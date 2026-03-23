MS Dhoni IPL Future: সব জল্পনার অবসান, ৬০ বছর পর্যন্ত আইপিএল খেলবেন ধোনি, কিংবদন্তির মেগা ঘোষণায় ঝড়

English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. Advertise with us. CAREERS.
  • খবর
  • খেলা
MS Dhoni IPL Future: মহেন্দ্র সিং ধোনির বয়স এখন ৪৪ বছর। আরও ১৬ বছর তিনি নাকি আইপিএল খেলবেন? মানে আগামী দিনে সিনিয়র সিটিজেন ধোনিকেও দেখা যাবে হলুদ জার্সিতে? ঝড় তুলে দিল ভাইরাল ভিডিয়ো

শুভপম সাহা | Updated By: Mar 23, 2026, 04:10 PM IST
৬০ পর্যন্ত আইপিএল খেলবেন ধোনি?

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ২০২০ সালে আন্তর্জাতিক ক্রিকেট থেকে অবসর নেওয়ার পর এমএস ধোনি (MS Dhoni) শুধুই ইন্ডিয়ান প্রিমিয়র লিগ খেলেন। আসন্ন আইপিএলেরও (IPL 2026) নেট সেশন শুরু করে দিয়েছেন কিংবদন্তি। বিগত কয়েক বছর ধরেই ধোনির আইপিএল খেলা নিয়ে নানা মুনি নানা মত দিয়েছেন। অনেকের মতেই ধোনি নিছকই নিজের কেরিয়ার দীর্ঘায়িত করছেন, তাঁর আর দেওয়ার মতো কিছুই অবশিষ্ট নেই। কারোর মতে, নিছকই সমর্থকদের মন ভালো করতে চেন্নাই সুপার কিংসের জার্সি আগলে রেখেছেন তিনি। এবার ধোনিই বিরাট ইঙ্গিত দিয়ে রাখলেন তাঁর আইপিএল ভবিষ্যত্‍ নিয়ে (MS Dhoni IPL Future)। 

Add Zee News as a Preferred Source

মাহি আর কতদিন আইপিএলে?

গত ২২ মার্চ রবিবার, সিএসকে-র আয়োজনে এমএ চিদম্বরম স্টেডিয়ামে ফ্যানদের জন্য ছিল 'রোর ২০২৬' ইভেন্ট। ৪৪ বছরের মাহি মাঠে পা রাখতেই ফেটে পড়েছিল চিপক। ক্রিকেট এবং বিনোদনের ককটলে জমজমাট অনুষ্ঠানে পাওয়া গিয়েছিল সিএসকে-র প্রাক্তনীদের। সুরেশ রায়না, ম্যাথিউ হেডেন, ডোয়েন ব্রাভো, আম্বাতি রায়ডু, মুথাইয়া মুরলীথরন, মাইকেল হাসি ও এস. বদ্রীনাথরা ঘড়ির কাঁটা ঘুরিয়ে খেলতে নেমেছিলেন। কিংবদন্তি এআর রহমানের সঙ্গেই ইভেন্টে পাওয়া গিয়েছিল দক্ষিণের অভিনেতা-গায়ক শিবাকার্তিকেয়ানকে। তিনি মঞ্চে মাহিকে বিশেষ অনুরোধ করেছিলেন। অভিনেতা বলেন, 'স্যার এই ফিটনেস নিয়ে আপনি ৬০ বছর পর্যন্ত খেলতে পারবেন।' যা শুনে ধোনি বলেন, 'এটা খুবই কঠিন। এটা উপরের দিকে ওঠার পথে নয় বরং নীচের দিকে নামার পথে। তবুও আমি চেষ্টা করব।' ধোনির মেগা ঘোষণায় ফেটে পড়ে চিপক। ভিডিয়ো রাতারাতি ভাইরাল হয়ে গিয়েছে নেটপাড়ায়।

ধোনি অন্য ভূমিকায় এবার

চেন্নাইয়ের আইকন ধোনি মূলত ‘ইমপ্যাক্ট প্লেয়ার’ নিয়মের সদ্ব্যবহার করেই ব্যাটিং অর্ডারে নিজেকে নীচের দিকে নামিয়েছেন। নতুনদের সুযোগ করে দিতেই তিনি ক্রমেই নেমেছেন। ১৯তম আইপিএল খেলতে চলেছেন ধোনি। এই লিগের অন্যতম আইকন তিনি। ২৭৮ ম্যাচে ৫৪৩৯ রান করেছেন ধোনি। ২০২৪ মরসুমের আগে অধিনায়কের পদ থেকে সরে দাঁড়ানোর আগে ধোনি এই ফ্র্যাঞ্চাইজিকে পাঁচটি আইপিএল শিরোপা এনে দিয়েছিলেন। যদিও গতবছর রুতুরাজ গায়কোয়াডের চোটের কারণে তিনি স্বল্প সময়ের জন্য দলের নেতৃত্ব ফিরেছিলেন। দেখা যাক ধোনি আগামী দিনে দলের সঙ্গে কীভাবে জুড়ে থাকবেন, মজা করে তিনি বলছেন খেলবেন, কিন্তু বাস্তবে হয়তো তেমনটা হবে না। ধোনিকে নিশ্চিত ভাবেই এই আইপিএলের পর থেকে চেন্নাইয়ের সাজঘরে ভিন্ন ভূমিকায় দেখা যাবে।  
 

(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের AppFacebookWhatsapp ChannelX (Twitter)YoutubeInstagram পেজ-চ্যানেল)

 

About the Author

Subhapam Saha

বলতে বলতে গোওওওল... থেকে বোলারের মাথার উপর দিয়ে তুলে ছয়! মূলত ক্রীড়া সাংবাদিকতায়, তবুও বিনোদন থেকে বিজ়নেস, সর্বত্র কলম-ক্যামেরায় বিচরণ। ২০১১ সালে সাংবাদিকতার বাইশ গজে ডেবিউ। প্রিন্ট-টিভি-ডিজিটাল, তিন ফরম্যাট মিলিয়ে ১৪ বছরের চলমান ইনিংস। লিখতে লিখতে কাট যায়ে রাস্তে...এমনই ভাবনা আজীবন শিক্ষানবিশের...

...Read More

Tags:
ms dhoni on his ipl futureMS Dhoni FutureMS Dhoni IPLms dhoni csk future
