English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS.
  • খবর
  • খেলা
  • Salman Khans 60th Birthday Party: আজ থেকে সিনিয়র সিটিজেন ভাইজান! জন্মদিনে আচমকাই মাহি ভাই শব্দব্রহ্ম, ভিডিয়ো ভাইরাল...

Salman Khan's 60th Birthday Party: আজ থেকে সিনিয়র সিটিজেন ভাইজান! জন্মদিনে আচমকাই মাহি ভাই শব্দব্রহ্ম, ভিডিয়ো ভাইরাল...

Salman Khan's 60th Birthday Party: ৬০ বছরে পা দিলেন সলমান খান। আর তাঁর জন্মদিনের পার্টিতে আলো ঝলসালেন এমএস ধোনি। তাঁদের দুয়ের ভিডিয়ো এখন নেটপাড়ায় ভাইরাল।   

শুভপম সাহা | Updated By: Dec 27, 2025, 04:42 PM IST
Salman Khan's 60th Birthday Party: আজ থেকে সিনিয়র সিটিজেন ভাইজান! জন্মদিনে আচমকাই মাহি ভাই শব্দব্রহ্ম, ভিডিয়ো ভাইরাল...

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ২৬ ডিসেম্বরকে দ্রুত পিছনে ফেলে ঘড়ির কাঁটা ২৭ ডিসেম্বরের মধ্যরাত ছুঁতেই, সলমান খানের পানভেলের ফার্মহাউজে (Salman Khan’s Panvel farmhouse) শুরু হল সেলিব্রেশন। ক্যালেন্ডার বলছে আজ 'কিসি কা ভাই কিসি কি জান' -এর আবির্ভাব দিবস। মানে 'ফুরফুরে এক রোদের জন্মদিন'! প্রতিবারের মতোই এবারও সলমানের ফার্মহাউজে তাঁর বার্থ-ডে পার্টি। তবে এবারের আয়োজন ছিল আরও বিশেষ। বলিউডের ভাইজান ৬০ বছরে পা দিলেন। আজ থেকে তিনি আনুষ্ঠানিক ভাবে 'সিনিয়র সিটিজেন'! উদযাপন নীরবে হলেও তারকার দ্যুতিতে ছিল চোখ ধাঁধানো।

Add Zee News as a Preferred Source

ধোনির সঙ্গেই সলমান

জন্মদিনের রাতে সলমানের ফার্মহাউজে ছিল সেলেবদের আনাগোনা। সঞ্জয় দত্ত, আদিত্য রায় কাপুর, টাবু, জেনেলিয়া ও রিতেশ দেশমুখ, রকুল প্রীত সিং ও জ্যাকি ভাগনানি, হুমা কুরেশি, সংগীতা বিজলানি, মিকা সিং করিশ্মা কাপুর, রণদীপ হুডা, মণীশ পল, মহেশ মঞ্জরেকর, পুলকিত সম্রাট, মণীশ মালহোত্রা এবং সোশ্যাল মিডিয়া ইনফ্লুয়েন্সার ওরি আসলেও। সব আলো একাই কেড়ে নিলেন এমএস ধোনি ( MS Dhoni) স্ত্রী সাক্ষী এবং মেয়ে জিভাকে নিয়েই রাঁচি থেকে পানভেলে আসেন তিনি। ধোনির উপস্থিতির মুহূর্ত ভিডিয়ো বন্দি হয়ে নেটপাড়া ছুঁতেই তা বিস্ফোরণ ঘটায়। মাহির ব্যক্তিত্বের কারণেই নয়, সলমানের সঙ্গে তাঁর দীর্ঘদিনের সম্পর্কের কারণেও। বছরের পর বছর ধরে বলিউডের অন্য়তম প্রধান খান এবং ভারতের প্রাক্তন কিংবদন্তি অধিনায়কের বন্ধন তৈরি হয়েছে বন্ধুতায়। ধোনি এবং সলমানের একটি ছবিও সোশ্যাল মিডিয়ায় ব্যাপক ভাবে ছড়িয়েছে। সলমানের পরনে ছিল কালো টি-শার্ট ও ডেনিম টর্ন জিন্স। আর ধোনি পরেছিলেন ট্যান রঙের জ্যাকেট ও কালো জিন্স।

আরও পড়ুন: ৫৪৬৮ দিনের খরা কাটল, মেলবোর্নে ইংল্যান্ডের মিরাকল! বিতর্কিত বাজবলই দিল ডিভিডেন্ড...

