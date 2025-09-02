WATCH Robson Robinho: 'কখনও কল্পনাই করিনি ওর সঙ্গে খেলব!' এখনও নেইমারে আচ্ছন্ন মোহনবাগানের রবসন রবিনহো...

WATCH Robson Robinho: 'কখনও কল্পনাই করিনি ওর সঙ্গে খেলব!' এখনও নেইমারে আচ্ছন্ন মোহনবাগানের রবসন রবিনহো...
Robson Robinho: মোহনবাগানের ষষ্ঠ বিদেশি রবসন রবিনহো নেমে পড়লেন অনুশীলনে। তবে তিনি এখনও আচ্ছন্ন নেইমারে, কয়েক মাস আগের ঘটনা থেকে এখনও বেরিয়ে আসতে পারেননি রবসন...
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: দেখতে গেলে কয়েক ঘণ্টা আগেই শহরে পা রেখেছেন রবসন আজেভেদো দ্য সিলভা (Robson Azevedo da Silva), রবসন রবিনহো (Robson Robinho) নামেই যাঁর দক্ষিণ এশিয়ায় পরিচিতি। মোহনবাগান সুপার জায়ান্টের (Mohun Bagan Super Giant) ষষ্ঠ বিদেশি তিনি। মঙ্গল বিকালে সবুজ-মেরুম জার্সিতে প্রথমবার অনুশীলনে যোগ দেওয়ার আগে সাংবাদিক বৈঠকে হাজির ছিলেন তিনি।
বসুন্ধরা কিংসের প্রাক্তন নায়ক
২০২০-২০২৪ পর্যন্ত বসুন্ধরা কিংসে খেলে আলো ছড়িয়েছেন রবসন। মোহনবাগানে সই করার আগে ৫ ফুট ১১ ইঞ্চির ৩০ বছর বয়সী উইঙ্গার খেলেছেন সাও পাওলো লিগে খেলেছেন আগুয়া সান্টার হয়ে। আর কয়েক মাসে আগেই তিনি মাঠ ভাগ করে নিয়েছিলেন নেইমারের সঙ্গে। আগুয়া সান্টার খেলা ছিল স্যান্টোসের সঙ্গে। ব্রাজিলের এই প্রজন্মের সবচেয়ে বড় সুপারস্টারের সঙ্গে খেলার ঘোর যেন এখনও কাটেনি রবসনের। ব্রাজিলের ফুটবলে এক সময় নেইমারের মতোই আলো ছড়িয়েছিলেন তিনিও।
নেইমার মুগ্ধতা কাটেনি রবসনের...
এদিন সাংবাদিক বৈঠকে জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল থেকে যখন রবসনকে প্রশ্ন করা হয় যে, নেইমারের সঙ্গে খেলার অভিজ্ঞতা কেমন? কী বা শিখলেন তিনি? নেইমারের নাম শুনেই রবসনের চোখে-মুখে কাজ করল আলাদা মুগ্ধতা। মেসি-রোনাল্ডোর সঙ্গে যে ফুটবলারের নাম উচ্চারিত হয়, তাঁর প্রসঙ্গে রবসন বললেন, 'নেইমার দারুণ ফুটবলার, একেবারে আলাদা। ব্রাজিল জাতীয় দলের শ্রেষ্ঠ ফুটবলার নেইমার। ওর সঙ্গে খেলার অভিজ্ঞতা আমার কাছে বিরাট ব্যাপার। মাঠে আমি ওর সঙ্গে কথা বলেছি। খুব ভালো মানুষ ও। আমরা জানি যে ওর জীবন কতটা কঠিন! প্রতিবার কিছু না কিছু ঘটে আর ওকে ফুটবল থেকেই বার করে দেয়। তবুও ও সর্বোচ্চ পর্যায়ে ফুটবল খেলে। আমি কিন্তু ওর বিগ ফ্যান। ওর বিরুদ্ধে খেলার অভিজ্ঞতা অসাধারণ। আমি কখনও কল্পনাও করিনি যে নেইমারের বিরুদ্ধে খেলব।'
ব্রাজিলের সোনালি দিন ফিরবেই...
