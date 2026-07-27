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তরুণ ভারতীয় তারকার সঙ্গেই জড়িয়েছেন ম্রুনাল! ৯ বছরের ছোট ক্রিকেটারের সঙ্গেই নায়িকার ভিডিয়ো ভাইরাল

তরুণ ভারতীয় তারকার সঙ্গেই নাম জড়াল অভিনেত্রী ম্রুনাল ঠাকুরের! ভাইরাল ভিডিয়ো ছাড়াও রীতিমতো চর্চায় দুয়ের বয়সের ফারাক। রইল ভিডিয়ো। জেনে নিন ঠিক কী চলছে...

Written BySubhapam Saha
Published: Jul 27, 2026, 09:06 PM IST|Updated: Jul 27, 2026, 09:17 PM IST
তরুণ ভারতীয় তারকার সঙ্গেই জড়িয়েছেন ম্রুনাল! ৯ বছরের ছোট ক্রিকেটারের সঙ্গেই নায়িকার ভিডিয়ো ভাইরাল
Image Credit: ম্রুনালের সঙ্গে নাম জড়াল যশস্বীর

About the Author

Subhapam Saha

Subhapam Saha

বলতে বলতে গোওওওল... থেকে বোলারের মাথার উপর দিয়ে তুলে ছয়! মূলত ক্রীড়া সাংবাদিকতায়, তবুও বিনোদন থেকে বিজ়নেস, সর্বত্র কলম-ক্যামেরায় বিচরণ। ২০১১ সালে সাংবাদিকতার বাইশ গজে ডেবিউ। প্রিন্ট-টিভি-ডিজিটাল, তিন ফরম্যাট মিলিয়ে ১৪ বছরের চলমান ইনিংস। লিখতে লিখতে কাট যায়ে রাস্তে...এমনই ভাবনা আজীবন শিক্ষানবিশের...

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