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ঐতিহ্যের IFA শিল্ড ধরে রাখল মোহনবাগান, ৩৫৫ দিন পরেও ছুঁতে পারল না ইস্টবেঙ্গল!

IFA Shield 2026: ইস্টবেঙ্গলকে ডার্বিতে হারিয়ে আইএফএ শিল্ড ধরে রাখল মোহনবাগান| ৩৫৫ দিন আগে শিল্ড ফাইনালের মুখোমুখি হয়েছিল ইস্ট-মোহন| সেবার টাইব্রেকারে বাজিমাত করেছিল মোহনবাগান| এবার নির্ধারিত সময়ের মধ্যেই জিতে চাম্পিয়ন সবুজ-মেরুন|

Written ByTanumoy Ghosal
Published: Oct 08, 2026, 08:40 PM IST|Updated: Oct 08, 2026, 08:46 PM IST
ঐতিহ্যের IFA শিল্ড ধরে রাখল মোহনবাগান, ৩৫৫ দিন পরেও ছুঁতে পারল না ইস্টবেঙ্গল!
Image Credit: ঐতিহ্যের আইএফএ শিল্ড ধরে রাখল মোহনবাগান

About the Author

Tanumoy Ghosal

Tanumoy Ghosal

সাংবাদিকতাতে স্নাতক। শুরু প্রিন্ট মিডিয়ায়। তারপর বৈদ্যুতিন মাধ্যম ঘুরে এখন ডিজিটাল সাংবাদিকতায়। আগ্রহ মূলত  রাজনৈতিক খবরে। খেলা, বিশেষত ফুটবল হল ভালোবাসা।

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