গত জুলাইয়ে নেইমার-ভিনিসিয়াস জুনিয়রদের কোচ হয়েছেন কার্লো অ্যানচেলোত্তি। ব্রাজিল ফুটবলের ইতিহাসে তিনি তৃতীয় বিদেশি কোচ। কোনও অ-ব্রাজিলিয়ানকে জাতীয় দলের দায়িত্ব দেওয়া ঠিক হয়েছে বলেই মত রবসনের। তিনি মনে করেন কার্লোর হাত ধরেই পাঁচবারের ভুবনজয়ীদের সোনালি দিন ফিরবে। ভাগ্যের চাকা আবার ঘুরবে। ব্রাজিলের সম্প্রতি সময়টা একেবারেই সঙ্গ দিচ্ছে না সেলেকাওদের। রবসন বললেন, 'দেখুন, জাতীয় দলের কোচ হিসেবে ব্রাজিলের বাইরে থেকে কাউকে দায়িত্ব দিয়ে ভালোই করেছে। কারণ তিনি জানেন যে ব্রাজিল ঠিক কী চায়! বিশ্বকাপ জিততে গেলে ব্রাজিলকে কী করতে হবে! দল একত্রিত থাকলে ম্যাচ জেতা সহজ হবে। ব্রাজিলে কিন্তু খুব ভালো ভালো ফুটবলার আছে। আমি জানি না কেন ব্রাজিল ফাইনালে জিততে পারছে না! জাতীয় দলে খেলা কঠিন। সেভাবে অনুশীলনের সময় পাওয়া যায় না। তবে আসন্ন বিশ্বকাপে একসঙ্গে থাকলে আমাদের সম্ভাবনা আছে। একটা খুশির বাতাবরণ রাখতে হবে দলে।'ফিট নেইমারকে বিশ্বকাপের কোয়ালিফায়ারের শেষ দু' ম্যাচ খেলাননি কার্লো। এই প্রসঙ্গে রবসন বলছেন, 'কোচ হয়তো মনে করেননি যে, নেইমার সেরাটা দিতে পারবেন। আশা করি নেইমার আগামী দিনে জাতীয় দলে খেলবেন।'
মেসি না রোনাল্ডো?
রবসনের কাছে প্রশ্ন ছিল মেসি না রোনাল্ডো? কার অনুগামী তিনি? রবসন বললেন, 'দেখুন আমার কাছে দু'জনেই গ্রেট। মেসি অনেক বেশি নম্বর ১০, রোনাল্ডো অনেক বেশি নম্বর ৯। তবে আমি রোনাল্ডোকে ফলো করতেই পছন্দ করি।'
কেন বেছে নিলেন মোহনবাগান?
'আমি মোহনবাগানকে বেছে নিইনি, মোহনবাগান আমাকে বেছে নিয়েছে। মোহনবাগান ভারতে বিরাট ক্লাব। আমি এখানে এসে খুশি। আমার পুরোপুরি ফোকাস এখন মোহনবাগান সুপার জায়ান্টেই। আমি এই ক্লাবকে সুপার কাপ ও আইএসএল জেতাতে চাই।'
বাংলাদেশে বেশ কয়েক বছর থাকার ফলে বাংলা একুট-আধটু বোঝেন রবসন। বাঙালি সাংবাদিকদের মন ভালো করে দিয়ে রবসন বললেন, আমি অল্প-অল্প বাংলা বুঝতেও পারি, আবার বলতেও পারি। যেমন ধরুন- 'চলো...চলো', ঠিক আসে, আস্তে...আস্তে, 'ভালো আসেন'-এর। কলকাতায় এসে রবসনের বিভিন্ন রকম মিষ্টি খাওয়ার ইচ্ছা আছে। তবে তিনি বলে দিলেন যে, স্পাইসি খাবার তাঁর একদম পছন্দ নয়। তবে বিরিয়ানিতে তাঁর না নেই। শেষ ৩ বছরে রবসন ৭টি ট্রফি জিতেছেন, ৯৭ ম্যাচে করেছেন ৬৪ গোল! সতীর্থদের সহায়তায় এনে দিয়েছেন আরও ৪৯ গোল। দেখা যাক বাগানে কী ফুল ফোটাতে পারেন রবসন!