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

সলমান যখন সেনা!

বরাবরের মতো সলমানের জন্মদিনের অনুষ্ঠানে তাঁর পরিবারই ছিল সবটা জুড়ে। সলমানের ভগ্নিপতি আয়ুশ শর্মা এবং বোন অর্পিতা শর্মাকেও একসঙ্গে আসতে দেখা গিয়েছে। সেলিম খান এবং পরিবারের বাকি সদস্যরাও তাঁদের পেছনেই ছিলেন। অনুষ্ঠান ইচ্ছাকৃতভাবেই অনাড়ম্বর রাখা হয়েছিল, জাঁকজমকপূর্ণ প্রকাশ্য অনুষ্ঠানের চেয়ে ব্যক্তিগত উদযাপনই সলমানের দীর্ঘদিনের পছন্দের। সলমানকে ঘিরে পেশাগত ব্যস্ততা একটুও কমেনি। অভিনেতাকে সর্বশেষ 'সিকান্দর' ছবিতে দেখা গিয়েছে এবং এখন তিনি প্রস্তুতি নিচ্ছেন ২০২০ সালের ভারত-চিন সংঘাতের উপর ভিত্তি করে নির্মিত ওয়ারড্রামা ‘ব্যাটল অফ গালওয়ান’-এর জন্য। তাঁকে এই ছবিতে একন সেনা কর্তার ভূমিকায়  দেখা যাবে। রয়েছেন চিত্রাঙ্গদা সিং। ছবির পরিচালক ‘শুটআউট অ্যাট লোখান্ডওয়ালা’ খ্যাত অপূর্ব লাখিয়া। জানা গিয়েছে খুব শীঘ্রই এক নতুন পোস্টার এবং টিজার রিলিজ হবে। যা সলমানের ব্যক্তিগত এবং চলচ্চিত্র জীবনের ছয় দশকের যাত্রার পরবর্তী অধ্যায়ের সূচনা করবে।

আরও পড়ুন: বাংলাদেশে হিন্দু যুবক দীপু দাসের নির্মম খুনে লিটন চুপ কিন্তু সাকিব গর্জে উঠলেন...

 

(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের AppFacebookWhatsapp ChannelX (Twitter)YoutubeInstagram পেজ-চ্যানেল)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

About the Author

Subhapam Saha

বলতে বলতে গোওওওল... থেকে বোলারের মাথার উপর দিয়ে তুলে ছয়! মূলত ক্রীড়া সাংবাদিকতায়, তবুও বিনোদন থেকে বিজ়নেস, সর্বত্র কলম-ক্যামেরায় বিচরণ। ২০১১ সালে সাংবাদিকতার বাইশ গজে ডেবিউ। প্রিন্ট-টিভি-ডিজিটাল, তিন ফরম্যাট মিলিয়ে ১৪ বছরের চলমান ইনিংস। লিখতে লিখতে কাট যায়ে রাস্তে...এমনই ভাবনা আজীবন শিক্ষানবিশের...

...Read More

Tags:
MS DhoniSalman Khan's 60th Birthday PartySalman Khan
পরবর্তী
খবর

Ashes: ৫৪৬৮ দিনের খরা কাটল, মেলবোর্নে ইংল্যান্ডের মিরাকল! বিতর্কিত বাজবলই দিল ডিভিডেন্ড...
.

পরবর্তী খবর

Bengal Weather Update: অবিকল এক রইল পারদ! মঙ্গল থেকে ফের বদল, ঠান্ডার মাঝে বাধা হয়ে দাঁড়াতে...