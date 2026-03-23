MS Dhoni IPL Future: সব জল্পনার অবসান, ৬০ বছর পর্যন্ত আইপিএল খেলবেন ধোনি, কিংবদন্তির মেগা ঘোষণায় ঝড়

MS Dhoni IPL Future: সব জল্পনার অবসান, ৬০ বছর পর্যন্ত আইপিএল খেলবেন ধোনি, কিংবদন্তির মেগা ঘোষণায় ঝড়
MS Dhoni IPL Future: মহেন্দ্র সিং ধোনির বয়স এখন ৪৪ বছর। আরও ১৬ বছর তিনি নাকি আইপিএল খেলবেন? মানে আগামী দিনে সিনিয়র সিটিজেন ধোনিকেও দেখা যাবে হলুদ জার্সিতে? ঝড় তুলে দিল ভাইরাল ভিডিয়ো
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ২০২০ সালে আন্তর্জাতিক ক্রিকেট থেকে অবসর নেওয়ার পর এমএস ধোনি (MS Dhoni) শুধুই ইন্ডিয়ান প্রিমিয়র লিগ খেলেন। আসন্ন আইপিএলেরও (IPL 2026) নেট সেশন শুরু করে দিয়েছেন কিংবদন্তি। বিগত কয়েক বছর ধরেই ধোনির আইপিএল খেলা নিয়ে নানা মুনি নানা মত দিয়েছেন। অনেকের মতেই ধোনি নিছকই নিজের কেরিয়ার দীর্ঘায়িত করছেন, তাঁর আর দেওয়ার মতো কিছুই অবশিষ্ট নেই। কারোর মতে, নিছকই সমর্থকদের মন ভালো করতে চেন্নাই সুপার কিংসের জার্সি আগলে রেখেছেন তিনি। এবার ধোনিই বিরাট ইঙ্গিত দিয়ে রাখলেন তাঁর আইপিএল ভবিষ্যত্ নিয়ে (MS Dhoni IPL Future)।
আরও পড়ুন: আইপিএলের আগেই অবসর নক্ষত্রের, বোর্ডের বিরুদ্ধে বিস্ফোরক অভিযোগ, নড়ে গেল ভারতীয় ক্রিকেটে
মাহি আর কতদিন আইপিএলে?
গত ২২ মার্চ রবিবার, সিএসকে-র আয়োজনে এমএ চিদম্বরম স্টেডিয়ামে ফ্যানদের জন্য ছিল 'রোর ২০২৬' ইভেন্ট। ৪৪ বছরের মাহি মাঠে পা রাখতেই ফেটে পড়েছিল চিপক। ক্রিকেট এবং বিনোদনের ককটলে জমজমাট অনুষ্ঠানে পাওয়া গিয়েছিল সিএসকে-র প্রাক্তনীদের। সুরেশ রায়না, ম্যাথিউ হেডেন, ডোয়েন ব্রাভো, আম্বাতি রায়ডু, মুথাইয়া মুরলীথরন, মাইকেল হাসি ও এস. বদ্রীনাথরা ঘড়ির কাঁটা ঘুরিয়ে খেলতে নেমেছিলেন। কিংবদন্তি এআর রহমানের সঙ্গেই ইভেন্টে পাওয়া গিয়েছিল দক্ষিণের অভিনেতা-গায়ক শিবাকার্তিকেয়ানকে। তিনি মঞ্চে মাহিকে বিশেষ অনুরোধ করেছিলেন। অভিনেতা বলেন, 'স্যার এই ফিটনেস নিয়ে আপনি ৬০ বছর পর্যন্ত খেলতে পারবেন।' যা শুনে ধোনি বলেন, 'এটা খুবই কঠিন। এটা উপরের দিকে ওঠার পথে নয় বরং নীচের দিকে নামার পথে। তবুও আমি চেষ্টা করব।' ধোনির মেগা ঘোষণায় ফেটে পড়ে চিপক। ভিডিয়ো রাতারাতি ভাইরাল হয়ে গিয়েছে নেটপাড়ায়।
আরও পড়ুন: মদ আর মেয়ে, মালকিন প্রীতিও সার্ভিসের জন্য দিয়েছেন ১৮ কোটি, বিস্ফোরক গাঁট-পাঁজর ভাঙা IPL কিংবদন্তি
ধোনি অন্য ভূমিকায় এবার
চেন্নাইয়ের আইকন ধোনি মূলত ‘ইমপ্যাক্ট প্লেয়ার’ নিয়মের সদ্ব্যবহার করেই ব্যাটিং অর্ডারে নিজেকে নীচের দিকে নামিয়েছেন। নতুনদের সুযোগ করে দিতেই তিনি ক্রমেই নেমেছেন। ১৯তম আইপিএল খেলতে চলেছেন ধোনি। এই লিগের অন্যতম আইকন তিনি। ২৭৮ ম্যাচে ৫৪৩৯ রান করেছেন ধোনি। ২০২৪ মরসুমের আগে অধিনায়কের পদ থেকে সরে দাঁড়ানোর আগে ধোনি এই ফ্র্যাঞ্চাইজিকে পাঁচটি আইপিএল শিরোপা এনে দিয়েছিলেন। যদিও গতবছর রুতুরাজ গায়কোয়াডের চোটের কারণে তিনি স্বল্প সময়ের জন্য দলের নেতৃত্ব ফিরেছিলেন। দেখা যাক ধোনি আগামী দিনে দলের সঙ্গে কীভাবে জুড়ে থাকবেন, মজা করে তিনি বলছেন খেলবেন, কিন্তু বাস্তবে হয়তো তেমনটা হবে না। ধোনিকে নিশ্চিত ভাবেই এই আইপিএলের পর থেকে চেন্নাইয়ের সাজঘরে ভিন্ন ভূমিকায় দেখা যাবে।
