MS Dhoni Team India Head Coach: টিম ইন্ডিয়ার পরবর্তী কোচ এমএস ধোনিই? কলকাতায় গম্ভীরের বিরাট ঘোষণায় তোলপাড় ভারতীয় ক্রিকেট

MS Dhoni Team India Head Coach: টিম ইন্ডিয়ার পরবর্তী কোচ এমএস ধোনিই? কলকাতায় গম্ভীরের বিরাট ঘোষণায় তোলপাড় ভারতীয় ক্রিকেট
MS Dhoni Team India Head Coach: টিম ইন্ডিয়ার পরবর্তী কোচ হবেন কি এমএস ধোনিই? কলকাতায় বসে গৌতম গম্ভীর বিরাট ঘোষণা করে দিলেন। আর তারপরেই তোলপাড় হল ভারতীয় ক্রিকেট
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ২০২৪ সালে রাহুল দ্রাবিড়ের (Rahul Dravid) ছেড়ে আসা হটসিটে গৌতম গম্ভীর (Gautam Gambhir) বসেন। জোড়া বিশ্বকাপজয়ী ওপেনারের সঙ্গে ২০২৭ সাল পর্যন্ত চুক্তি রয়েছে ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের (BCCI)। ২০২৮ সালের গ্রীষ্মকালীন অলিম্পিক্সের (2028 Summer Olympics) কথা মাথায় রেখে গৌতির চুক্তি যে বাড়বে সে কথা বলাই যায়। গম্ভীরর কোচিংয়ে শেষ দু'বছরে ভারত তিন খেতাব জিতেছে। আইসিসি চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি ২০২৫ (ICC Champions Trophy 2025), এশিয়া কাপ (Asia Cup 2025) ও টি-২০ বিশ্বকাপ (T20 World Cup 2026) ঢুকেছে ট্রফি ক্যাবিনেটে।
ধোনি-ইনস্টাগ্রাম-গম্ভীর
কোচ হিসেবে গম্ভীরের মেয়াদ শেষ হবে কিছু বছর পর। তারপর টিম ইন্ডিয়ার দায়িত্ব কে নেবেন? বিসিসিআই-কে আবার কোচ খুঁজ নিতে হবে। কিন্তু গম্ভীর দায়িত্বে থাকাকালীনই বোর্ডের সেই হেডেক দূর করে দিলেন। কলকাতায় এক স্পোর্টস ওয়েবসাইটের কনক্লেভে এসেছিলেন বিশ্বজয়ী কোচ গম্ভীর। তিনিই হাসি মুখে জানিয়ে দিলেন যে, কোচের ভূমিকায় তিনি এমএস ধোনিকেই দেখতে চান।
ধোনি-গম্ভীরের গল্প
গম্ভীরের মুখে ধোনির কথা আসার নেপথ্যে এক সাম্প্রতিক ছোট্ট গল্প রয়েছে। যাঁরা জানেন না, তাঁদের একটু জানিয়ে দেওয়া প্রয়োজন। সদ্যসমাপ্ত টি-২০ বিশ্বকাপের দুই হেভিওয়েট ম্যাচে ভিআইপি বক্সে ছিলেন ধোনি। ওয়াংখেড়েতে ভারত-ইংল্যান্ড সেমিফাইনালে থাকার পাশাপাশি, ফাইনালে ভারত-নিউজিল্যান্ড ম্যাচেও অমদাবাদের নরেন্দ্র মোদী স্টেডিয়ামে ছিলেন ধোনি। ফাইনাল শুরুর আগে মোদীর নামাঙ্কিত স্টেডিয়ামে ধোনি ও রোহিত শর্মার হাতেই ট্রফি এসেছিল মাঠে। ফাইনালে ভারতের বিশ্বজয় দেখার পর মোহিত ধোনি ভূয়সী প্রশংসায় করেছিলেন তাঁর প্রাক্তন সতীর্থ গম্ভীরের। দেশকে প্রথমবার টি-২০ বিশ্বকাপ দেওয়া অধিনায়ক ইনস্টাগ্রামে ভারতীয় দলের ছবি পোস্ট করে লিখেছিলেন, 'অমদাবাদে ইতিহাল লেখা হল। এই দল, সাপোর্ট স্টাফ এবং বিশ্বব্যাপী ভারতীয় ক্রিকেট দলের সকল ভক্তদের অনেক অনেক অভিনন্দন। সকলকে খেলতে দেখতে খুবই ভালো লাগছে। কোচ সাহেব আপনার মুখে হাসিটা দারুণ মানিয়েছে। হাসির সঙ্গে তীব্রতার মিলন এক ঘাতক মিশ্রণ। খুব ভালো করেছ। উপভোগ করো বন্ধুরা। বুমরার ব্যাপারে কিছু না লেখাই ভালো। ও চ্যাম্পিয়ন বোলার।' গম্ভীর ধোনির পোস্টে কমেন্ট করেছিলেন, 'আর হাসার কী দুর্দান্ত এক উপলক্ষ—তোমাকে দেখে দারুণ লাগল!'
গম্ভীরের বিরাট ইঙ্গিত
এই ইনস্টা পোস্টের প্রসঙ্গই কনক্লেভে উঠেছিল। সেই প্রসঙ্গে গম্ভীর বলেছেন, 'ধোনিকে বিশ্বকাপের ফাইনাল দেখতে এসেছিল, এটা দেখে আমার ভালো লেগেছে। ও আমাকে হাসতে বলেছে, সেটাও ভালো লেগেছে। আশা করি একদিন ধোনি আমার জায়গায় থাকবে, আর আমি ওর মতোই কিছু লিখতে পারব—আর ধোনি তখন ডাগআউট থেকে হাসবে।' যদিও এই মর্মে গম্ভীর সংবাদসংস্থা এএনআই-এর পডকাস্টেও কথা বলেছিলেন। ধোনি বা গম্ভীর বুঝিয়ে দিয়েছেন যে, তাঁরা একে-অপরকে কীরকম শ্রদ্ধা করেন। যদিও তাঁদের সাপে-নেউলে সম্পর্ক নিয়ে বিস্তর কালি খরচ হয়েছে মিডিয়ায়। ধোনিকে ক্রিকেট ছাড়ার পর টিম ইন্ডিয়ার মেন্টর হিসেবে পাওয়া গিয়েছিল, দেখা যাক ধোনি এবার ভারতীয় দলের কোচের পদে বসেন কিনা! উত্তর দেবে সময়। তবে গম্ভীরের ইচ্ছাপূরণ হোক, এমন ইচ্ছা কোটি কোটি ধোনি ভক্তেরও।
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)