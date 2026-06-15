FIFA World Cup 2026: বিশ্বকাপে বিরাট 'স্ক্যাম' হয়ে গেল! ১১ জনের কেউই মরোক্কান ছিলেন না! তাহলে ভিনিরা খেললেন কাদের সঙ্গে?

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: বিশ্বকাপ কেমন দেখতে? বিগত ২৪ বছর ব্রাজিল তা জানেই না। অথচ ইতিহাসে সর্বাধিক বিশ্বকাপ জয়ের কৃতিত্ব সেলেকাওদেরই। ১৯৫৮, ১৯৬২, ১৯৭০, ১৯৯৪ সালের ২০০২-তে শেষবার 'গ্রেটেস্ট শো অন আর্থ' মাতিয়েছিল তারা। চলতি ২০২৬ বিশ্বকাপেও ব্রাজিলকে ঘিরে সারা বিশ্বের কোটি-কোটি হলুদ-সবুজ সর্মথকরা স্বপ্ন দেখছেন যে, এবার হয়তো তাঁদের অধরা 'হেক্সা মিশন' সফল হবে... ব্রাজিল এবার কাপযুদ্ধের অভিযান শুরু করেছে মরক্কোর বিরুদ্ধে। উত্তাপহীন ম্যাচে ভিনিসিয়াস জুনিয়ররা ১-১ ড্র করেছিলেন আশরফ হাকিমিদের সঙ্গে। খেলার দু'দিন পর জানা যাচ্ছে যে, ব্রাজিলের বিরুদ্ধে খেলা ১১ জন মরক্কোর ফুটবলারদের মধ্যে কেউই মরোক্কান ছিলেন না! তাহলে কি বিশ্বকাপে বিরাট 'স্ক্যাম' হয়ে গেল?
না, কোনও 'স্ক্যাম' হয়নি। উল্টে মরক্কো ইতিহাস লিখেছে ১৫৪ বছরের ফুটবল ইতিহাসে। ব্রাজিলের বিরুদ্ধে মরক্কোর প্রথম একাদশে খেলা কেউই সেই দেশের নন। জন্মসূত্রে সকলেই বিদেশি! আর এমনটা এর আগে কখনও হয়নি। মরক্কোর প্রবাসী ফুটবলার সংগ্রহের কৌশলের চূড়ান্ত সার্থকতাকেই তুলে ধরেছে। আর এই কৌশলের আওতায় রয়েছে ফিফার খেলোয়াড়-যোগ্যতা সংক্রান্ত নিয়মাবলী। যা পুরোপুরি কাজে লাগিয়ে আন্তর্জাতিক মানের প্রতিভাবান খেলোয়াড়দের জাতীয় দলে অন্তর্ভুক্ত করেছে বিশ্বের ৭ নম্বর দল!
ঐতিহাসিক একাদশে এমন চার ফুটবলার ছিলেন যাঁদের জন্ম ইউরোপের একাধিক দেশে। ফ্রান্সে-নেদারল্যান্ডস-কানাডার একজন করে খেলেছেন। তিনজন স্পেনের এবং দু'জন বেলজিয়ামের! দলের স্তম্ভদের একজনই আশরাফ হাকিমি। তিনি মাদ্রিদের, ওদিকে মন্ট্রিয়লে জন্ম গোলকিপার ইয়াসিন বুনুর। দেশের অভ্যন্তরীণ অ্যাকাডেমিগুলির উপর অত্যধিক নির্ভর না করে ইউরোপজুড়ে ব্যাপক ও সক্রিয় ভাবে প্রতিভাবান খেলোয়াড় স্কাউটিংয়ের কৌশলই মরক্কো নিয়েছে। যা দলগঠন এবং কার্যপদ্ধতিতে আমূল পরিবর্তন এনেছে। বর্তমানে মরক্কোর বিশ্বকাপ স্কোয়াডের ২৬ সদস্যের ২০ জনেরই জন্ম মরক্কোর বাইরে।
অসাধারণ দলগঠনই মরক্কোর চালিকাশক্তি। 'গ্রুপ সি'-তে নিজেদের প্রথম ম্যাচে কৌশলগত বোঝাপড়ার পরীক্ষায় অবতীর্ণ হন হাকিমিরা এবং মেটলাইফ স্টেডিয়ামে শক্তিশালী ব্রাজিলের বিরুদ্ধে হাড্ডাহাড্ডি লড়াইয়ের পর ১-১ ব্যবধানে ড্র করেন। ম্যাচের ২১ মিনিটে ইসমাইল সাইবারির চমৎকার আক্রমণাত্মক চাল সফল ভাবে কাজে লাগিয়ে মরক্কোকে অপ্রত্যাশিত ভাবে এগিয়ে দেন। ৩২ মিনিটে ভিনি তাঁর ব্যক্তিগত নৈপুণ্য দেখিয়ে ম্যাচে সমতা ফেরান। তিনি বল নিয়ে ভিতরে ঢুকে বাঁকানো এক অপ্রতিরোধ্য শটে বল জালে জড়ান। এরপর ম্যাচটি দুই প্রান্তেই আক্রমণ-পাল্টা আক্রমণের লড়াইয়ে রূপ নিয়েছিল এবং উভয় দল মিলিয়ে মোট ২৭টি শট নিয়েছিল। যার ফলে মরক্কোর গোলরক্ষক বুনু ও ব্রাজিলের গোলরক্ষক অ্যালিসন বেকারকে বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ সেভ করতে হয়েছিল। দ্বিতীয়ার্ধে তীব্র চাপের মুখেও মরক্কোর সুশৃঙ্খল রক্ষণভাগ দৃঢ়তা বজায় রাখে এবং দলটিকে মূল্যবান পয়েন্ট এনে দেয়। সার্বিক বিচারে ব্রাজিলের থেকে তারা অনেক ভালো ফুটবলই খেলেছিল।
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