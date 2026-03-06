English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. Advertise with us. CAREERS.
  • খবর
  • খেলা
  • Mohun Bagan: ডাণ্ডা টুডুং—টুডুং-এর তালে ম্যালারেনের ৪ গোল, মোহনবাগান ধরে কচুকাটা করল ওড়িশাকে

Mohun Bagan: 'ডাণ্ডা টুডুং—টুডুং'-এর তালে ম্যালারেনের ৪ গোল, মোহনবাগান ধরে কচুকাটা করল ওড়িশাকে

Mohun Bagan vs Odisha: জেমি ম্যাকলারেনের দুরন্ত ৪ গোল| ওড়িশা এফসি-র উপর একেবারে গোলের রোডরোলার চালাল মোহনবাগান সুপার জায়ান্ট। যার সাক্ষী থাকল প্রায় ৩০ হাজার দর্শক|   

সুদেষ্ণা পাল | Updated By: Mar 6, 2026, 07:42 PM IST
Mohun Bagan: 'ডাণ্ডা টুডুং—টুডুং'-এর তালে ম্যালারেনের ৪ গোল, মোহনবাগান ধরে কচুকাটা করল ওড়িশাকে
জেমি ম্যাকলারেনের হ্যাটট্রিক

শুভপম সাহা: পাসের পর পাস খেলে, একেবারে আক্রমণের টর্নেডো তুলে, বিপক্ষের রক্ষণ ছত্রভঙ্গ করে দাও| সের্জিও লোবেরার সিগনেচার স্টাইলে খেলেই মোহনবাগান আরও একটা বিধ্বংসী জয় তুলে নিল যুবভারতীতে| ৬ মার্চ, শুক্রবার টি.জি. পুরুষোত্তমনের ওড়িশাকে কচুকাটা করে লোবেরার শিষ্যরা জিতল ৫-১ গোলে| লোবেরার ফুটবল দর্শনের ডিএনএ-র এফসি বার্সেলোনার| টিটো ভিলানোভার প্রাক্তন সহকারি বোঝেন গুছিয়ে অ্যাটাক এবং হাই-প্রেস ফুটবল | টাইট মার্জিনে নয়, হাই মার্জিনে জিততে পছন্দ করেন ৪৯ বছরের জারাগোজার বাসিন্দা| সেই পথেই রোজ একটু একটু করে এগিয়ে যাচ্ছে 'ডাবল চ্যাম্পিয়ন' টিম| পরপর দু'ম্যাচ জিতল একই ব্যবধানে| 

Add Zee News as a Preferred Source

প্রথমার্ধ

ওড়িশার প্রাক্তন ম্যানেজার এদিন তাঁর বর্তমান প্রশিক্ষণাধীন দলের প্রথম একাদশ সাজালেন, বিশাল কাইথ, শুভাশিস বসু, আলবার্তো রড্রিগেজ, টেকচাম সিং, মেহতাব সিং, অনিরুদ্ধ থাপা, লিস্টন কোলাসো, আপুইয়াকে, ম্যাকলারেন, কামিংস ও পেত্ৰাতোসকে দিয়ে| রবসনের চোট থাকায় দিমিকে শুরুতেই নামান লোবেরো| গত ২৮ ফেব্রুয়ারি ডার্বিতে মহামেডানকে ৫-১ গোলে ওড়ানো মোহনবাগান ঠিক যেখানে শেষ করেছিল, এদিন ঠিক যেন সেখান থেকেই শুরু করল| ম্যাচের বয়স যখন ১৪ ‍মিনিট, ঠিক তখনই  চলে আসে ম্যাচের তথা মোহনবাগানের প্রথম গোল|  মেরিনার্স একেবারে দলীয় প্রচেষ্টায় এক দৃষ্টিনন্দন গোলের উপহার দেয় সমর্থকদের| এই গোলের কৃতিত্ব দিতেই হবে দিমিকে| বক্সের বাইরে এক চতুর ব্যাকহিল করে তিনি বল বাড়িয়ে দেন অধিনায়ক শুভাশিসকে। বঙ্গ তারকা সেখান থেকে দারুণ ভাসানো ক্রস তোলেন ম্যাকলারেনকে লক্ষ্য করে| আর এমন সুযোগ থেকে গোল করতে ভুল করেন না জেমি| এই গোলের ১০ মিনিটের মধ্যে মোহনবাগান স্কোরলাইন ২-০ করে ফেলে| কোলাসোর আসিস্ট থেকে জেমি ম্যাচের ও নিজের দ্বিতীয় গোলটি করে ফেলেন| এরপর ৪১ মিনিটে আলবার্তো ৪০ গজ দূর থেকে একটি নির্বিষ শট নিয়েও অমরিন্দর সিংকে পরাস্ত করে ফেললেন তিনি| দেখতে দেখতে মোহনবাগান ৩-০ করে ফেলে| তিন গোল খেয়ে ধুঁকতে থাকা ওড়িশা ৪৩ মিনিটে রহিম আলির সৌজন্যে গোলের দেখা পেয়ে যায়| কিন্তু এই মোহনবাগান যে আগুন| তা নেভার নয়| বিরতির ঠিক আগেই তারা ৪-০ করে ফেলে| জেমি ৪৬ মিনিটে আরও একটি গোল করে নিজের হ্যাটট্রিক পূর্ণ করেন| বক্সের মধ্যে আবারও সেই কোলাসো| গোয়ানিজের অসাধারণ ক্রস থেকে অজি গোলমেশিনের গোল করতে বিন্দুমাত্র সমস্যা হয়নি| এবারও অমরিন্দর সেই নীরব দর্শক|  অস্ট্রেলিয়ার এ-লিগের ইতিহাসে সর্বাধিক হ্যাটট্রিকের (৮) মুকুটধারী জেমি আইএসএসলের এই প্রথম হ্যাটট্রিক করলেন|  

