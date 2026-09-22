/IFA SHIELD 2026-27: বুধে শিল্ড বোধনের আগেই বাগানে ঢুকবে ট্রফি! বড় আপডেট বঙ্গ ফুটবলের নিয়ামক সংস্থার

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ১২৬তম আইএফএ শিল্ডের বোধন বুধবার ২৩ সেপ্টেম্বর। নিজেদের ঘরের মাঠে মোহনবাগান উদ্বোধনী ম্য়াচে মুখোমুখি হবে শ্রীনিধি ডেকানের। বিকেল ৩টে থেকে খেলা শুরু হবে। আর তার ঠিক ১৫ মিনিট আগে মোহনবাগানের হাতে উঠবে সদ্যসমাপ্ত কলকাতা লিগের ট্রফি। যা গত শনিবার সবুজ-মেরুন জিতেছে দীর্ঘ আট বছর পর। বারাসত স্টেডিয়ামে মহামেডানকে ৩-২ গোলে হারিয়ে খেতাব জিতেছে মোহনবাগান। রাজ্যের ক্রীড়া ও যুব কল্যাণ মন্ত্রী ড. ইন্দ্রনীল খাঁ তুলে দেবেন সিএফএল ট্রফি। ইন্ডিয়ান ফুটবল অ্যাসোসিয়েশনের পরিচালনায় বাংলার ঐতিহ্যবাহী ও বিশ্বের অন্যতম প্রাচীন ফুটবল প্রতিযোগিতা আইএফএ শিল্ড।
বিলম্বিত বোধন!
ঘটনাচক্রে মঙ্গল দুপুরেই অর্থাত্ ২২ সেপ্টেম্বরই শিল্ড বোধন হয়ে যাওয়ার কথা ছিল। উদ্বোধনী ম্যাচ ছিল ইস্টবেঙ্গল-মহামেডানের। তবে আপাতত মহামেডান প্রতিযোগিতা থেকে নাম প্রত্যাহার করে নেওয়ায় মঙ্গলের বদলে বুধে শুরু হচ্ছে শিল্ড। মুখোমুখি মোহনবাগান-শ্রীনিধি ডেকান। কলকাতা লিগের ফাইনাল রেফারিং নিয়ে পক্ষপাতিত্বের অভিযোগে শিল্ড বয়কট করেছে সাদা-কালো দল ৷ তাদের পরিবর্তে ক্যালকাটা কাস্টমসকে ষষ্ঠ দল হিসেবে নথিভুক্ত করিয়েছে বঙ্গ ফুটবলের নিয়ামক সংস্থা ৷ শিল্ডে গ্রুপ-ওয়ানে রয়েছে মোহনবাগান, শ্রীনিধি ও নর্থ-ইস্ট ইউনাইটেড ৷ গ্রুপ-টু'তে রাখা হয়েছে ইস্টবেঙ্গল, কাস্টমস ও পঞ্জাব এফসিকে ৷ ২৪ সেপ্টেম্বর ইস্টবেঙ্গলের শিল্ড অভিযান শুরু হচ্ছে ক্যালকাটা কাস্টমসের বিরুদ্ধে।
দুই প্রধানেরই চোখ শিল্ডে
১৮৯৩ সালে শুরু হয়েছিল টুর্নামেন্ট। আর ১৯১১ সালে মোহনবাগান ক্লাব প্রথম ভারতীয় দল হিসেবে ইস্ট ইয়র্কশায়ার রেজিমেন্টকে হারিয়ে এই শিল্ড জিতেছিল। ফলে ক্লাবের ইতিহাসের সঙ্গে জড়িয়ে এই টুর্নামেন্ট। ডুরান্ড হাতছাড়া হয়েছে মোহনবাগানের। ফলে আইএফএে শিল্ড পাখির চোখ দিলেমপেরিসের টিমের। দেখা যাক মোহনবাগান কত ভালো ফল করতে পারে! শিল্ডে ছয় বিদেশিকে খেলাতে পারবে টিমগুলি। ফলে জেমি ম্যাকলারেন, আলবার্তো রডরিগেজ, জেলকোভিচ-দ্রাজিচরা আইএসএলে নামার আগে মহড়া সেরে নিতে পারবেন। গেম টাইম পেয়ে যাবেন, যা খুবই দরকার। ইস্টবেঙ্গল ৫৩ জন ফুটবলারকে রেজিস্ট্রেশন করিয়েছে শিল্ডের জন্য়। সিনিয়র এবং জুনিয়র দুই দলের ফুটবলারদেরই সই করিয়েছে মশালবাহিনী। তবে মনে করা হচ্ছে যে, কোচ আন্তোনিও হাবাস পূর্ণশক্তির দল নিয়েই শিল্ডে ঝাঁপাবেন।
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