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FIFA World Cup 2026: বিশ্বকাপে বিরাট 'স্ক্যাম' হয়ে গেল! ১১ জনের কেউই মরোক্কান ছিলেন না! তাহলে ভিনিরা খেললেন কাদের সঙ্গে?

FIFA World Cup 2026: বিশ্বকাপে কি বিরাট 'স্ক্যাম' হয়ে গেল? ব্রাজিলের বিরুদ্ধে ১১ জনের কেউই মরোক্কান ছিলেন না! এখন প্রশ্ন তাহলে ভিনিরা খেললেন কাদের সঙ্গে? 

Written BySubhapam Saha
Published: Jun 15, 2026, 02:35 PM IST|Updated: Jun 15, 2026, 02:35 PM IST
FIFA World Cup 2026: বিশ্বকাপে বিরাট 'স্ক্যাম' হয়ে গেল! ১১ জনের কেউই মরোক্কান ছিলেন না! তাহলে ভিনিরা খেললেন কাদের সঙ্গে?

About the Author

Subhapam Saha

Subhapam Saha

বলতে বলতে গোওওওল... থেকে বোলারের মাথার উপর দিয়ে তুলে ছয়! মূলত ক্রীড়া সাংবাদিকতায়, তবুও বিনোদন থেকে বিজ়নেস, সর্বত্র কলম-ক্যামেরায় বিচরণ। ২০১১ সালে সাংবাদিকতার বাইশ গজে ডেবিউ। প্রিন্ট-টিভি-ডিজিটাল, তিন ফরম্যাট মিলিয়ে ১৪ বছরের চলমান ইনিংস। লিখতে লিখতে কাট যায়ে রাস্তে...এমনই ভাবনা আজীবন শিক্ষানবিশের...

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