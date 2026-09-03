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VIRAL VIDEO: বিয়ারের ক্যান ও ককটেলের গ্লাস...হোটেলে পার্টিতে ধোনি-পন্থ উদ্দাম! নেশার বন্য উল্লাসে শামিল আরও ছয়

Did MS Dhoni And Rishabh Pant Viral Video: টেবলে ছড়িয়ে বিয়ারের ক্যান ও ককটেলের গ্লাস, হোটেলের রুমে পার্টিতে ধোনি-পন্থ উদ্দাম! চলছে নেশার বন্য উল্লাস। রয়েছেন আরও অজ্ঞাত ছয়!

Reported BySubhapam Saha
Published: Sep 03, 2026, 01:06 PM IST|Updated: Sep 03, 2026, 01:06 PM IST
VIRAL VIDEO: বিয়ারের ক্যান ও ককটেলের গ্লাস...হোটেলে পার্টিতে ধোনি-পন্থ উদ্দাম! নেশার বন্য উল্লাসে শামিল আরও ছয়

About the Author

Subhapam Saha

Subhapam Saha

বলতে বলতে গোওওওল... থেকে বোলারের মাথার উপর দিয়ে তুলে ছয়! মূলত ক্রীড়া সাংবাদিকতায়, তবুও বিনোদন থেকে বিজ়নেস, সর্বত্র কলম-ক্যামেরায় বিচরণ। ২০১১ সালে সাংবাদিকতার বাইশ গজে ডেবিউ। প্রিন্ট-টিভি-ডিজিটাল, তিন ফরম্যাট মিলিয়ে ১৪ বছরের চলমান ইনিংস। লিখতে লিখতে কাট যায়ে রাস্তে...এমনই ভাবনা আজীবন শিক্ষানবিশের...

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