Tutu Bose: তুমি শুধুমাত্র একজন সভাপতিই ছিলে না: 'বস'-কে হারিয়ে ভেঙে পড়লেন সোনি নর্ডে

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: মোহনবাগানে ইন্দ্রপতন। টুটু বোসের প্রয়াণে হৃদয় ভাঙল সোনি নর্ডে-র। 'শুধুমাত্র মোহনবাগান অ্যাথলেটিক ক্লাবের সভাপতিই ছিলেন না, ছিলেন একজন সত্যিকারের নেতা'। ফেসবুকে পোস্ট দিলেন ক্লাবের প্রাক্তন তারকা ফুটবলার।
সোনি নর্ডি লিখেছেন, 'আজ এমন একজন মানুষকে বিদায় জানাচ্ছি, যিনি মোহনবাগান ক্লাবে আমার ফুটবল কেরিয়ারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। তোমার পরামর্শ, তোমার বিশ্বাস এবং গোটা মোহনবাগান কেরিয়ারে তোমার সাপোর্টের জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ। যে শ্রদ্ধা এবং দয়া তুমি আমাকে করেছ, সেটা আমি চিরকাল মনে রাখব'।
নর্ডির কথায়, 'মোহনবাগান ক্লাবে তুমি শুধুমাত্র একজন সভাপতিই ছিলে না, ছিলে একজন প্রকৃত নেতা। সর্বোপরি, একজন ভাল মনের মানুষ। এই কঠিন সময়ে তোমার পরিবার এবং প্রত্যেক মোহনবাগানীর জন্য আমার সমবেদনা রইল'।
টুটু বসুকে ‘ত্রাতা’ হিসেবে স্মরণ করে শিলটন পাল লিখেছেন,
সালটা ২০০৯। আজও স্পষ্ট মনে আছে, আমার সেই সিজনটা কতটা বিশেষ ছিল। দুবাই থেকে ফোন করে বলেছিলেন—“তুই কোথাও যাবি না, তুই মোহনবাগানেই থাকবি।” সেই ভরসা, সেই টান—আজও মনে গেঁথে আছে।
তারপর ২০১৫-১৬। আমরা আই-লিগ জিতলাম, আর আমি অধিনায়ক। টুটু বাবু ক্লাবে এসে আমার কাঁধে হাত রেখে বলেছিলেন—“তোরা শুধু মন দিয়ে খেল, ট্রফি জিত, বাকিটা আমি দেখে নেব।” সেই কথার মধ্যে যে সাহস, যে নির্ভরতা—তা আমাদের এগিয়ে নিয়ে গিয়েছিল।
মোহনবাগান যখনই কঠিন সময়ে পড়েছে, তিনি বারবার ত্রাতার মতো সামনে এসে দাঁড়িয়েছেন।
আজ মোহনবাগান এক বিশাল বটগাছ হারাল—যিনি সারাজীবন নিজের ছায়ায় এই ক্লাবকে আগলে রেখেছিলেন, শক্তি দিয়েছেন, বিশ্বাস দিয়েছেন।
Once a #Mariner always a Mariner, perhaps the greatest one!
ভালো থাকবেন মোহনবাগান রত্ন। আপনি চিরকাল আমাদের হৃদয়ে থাকবেন।
#RIP #TutuBose
দীর্ঘদিন ধরেই অসুস্থ ছিলেন মোহবাগানের 'টুটু বাবু'। গতকাল মঙ্গলবার রাতে শহরের একটি বেসরকারি হাসপাতালে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে প্রয়াত হন তিনি। বয়েস হয়েছিল ৭৮ বছর। এরপর আজ, বুধবার সকালে বালিগঞ্জের বাড়ি, মোহনবাগান ক্লাবে নিয়ে যাওয়া হয় তাঁর মরদেহ। টুটু বোসকে শেষশ্রদ্ধা জানান অগণিত মোহনবাগান ভক্ত থেকে সমর্থক। বিকেলে কেওড়াতলা মহাশ্মশানের হয় শেষকৃত্য।
