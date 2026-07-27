/তরুণ ভারতীয় তারকার সঙ্গেই জড়িয়েছেন ম্রুনাল! ৯ বছরের ছোট ক্রিকেটারের সঙ্গেই নায়িকার ভিডিয়ো ভাইরাল

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ক্রিকেটের সঙ্গে বলিউডের কানেকশন কিন্তু বেশ পুরনো। মনসুর আলি খান পতৌদি ও শর্মিলা ঠাকুর থেকে শুরু করে বিরাট কোহলি-অনুষ্কা শর্মা হয়ে যুবরাজ সিং ও হেজেল কিচ। এরকম আরও অনেক জুটিই রয়েছে তালিকায়। এবার সেই তালিকায় জুড়তে চলেছেন ম্রুনাল ঠাকুর ও ভারতীয় দলের ২৪ বছরের তারকা যশস্বী জয়সওয়াল? বান্দ্রার এক ক্যাফেতে ক্রিকেটার-অভিনেত্রীর একটি ভিডিয়ো ভাইরাল হওয়ার পরেই তাঁদের প্রেমের গুঞ্জনে ছড়াতে শুরু করেছে।
ভাইরাল ভিডিয়োতে কী দেখা যাচ্ছে?
ভাইরাল হওয়া ভিডিও ক্লিপে ‘সুপার ৩০’ খ্যাত অভিনেত্রীকে একটি ক্যাফের ভেতরে দেখা যায়। এরপরের দৃশ্যেই যশস্বীকে ক্যাফে থেকে বেরিয়ে নিজের গাড়ির দিকে হেঁটে যেতে দেখা যায়। যদিও ভিডিয়োতে কোথাও তাঁদের দু'জনকে একসঙ্গে এক ফ্রেমে দেখা যায়নি, তবুও সোশ্যাল মিডিয়ায় তাঁদের সম্পর্ক নিয়ে বিস্তর জল্পনা চলছে। এমনকী নেটিজেনরাও নানা প্রতিক্রিয়া জানাচ্ছেন। তবে ঘনিষ্ঠ সূত্রের দাবি এসবই ভিত্তিহীন জল্পনা। এমনকী ম্রুনাল ও যশস্বী একই সময়ে ওই ক্যাফেতেও যাননি।
কী চলছে নেটদুনিয়ায়
এক বিনোদন সংক্রান্ত খবরের জনপ্রিয় ওয়েবসাইট জানাচ্ছে, 'ম্রুনাল ঠাকুর ও যশস্বী জয়সওয়ালকে নিয়ে যে গুঞ্জন চলছে তা সম্পূর্ণ মিথ্যা। আলোচিত ভিডিয়োটিও বিভ্রান্তিকর। কারণ ম্রুনাল ক্যাফেতে গিয়েছিলেন তাঁর বন্ধুদের সঙ্গে সম্পূর্ণ আলাদা সময়ে।' ক্যাফে থেকে যশস্বীর বেরিয়ে আসা এবং ম্রুনালের ক্যাফে ভিতরে উপস্থিত থাকার দৃশ্য দু'টি আসলে সম্পূর্ণ আলাদা মুহূর্তের। যা জোড়া লাগিয়ে এমনভাবে দেখানো হয়েছে যেন মনে হচ্ছে যে, তাঁরা একসঙ্গে সেখানেই ছিলেন। ভিডিয়োটি দ্রুতই ক্রিকেট ও বলিউড, উভয় জগতের ভক্তদেরই নজরে আসে। বিভিন্ন ফ্যান পেজ থেকে এই ক্লিপ এমন সব ক্যাপশন দিয়ে ছড়াতে শুরু করেছে, যাতে মনে হয় তাঁরা হয়তো ডেট করছেন। এই ঘটনা আবারও প্রমাণ করে যে, কোনও ধরনের সুনির্দিষ্ট প্রমাণ ছাড়াই সোশ্যাল মিডিয়া কত দ্রুত কোনও বিষয়ে কীভাবে মানুষজন সিদ্ধান্তে পৌঁছে যায়! এই চর্চার পাশাপাশি ম্রুনাল এবং যশস্বীর বয়সের পার্থক্য নিয়েও নানা আলোচনা শুরু হচ্ছে। কারণ ম্রুনালের চেয়ে যশস্বী ৯ বছরের ছোট।
২০২৩ সালে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে অভিষেকের পর থেকেই যশস্বী ভারতের অন্যতম প্রতিশ্রুতিবান তরুণ ক্রিকেটার হয়ে উঠেছেন। বাঁ-হাতি ওপেনার ইন্ডিয়ান প্রিমিয়ার লিগে রাজস্থান রয়্যালসের হয়ে খেলেন। সম্প্রতি আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে ওডিআই সিরিজে অপরাজিত সেঞ্চুরি করে নজর কেড়েছেন। অন্যদিকে, ম্রুনালকে সর্বশেষ ‘হ্যায় জওয়ানি তো ইশক হোনা হ্যায়’ সিনেমায় দেখা গিয়েছিল; এতে বরুণ ধাওয়ান ও পূজা হেগড়েও অভিনয় করেছিলেন।
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