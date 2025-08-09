Mohun Bagan: 'বন্দর' গুঁড়িয়ে ফাইভস্টার বাগান রেলায় ডুরান্ডের নকআউটে...

Mohun Bagan: 'বন্দর' গুঁড়িয়ে ফাইভস্টার বাগান রেলায় ডুরান্ডের নকআউটে...
Mohun Bagan vs Diamond Harbour FC: ১০ জনের ডায়মন্ড হারবার এফসিকে, পাঁচ গোলের মালা পরিয়ে গ্ৰুপের শীর্ষে থেকেই ডুরান্ডের শেষ আটে মোহনবাগান|
শুভপম সাহা: শক্তিশালী ডায়মন্ড হারবার এফসি-র বিরুদ্ধে মোহনবাগান সুপার জায়েন্টের কার্যত কঠিন ম্যাচ হতে চলেছে! খেলা শুরুর একদিন আগে এমনটাই ময়দান বলছিল| তবে শনিবার যুবভারতীতে ম্যাচ শেষের পর জায়ান্ট স্ক্রিনে ফুটে উঠল মোহনবাগান ৫, ডায়মন্ড হারবার ১! হোসে মোলিনার সবুজ-মেরুন, কিবু ভিকুনার দলের উপর গোলের রোডরোলার চালিয়ে চলে গেল নকআউটে| মোহনবাগান ফের বুঝিয়ে দিল তাদের জাত|
প্রথমার্ধ
টাইমলাইন ধরে যদি দেখা হয়, তাহলে লিখতে হবে, খেলা শুরুর ১৪ মিনিট হাই-প্রেসিং ফুটবলে মোহনবাগানকে প্রায় আটকে রেখেছিল ডায়মন্ড হারবার| তবে ১৫ মিনিটে মোহনবাগানের হয়ে ফোঁস করেছিলেন জেমি ম্যাকলারেন| সাহাল আবদুল সামাদের পাস থেকে, একটা হাফ চান্স পেয়েছিলেন তিনি| প্রথম পোস্টের কোনাকুনি জায়গায় ছিলেন ম্যাকলারেন| এরকম ক্ষেত্রে দ্বিতীয় পোস্টে বল রাখা বেশ চাপের হয়ে যায়, ম্যাকলারেন চেষ্টা করেছিলেন সুস্নাত মালিকের পায়ের মধ্যে দিয়ে নেট করার| কিন্তু ডায়মন্ড হারবারের গোলকিপার তা আটকে দেন| তবে এই ঘটনার ঠিক চার মিনিটেই বাগান জনতাকে সেলিব্রেশনে মাতিয়ে দেন অনিরুদ্ধ থাপা| আবারও সেই সাহাল| তার নো লুক পাস থেকে থাপা ডিফেন্ডারকে ব্যবহার করেই কার্ল শটে দুরন্ত গোল করেন| ডায়মন্ড হারবারও যে ছাড়ার পাত্র নয়| প্রতি আক্রমণে ছ'মিনিটে তারা গোল শোধ করে দেয়| মোহনবাগানের ফাঁকা ধূ ধূ রক্ষণের সুযোগ নিয়ে লুকা মায়েসেন গোল করে বেরিয়ে যান| আইএসএলে পঞ্জাবের অধিনায়কত্ব করা লুকা বুঝিয়ে দিলেন যে, তিনি গোলমেশিনই| ৩৬ বছরের স্লোভেনিয়ান বিশাল কাইথকে ওয়ান টু ওয়ান পেয়ে অনায়াস প্লেসিংয়ে গোল করে দিলেন| কিবু আর মোলিনার মগজাস্ত্রের লড়াই যেন, দাবার চালের মতো হয়ে যাচ্ছিল| ৩৫ মিনিটে ম্যাকলারেন স্কোরলাইন ২-১ করে দিলেন| মোহনবাগানের গত মরসুমের বর্ষসেরা স্ট্রাইকার, শিকারিবাঘের