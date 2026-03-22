MS Dhoni IPL 2026: ৪৪ বছরের 'ধোনিকে খেলিয়ে CSK-র কোনও লাভ হবে না' বিস্ফোরক বুকে টেনে নেওয়া বিশ্বকাপজয়ী সতীর্থই

MS Dhoni IPL 2026: ৪৪ বছরের 'ধোনিকে খেলিয়ে CSK-র কোনও লাভ হবে না' বিস্ফোরক বুকে টেনে নেওয়া বিশ্বকাপজয়ী সতীর্থই
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ২০২০ সালে আন্তর্জাতিক ক্রিকেট থেকে অবসর নেওয়ার পর এমএস ধোনি (MS Dhoni) শুধুই ইন্ডিয়ান প্রিমিয়র লিগ খেলেন। আসন্ন আইপিএলেরও (IPL 2026) নেট সেশন শুরু করে দিয়েছেন কিংবদন্তি। বিগত কয়েক বছর ধরেই ধোনির আইপিএল খেলা নিয়ে নানা মুনি নানা মত দিয়েছেন। অনেকের মতেই ধোনি নিছকই নিজের কেরিয়ার দীর্ঘায়িত করছেন, তাঁর আর দেওয়ার মতো কিছুই অবশিষ্ট নেই। কারোর মতে, নিছকই সমর্থকদের মন ভালো করতে চেন্নাই সুপার কিংসের (Chennai Super Kings) জার্সি আগলে রেখেছেন তিনি। এবার ধোনির প্রাক্তন বিশ্বকাপজয়ী সতীর্থ ইরফান পাঠান (Irfan Pathan) বোমা ফাটালেন।
'কোনও লাভ হবে না'
পাঠান সাফ বলে দিলেন, 'ধোনিকে খেলিয়ে সিএসকে-র (CSK) কোনও লাভ হবে না'! প্রাক্তন বাঁ-হাতি পেস বোলিং অলরাউন্ডার, আসন্ন মরসুমে চেন্নাইয়ের শক্তিশালী দল বেছে নিয়েছেন ৫ বারের আইপিএলজয়ী ৪৪ বছরের অধিনায়ককে বাদ দিয়েই! কী বলছেন পাঠান? নিজের ইউটিউব চ্যানেল পাঠান বলেছেন, 'দেখুন, এবার চেন্নাই সুপার কিংসে সরফরাজ খান ৬ নম্বরে। তবে এমএস ধোনি নিয়মিত খেলবে বলেই জানিয়েছেন। তবে একটা সময় বিশ্বের সেরা ব্যাটারকেও সরে দাঁড়াতে হয়। ধোনি কি সব ম্যাচ খেলবেন? নাকি খেলবেন না? আমি অনেক দিন ধরেই এই কথা বলে আসছে, মাঠে নেমে ধোনির মাত্র দু'ওভার ব্যাট করাটা তাঁর ভক্তদের জন্য নিঃসন্দেহে আনন্দদায়ক হতে পারে, কিন্তু এতে সিএসকে-র কোনো লাভ হয় না। ধোনিকে যদি খেলতেই হয়, তবে তাঁকে অন্তত চার ওভার খেলতেই হবে। তবেই দলের লাভ হবে। আর যদি সে না খেলে, তাহলে সে কি ভাবছে যে, চলো এমন একটা দল বানাই যেখানে ব্যাটাররা সেরা সুযোগটাই পাবে। কারণ এটা তো ধোনিরই দল।'
চেন্নাইয়ের আইকন ধোনি মূলত ‘ইমপ্যাক্ট প্লেয়ার’ নিয়মের সদ্ব্যবহার করেই ব্যাটিং অর্ডারে নিজেকে নীচের দিকে নামিয়েছেন। নতুনদের সুযোগ করে দিতেই তিনি ক্রমেই নেমেছেন। ধোনির সরফরাজ খানকেই এগিয়ে রেখেছেন ইরফান। যদি না সিএসকে তাদেরতারকা ব্যাটারের হাতে আরও বেশি দায়িত্ব তুলে নেওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়! ২০০৭ সালে আইসিসি-টি-২০ বিশ্বকাপজয়ী ও ২০১৩ সালে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিজয়ী ধোনির টিমে ছিলেন পাঠান। ২০১৫ সালের আইপিএলে চেন্নাই সুপার কিংসে ছিলেন পাঠান। তবে দলে থাকা সত্ত্বেও সেই বছর তিনি সিএসকে-র হয়ে একটি ম্যাচও খেলেননি। এবং পুরো মরসুমেই বেঞ্চে কাটেন। যা বেশ আলোচিত বিষয় ছিল। পাঠানের বেছে নেওয়া সিএসকে-র ১২ সঞ্জু স্যামসন, আয়ূষ মাত্রে, রুতুরাজ গায়কোয়াড় (অধিনায়ক), শিবম দুবে, ডেওয়াল্ড ব্রেভিস, সরফরাজ খান, কার্তিক শর্মা, প্রশান্ত বীর, আকিল হোসেন, ম্যাট হেনরি, নুর আহমেদ এবং খালিল আহমেদ (ইমপ্যাক্ট প্লেয়ার)। ইরফান প্রথম একাদশে আনক্যাপড উইকেটরক্ষক-ব্যাটার কার্তিক শর্মা এবং অলরাউন্ডার প্রশান্ত বীরকে বেছে নিয়েছেন। কার্তিক ও প্রশান্তকে ফ্র্যাঞ্চাইজিটি ১৪ কোটি টাকা করে দিয়েছে। বিদেশি খেলোয়াড় হিসেবে ইরফান বেছে নিয়েছেন ব্রেভিস, আকিল, হেনরি এবং নূরকে।
