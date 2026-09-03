/VIRAL VIDEO: বিয়ারের ক্যান ও ককটেলের গ্লাস...হোটেলে পার্টিতে ধোনি-পন্থ উদ্দাম! নেশার বন্য উল্লাসে শামিল আরও ছয়

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: 'জারা হুক্কা পিকে আতা হুঁ'! বাংলায় তর্জমা করলে দাঁড়ায়- 'যাই একটু হুক্কা খেয়ে আসি'! বক্তা কে? আর কেউ নন স্বয়ং মহেন্দ্র সিং ধোনি। ট্রফির বিচারে দেশের সর্বকালের সেরা অধিনায়ক। কোথায় তিনি এই কথা বললেন? শ্রোতা কে? ধীরে ধীরে জানতে পারবেন সবই। বিগত কয়েক ঘণ্টায়...সোশ্যাল মিডিয়ায় একটি ভাইরাল ভিডিও দাবানলের মতো ছড়াচ্ছে। ভারতের প্রাক্তন উইকেটকিপার-ব্যাটারের সঙ্গেই এক হোটেলের রুমে দেদারে পার্টি করতে দেখা গিয়েছে বর্তমান উইকেটকিপার-ব্যাটার ঋষভ পন্থকে। ধোনি তাঁর প্রিয় পন্থকেই বলেছেন হুক্কা সেবনের কথা! ওই ভিডিয়োতে অজ্ঞাত পরিচয়ের আরও ছ'জনও রয়েছেন। বিষয়টি হুক্কাতেই সীমাবদ্ধ নয় কিন্তু! ভিডিয়োতে দেখা যাচ্ছে টেবলে বিয়ারের ক্যান এবং ককটেলও রয়েছে। এই প্রসঙ্গে আরও একটি কথা পাঠকদের জানিয়ে রাখা প্রয়োজন, জি ২৪ ঘণ্টা স্বাধীন ভাবে এই ভাইরাল ভিডিয়োর সত্যতা যাচাই করেনি বা এটি কখন, কোথায় শ্যুট করা হয়েছে, তাও নিশ্চিত করে বলা সম্ভব নয়। ভিডিওটিতে একটি টেবিলে বিয়ারের ক্যান ও ককটেলও দেখা যাচ্ছে। প্রকৃত হাউজ পার্টির মুডেই রয়েছেন সকলে...
ধোনির হুক্কা প্রেম সর্বজনবিদিত...
ধোনির হুক্কা বা 'শিশা' প্রেম নতুন নয়। অতীতে অস্ট্রেলিয়ার প্রাক্তন অধিনায়ক জর্জ বেইলি, ধোনির খেলোয়াড়ি জীবনের সেই 'ওপেন ডোর পলিসি' নিয়ে কথা বলার সময়ে হুক্কার প্রসঙ্গ এনেছিলেন। ঘটনাচক্র ক্যাপ্টেন ধোনি হোটেলের দরজা বন্ধ করে থাকার মানুষ ছিলেন না। দলের সকলের জন্য় রাঁচির রাজপুত্রের অবারিত দ্বার ছিল। বিভিন্ন জুনিয়র ক্রিকেটাররা তাঁর ঘরে আসতেন। রুমেই ধোনি সকলের খাবার আনিয়ে নিতেন। আড্ডা দিতেন তাঁরা। বেইলি বলেছিলেন, 'ধোনি হুক্কা টানতেই খুবই পছন্দ করত। ও প্রায়ই হোটেলে নিজের রুমে হুক্কার আয়োজন করত। সেখানে সবার জন্য দরজা খোলা থাকত। ঘরে ঢুকলেই দেখা যেত, সেখানে অনেক তরুণ খেলোয়াড় আড্ডা দিচ্ছে।' চেন্নাই সুপার কিংসের প্রাক্তন তারকা মাইকেল হাসিও ধোনির হোটেল রুমের সেই 'টিম লাউঞ্জ' আড্ডার জায়গার কথা বলেছেন। যেখানে খেলোয়াড়রা একসঙ্গে জড়ো হয়ে সময় কাটাতেন। অস্ট্রেলিয়ার প্রাক্তন ব্যাটার ধোনির সান্নিধ্যে থাকা সেই স্বাচ্ছন্দ্যময় পরিবেশের কথা স্মরণ করে জানিয়ে ছিলেন যে, কীভাবে সতীর্থরা অনায়াসেই সেখানে গিয়ে একে অপরের সঙ্গে সময় কাটাতে পারতেন।
ধোনি-পন্থের সমীকরণ...
শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে ভারতের সদ্য়সমাপ্ত টেস্ট সিরিজের আগে রাঁচিতে পন্ত ও ধোনিকে একসঙ্গে সময় কাটাতে দেখা গিয়েছিল। তারপরই এই ভাইরাল ভিডিয়ো সামনে এসেছে। শ্রীলঙ্কা সফরের প্রস্তুতির সময়ে পন্থ একটি অ্যাকাডেমিতে অনুশীলন করতেন এবং অনুশীলনের পর ধোনি নিজে গাড়ি চালিয়ে পন্থকে বাড়ি পৌঁছে দিতেন। পরে লর্ডসে ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে ভারতের তৃতীয় ওডিআই ম্যাচেও তাঁদের একসঙ্গে দেখা যায়। পন্থ বরবারই ধোনির ভীষণ কাছের মানুষ। শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে দু'ম্যাচের টেস্ট সিরিজে পন্থ তিন ইনিংসে ৫৬-র গড়ে মোট ১৬৮ রান করেছিলেন। তিনি জোড়া অর্ধ-শতক করেন, যার মধ্যে গলে অনুষ্ঠিত টেস্টের দ্বিতীয় ইনিংসে ৬৬ রানের ইনিংসও ছিল। ওই ইনিংসেই পন্থ প্রথম ভারতীয় টেস্ট ব্যাটার হিসেবে ১০০ ছক্কা মারার মাইলস্টোন স্পর্শ করেছিলেন। সব মিলিয়ে, ৯০ টেস্ট ইনিংসে তাঁর মোট রান এখন ৩৭২৫। রয়েছে ৮ সেঞ্চুরি ও ২১ হাফ-সেঞ্চুরি এবং সিডনিতে অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে অপরাজিত ১৫৯ রানের সর্বোচ্চ ইনিংসও আছে। ২০২৫-২৭ বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনালে জায়গা করে নেওয়ার লক্ষ্যে ভারতের চলতি অভিযানের অংশ হিসেবে পন্থের পরবর্তী টেস্ট সিরিজ হবে নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে।
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