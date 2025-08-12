Durand Cup: জল্পনাই সত্যি হল, ১৭ অগস্টই ডার্বি, জানিয়ে দিল ডুরান্ড কমিটি...

Durand Cup: জল্পনাই সত্যি হল, ১৭ অগস্টই ডার্বি, জানিয়ে দিল ডুরান্ড কমিটি...
Durand Cup: ডুরান্ড কাপে গ্রুপ লিগে খেলা। এবার নকআউট। কোয়ার্টার ফাইনালে ওঠেছে কলকাতার দুই প্রধান। তাহলে কি ১৭ অগাস্ট কলকাতায় ফের ডার্বি? আশায় বুক বেঁধেছিলেন দুই দলের সমর্থকরাই। শেষপর্যন্ত মোহন-ইস্ট সমর্থকদের হতাশ করল না ডুরান্ড কমিটি।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্য়ুরো: জল্পনা নয়, সত্য়ি! ১৭ অগস্ট, রবিবার যুবভারতীতে ডুরান্ড কাপের চতুর্থ কোয়ার্টার ফাইনালে মুখোমুখি হবে মোহনবাগান, ইস্টবেঙ্গল। নক আউট পর্বের বাকি ম্য়াচের সূচিও চূড়ান্ত হয়ে গেল।
ডুরান্ড কাপের প্রথম কোয়ার্টার ফাইনালে ১৬ অগাস্ট। শিলংয়ে খেলবে শিলং লাজং এবং ইন্ডিয়ান নেভি। সেদিনই কোকরাঝাড়ে দ্বিতীয় সেমিফাইনালে খেলবে নর্থইস্ট ইউনাইটেড এবং বড়োল্যান্ড। ১৭ অগাস্ট জামশেদপুরে তৃতীয় কোয়ার্টার ফাইনালে নামবে কলকাতার আর টিম ডায়মন্ড হারবার এফসি। প্রতিপক্ষ জামশেদপুর এফসি। এরপর ১৭ অগাস্ট কলকাতায় চতুর্থ কোয়ার্টার ফাইনালে হবে ডার্বি। তবে প্রতিযোগিতার শেষ আটের লড়াইয়েই কলকাতার এক প্রধানের বিদায় নিশ্চিত।