মতোই গোলের গন্ধ পেয়ে যান বক্সের সামনে| ডায়মন্ড হারবারের প্রায় ফাঁকা রক্ষণের পূর্ণ সদ্ব্যবহার করলেন তিনি| অজি সুপারস্টার সুস্নাতকে একা পেয়ে স্রেফ প্লেসিং করেই দলকে এগিয়ে দেন| অনেকটা লুকার গোলের সঙ্গে এই গোলের মিল ছিল| তবে কিবুর ব্রিগেড বিরতির আগে কিছুটা চাপে পড়ে গিয়েছিল| বেশ কিছু ভুলভ্রান্তি করে ফেলেছিল তারা|
দ্বিতীয়ার্ধ
বিরতির পরেই জেমি উঠে গিয়ে জেসন কামিংসকে জায়গা করে দেন| মোলিনা দলে বদল আনলেও, কিবু একই টিম নামান| তবে মিনিট পাঁচেকের মধ্যে পরপর জোড়া ধাক্কা খেয়ে ডায়মন্ড হারবার কার্যত ম্যাচ থেকে ছিটকেই যায়| বক্সের মধ্যে লিস্টন কোলাসোকে ফাউল করে রেডকার্ড দেখে বেরিয়ে যান ডিফেন্ডার নরেশ সিং| আর রেফারি পেনাল্টি দিতেই কোলাসো বুলেট শটে ৩-১ করে ফেলেন স্কোরলাইন | এবার দশ জনের ডায়মন্ড হারবারকে পেয়ে মোহনবাগান আরও জাঁকিয়ে বসে| ৬৪ মিনিটে সামাদের সৌজন্যে আরও একটি গোল চলে আসে| লিস্টন-কামিংস আর তাঁর দুরন্ত লিংক আপে মোহনবাগান হেসেখেলে ৪-১ করে ফেলে| যদিও সাহাল প্রথমবার গোলের সুযোগ পেয়ে হাতছাড়া করেছিলেন| দ্বিতীয় সুযোগে বল জালে জড়ান| প্রতিপক্ষের ডিফেন্ডারের পায়ে লেগে ফিরে আসা বল থেকে গোল করেন সাহাল| মোহনবাগান যে আরও গোল করতে চলেছে, তার ইঙ্গিত ছিলই তাদের খেলায়| আর সেটাই সত্যি প্রমাণিত হল| ৮০ মিনিটে কামিংসের গোলে মোহনবাগান পাঁচ গোলের মালা পরাল ডায়মন্ড হারবারকে!
দ্বিমুকুটজয়ী ভারতসেরা মোহনবাগানের খেলা দেখে কে বলবে যে, ম্যাচের আগে চোট আর কার্ডের জোড়া সমস্যায় জেরবার ছিল সবুজ-মেরুন| চোটের কারণে ছিলেন না শুভাশিস বসু, মনবীর সিং, আলবার্তো রডরিগেজ, কিয়ান নাসিরি এবং সুহেল ভাট| আর কার্ড সমস্যায় পাওয়া গেল না দীপেন্দু বিশ্বাসকেও! ওদিকে ডায়মন্ড হারবার এবার ডুরান্ডে অভিষেক করেছে| মহামেডান স্পোর্টিংকে ২-১ গোলে প্রথম ম্যাচে হারিয়ে লুকারা দ্বিতীয় ম্যাচে বিএসএফের বিরুদ্ধে ৮-১ গোলে জিতেছিল| সেখানে তৃতীয় ম্যাচে কিবুর ব্রিগেড যেন হারিয়েই গেল| অথচ দলে লুকা ছাড়াও বিদেশি বলতে ছিলেন ব্রাজিলিয়ান ক্লেইটন সিভেইরা ও স্পেনের মাইকেল কোর্তাজার| ছিলেন জবি জাস্টিনের মতো ফুটবলারও! তবে ডায়মন্ডের ডুরান্ড অভিযান এখনও শেষ হয়নি| তাদের এখনও নকআউটে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে|
