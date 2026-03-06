Mohun Bagan: 'ডাণ্ডা টুডুং—টুডুং'-এর তালে ম্যালারেনের ৪ গোল, মোহনবাগান ধরে কচুকাটা করল ওড়িশাকে

Mohun Bagan: 'ডাণ্ডা টুডুং—টুডুং'-এর তালে ম্যালারেনের ৪ গোল, মোহনবাগান ধরে কচুকাটা করল ওড়িশাকে
Mohun Bagan vs Odisha: জেমি ম্যাকলারেনের দুরন্ত ৪ গোল| ওড়িশা এফসি-র উপর একেবারে গোলের রোডরোলার চালাল মোহনবাগান সুপার জায়ান্ট। যার সাক্ষী থাকল প্রায় ৩০ হাজার দর্শক|
শুভপম সাহা: পাসের পর পাস খেলে, একেবারে আক্রমণের টর্নেডো তুলে, বিপক্ষের রক্ষণ ছত্রভঙ্গ করে দাও| সের্জিও লোবেরার সিগনেচার স্টাইলে খেলেই মোহনবাগান আরও একটা বিধ্বংসী জয় তুলে নিল যুবভারতীতে| ৬ মার্চ, শুক্রবার টি.জি. পুরুষোত্তমনের ওড়িশাকে কচুকাটা করে লোবেরার শিষ্যরা জিতল ৫-১ গোলে| লোবেরার ফুটবল দর্শনের ডিএনএ-র এফসি বার্সেলোনার| টিটো ভিলানোভার প্রাক্তন সহকারি বোঝেন গুছিয়ে অ্যাটাক এবং হাই-প্রেস ফুটবল | টাইট মার্জিনে নয়, হাই মার্জিনে জিততে পছন্দ করেন ৪৯ বছরের জারাগোজার বাসিন্দা| সেই পথেই রোজ একটু একটু করে এগিয়ে যাচ্ছে 'ডাবল চ্যাম্পিয়ন' টিম| পরপর দু'ম্যাচ জিতল একই ব্যবধানে|
প্রথমার্ধ
ওড়িশার প্রাক্তন ম্যানেজার এদিন তাঁর বর্তমান প্রশিক্ষণাধীন দলের প্রথম একাদশ সাজালেন, বিশাল কাইথ, শুভাশিস বসু, আলবার্তো রড্রিগেজ, টেকচাম সিং, মেহতাব সিং, অনিরুদ্ধ থাপা, লিস্টন কোলাসো, আপুইয়াকে, ম্যাকলারেন, কামিংস ও পেত্ৰাতোসকে দিয়ে| রবসনের চোট থাকায় দিমিকে শুরুতেই নামান লোবেরো| গত ২৮ ফেব্রুয়ারি ডার্বিতে মহামেডানকে ৫-১ গোলে ওড়ানো মোহনবাগান ঠিক যেখানে শেষ করেছিল, এদিন ঠিক যেন সেখান থেকেই শুরু করল| ম্যাচের বয়স যখন ১৪ মিনিট, ঠিক তখনই চলে আসে ম্যাচের তথা মোহনবাগানের প্রথম গোল| মেরিনার্স একেবারে দলীয় প্রচেষ্টায় এক দৃষ্টিনন্দন গোলের উপহার দেয় সমর্থকদের| এই গোলের কৃতিত্ব দিতেই হবে দিমিকে| বক্সের বাইরে এক চতুর ব্যাকহিল করে তিনি বল বাড়িয়ে দেন অধিনায়ক শুভাশিসকে। বঙ্গ তারকা সেখান থেকে দারুণ ভাসানো ক্রস তোলেন ম্যাকলারেনকে লক্ষ্য করে| আর এমন সুযোগ থেকে গোল করতে ভুল করেন না জেমি| এই গোলের ১০ মিনিটের মধ্যে মোহনবাগান স্কোরলাইন ২-০ করে ফেলে| কোলাসোর আসিস্ট থেকে জেমি ম্যাচের ও নিজের দ্বিতীয় গোলটি করে ফেলেন| এরপর ৪১ মিনিটে আলবার্তো ৪০ গজ দূর থেকে একটি নির্বিষ শট নিয়েও অমরিন্দর সিংকে পরাস্ত করে ফেললেন তিনি| দেখতে