়নেস, সর্বত্র কলম-ক্যামেরায় বিচরণ। ২০১১ সালে সাংবাদিকতার বাইশ গজে ডেবিউ। প্রিন্ট-টিভি-ডিজিটাল, তিন ফরম্যাট মিলিয়ে ১৪ বছরের চলমান ইনিংস। লিখতে লিখতে কাট যায়ে রাস্তে...এমনই ভাবনা আজীবন শিক্ষানবিশের...

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