দ্বিতীয়ার্ধ 

প্রথমার্ধে ৪ গোল দেওয়া মোহনবাগান বিরতির পর আর কতগুলি গোল করতে পারে? এই নিয়েই প্রেস বক্সে আলোচনা জমেছিল সাংবাদিকদের| যে যাঁর মতোই ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন| কারণ দেখতে গেলে মোহনবাগান এবং ওড়িশার মুখোমুখি সাক্ষাতে পরিসংখ্যানে স্পষ্ট আধিপত্য রয়েছে মোহনবাগানেরই। এই ম্যাচের আগে পর্যন্ত আইএসএলে এই দুই  দল ১৩ বার খেলেছে| মোহনবাগান জিতেছে ৬ বার| বাকি ৬টি ম্যাচ ড্র এবং মাত্র একবার জিতেছে ওড়িশা| সব প্রতিযোগিতা মিলিয়ে সামগ্রিক পরিসংখ্যানেও মেরিনার্স এগিয়ে| তাদের জয়ের সংখ্যা ৭, ওড়িশার ২, আর ড্র হয়েছে ৬ বার। তবে বিরতির পর মোহনবাগান আর একটিই গোল করতে পারল| তা এল ম্যাচের ৮৮ মিনিটে| আবারও সেই ম্যাকলারেন| দু’টি টাচ নিয়ে তিনি জোরাল শট নেন তিনি| একদা দেশের এক নম্বর গোলকিপার অমরিন্দরের, নাগালের বাইরে চলে গিয়ে জালে জড়িয়ে যায়| মুম্বইয়ের হয়ে খেলা সেনেগালের স্ট্রাইকার মোডু সোগুর পর দ্বিতীয় ফুটবলার হিসেবে জেমি আইএসএলের এক ম্যাচে চার গোল করলেন| আর মোহনবাগান আবারও প্রমাণ করল যে, দলে কে আছে, আর কে নেই তা নিয়ে তারা ভাবে না| গত ম্যাচের নায়ক রবসনকে ছাড়াই মোহনবাগান এদিন ফুল ফোটাল| আর পুরো ম্যাচে মাঠে বারবার বাজল শিলাজিতের গাওয়া- 'ডাণ্ডা টুডুং—টুডুং', সেই তালেই ম্যাকলারেন আর মোহনবাগান আগুনে ফুটবল খেলে প্রতিপক্ষকে ভস্মীভূত করে দিল| ৪ ম্যাচে ১২ পয়েন্ট নিয়ে মগডালেই থাকল গঙ্গাপারের শতাব্দী প্রাচীন ক্লাব|

আরও পড়ুন, Sunil Gavaskar: 'এটা তো বিশ্বকাপ নাকি?' লেজার শোয়ের পর মাঠে DJ বন্ধের দাবিতে সোচ্চার সানি, ফুঁসছেন বুমরার ঘটনায়...

আরও পড়ুন, WATCH MS Dhoni-Sakshi: বুমরার আগুনে ফুটছেন সাক্ষী, ক্যাপ্টেন কুলের 'ব্যায়েঠ যাও...ব্যায়েঠ যাও...' ভাইরাল নেটপাড়ায়

(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের AppFacebookWhatsapp ChannelX (Twitter)YoutubeInstagram পেজ-চ্যানেল) 

About the Author

SUDESHNA PAUL

টেলিভিশনে হাতেখড়ি। প্যাশন ডিজিটাল। অনলাইন সাংবাদিকতা মানে শুধু অনলাইনে খবর লেখা নয়, ডিজিটাল মানে ডেটাও! সংখ্যাতত্ত্বের সাংবাদিকতা! ১১ বছর ধরে মিলিয়ে যাচ্ছি সেই লেখা আর ডেটার খেলা। রাজ্য থেকে দেশ, বিশ্ব থেকে বিবিধ- সংবাদ নিয়ে সংখ্যাতত্ত্বের খেলাই আমার ফোকাস।

 

...Read More

Tags:
Mohun Bagan vs OdishaISL 2025-26mohun baganodisha
পরবর্তী
খবর

Sunil Gavaskar: 'এটা তো বিশ্বকাপ নাকি?' লেজার শোয়ের পর মাঠে DJ বন্ধের দাবিতে সোচ্চার সানি, ফুঁসছেন বুমরার ঘটনায়...
.

পরবর্তী খবর

West Bengal Weather Update: সপ্তাহের শেষেই বদলে যাবে আবহাওয়া, বৃষ্টি চলবে কোন কোন জেলায়?.....