দেখতে মোহনবাগান ৩-০ করে ফেলে| তিন গোল খেয়ে ধুঁকতে থাকা ওড়িশা ৪৩ মিনিটে রহিম আলির সৌজন্যে গোলের দেখা পেয়ে যায়| কিন্তু এই মোহনবাগান যে আগুন| তা নেভার নয়| বিরতির ঠিক আগেই তারা ৪-০ করে ফেলে| জেমি ৪৬ মিনিটে আরও একটি গোল করে নিজের হ্যাটট্রিক পূর্ণ করেন| বক্সের মধ্যে আবারও সেই কোলাসো| গোয়ানিজের অসাধারণ ক্রস থেকে অজি গোলমেশিনের গোল করতে বিন্দুমাত্র সমস্যা হয়নি| এবারও অমরিন্দর সেই নীরব দর্শক| অস্ট্রেলিয়ার এ-লিগের ইতিহাসে সর্বাধিক হ্যাটট্রিকের (৮) মুকুটধারী জেমি আইএসএসলের এই প্রথম হ্যাটট্রিক করলেন|
দ্বিতীয়ার্ধ
প্রথমার্ধে ৪ গোল দেওয়া মোহনবাগান বিরতির পর আর কতগুলি গোল করতে পারে? এই নিয়েই প্রেস বক্সে আলোচনা জমেছিল সাংবাদিকদের| যে যাঁর মতোই ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন| কারণ দেখতে গেলে মোহনবাগান এবং ওড়িশার মুখোমুখি সাক্ষাতে পরিসংখ্যানে স্পষ্ট আধিপত্য রয়েছে মোহনবাগানেরই। এই ম্যাচের আগে পর্যন্ত আইএসএলে এই দুই দল ১৩ বার খেলেছে| মোহনবাগান জিতেছে ৬ বার| বাকি ৬টি ম্যাচ ড্র এবং মাত্র একবার জিতেছে ওড়িশা| সব প্রতিযোগিতা মিলিয়ে সামগ্রিক পরিসংখ্যানেও মেরিনার্স এগিয়ে| তাদের জয়ের সংখ্যা ৭, ওড়িশার ২, আর ড্র হয়েছে ৬ বার। তবে বিরতির পর মোহনবাগান আর একটিই গোল করতে পারল| তা এল ম্যাচের ৮৮ মিনিটে| আবারও সেই ম্যাকলারেন| দু’টি টাচ নিয়ে তিনি জোরাল শট নেন তিনি| একদা দেশের এক নম্বর গোলকিপার অমরিন্দরের, নাগালের বাইরে চলে গিয়ে জালে জড়িয়ে যায়| মুম্বইয়ের হয়ে খেলা সেনেগালের স্ট্রাইকার মোডু সোগুর পর দ্বিতীয় ফুটবলার হিসেবে জেমি আইএসএলের এক ম্যাচে চার গোল করলেন| আর মোহনবাগান আবারও প্রমাণ করল যে, দলে কে আছে, আর কে নেই তা নিয়ে তারা ভাবে না| গত ম্যাচের নায়ক রবসনকে ছাড়াই মোহনবাগান এদিন ফুল ফোটাল| আর পুরো ম্যাচে মাঠে বারবার বাজল শিলাজিতের গাওয়া- 'ডাণ্ডা টুডুং—টুডুং', সেই তালেই ম্যাকলারেন আর মোহনবাগান আগুনে ফুটবল খেলে প্রতিপক্ষকে ভস্মীভূত করে দিল| ৪ ম্যাচে ১২ পয়েন্ট নিয়ে মগডালেই থাকল গঙ্গাপারের শতাব্দী প্রাচীন ক্লাব|
আরও পড়ুন, Sunil Gavaskar: 'এটা তো বিশ্বকাপ নাকি?' লেজার শোয়ের পর মাঠে DJ বন্ধের দাবিতে সোচ্চার সানি, ফুঁসছেন বুমরার ঘটনায়...
আরও পড়ুন, WATCH MS Dhoni-Sakshi: বুমরার আগুনে ফুটছেন সাক্ষী, ক্যাপ্টেন কুলের 'ব্যায়েঠ যাও...ব্যায়েঠ যাও...' ভাইরাল নেটপাড়ায়
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)