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IFA SHIELD 2026-27: বুধে শিল্ড বোধনের আগেই বাগানে ঢুকবে ট্রফি! বড় আপডেট বঙ্গ ফুটবলের নিয়ামক সংস্থার

 বুধে আইএফএ শিল্ড বোধনের আগেই মোহনবাগানে ঢুকবে ট্রফি! বড় আপডেট দিয়ে দিল বঙ্গ ফুটবলের নিয়ামক সংস্থা।

Written BySubhapam Saha
Published: Sep 22, 2026, 07:53 PM IST|Updated: Sep 22, 2026, 07:54 PM IST
IFA SHIELD 2026-27: বুধে শিল্ড বোধনের আগেই বাগানে ঢুকবে ট্রফি! বড় আপডেট বঙ্গ ফুটবলের নিয়ামক সংস্থার

About the Author

Subhapam Saha

Subhapam Saha

বলতে বলতে গোওওওল... থেকে বোলারের মাথার উপর দিয়ে তুলে ছয়! মূলত ক্রীড়া সাংবাদিকতায়, তবুও বিনোদন থেকে বিজ়নেস, সর্বত্র কলম-ক্যামেরায় বিচরণ। ২০১১ সালে সাংবাদিকতার বাইশ গজে ডেবিউ। প্রিন্ট-টিভি-ডিজিটাল, তিন ফরম্যাট মিলিয়ে ১৪ বছরের চলমান ইনিংস। লিখতে লিখতে কাট যায়ে রাস্তে...এমনই ভাবনা আজীবন শিক্ষানবিশের...

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