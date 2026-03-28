MS Dhoni IPL 2026: ধোনিহীন চেন্নাই, IPL শুরুর আগেই বড় ধাক্কা CSK শিবিরে: আচমকা কী কারণে এই সিদ্ধান্ত ক্যাপ্টেন কুলের?

MS Dhoni Injured: হলুদ শিবিরের জন্য খারাপ খবর! আইপিএল ২০২৬-এর প্রথম দুই সপ্তাহ খেলতে পারবেন না এমএস ধোনি। ক্যাপ্টেন কুলকে ছাড়া চেন্নাই কি পারবে রাজস্থান রয়্যালসকে হারাতে? আচমকা কেন এই সিদ্ধান্ত নিলেন থালা? 

সৌমিতা মুখোপাধ্যায় | Updated By: Mar 28, 2026, 06:58 PM IST
MS Dhoni IPL 2026: ধোনিহীন চেন্নাই, IPL শুরুর আগেই বড় ধাক্কা CSK শিবিরে: আচমকা কী কারণে এই সিদ্ধান্ত ক্যাপ্টেন কুলের?
IPL থেকে বাদ ধোনি

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: আইপিএল ২০২৬ শুরু হতে আর মাত্র ৪৮ ঘণ্টা বাকি, তার আগেই দুঃসংবাদ চেন্নাই সুপার কিংস (CSK) শিবিরে। পেশির চোটের (Calf Injury) কারণে টুর্নামেন্টের প্রথম দুই সপ্তাহ খেলতে পারবেন না কিংবদন্তি ক্রিকেটার মহেন্দ্র সিং ধোনি। শনিবার, ২৮শে মার্চ ফ্র্যাঞ্চাইজির পক্ষ থেকে এক বিবৃতিতে এই খবর নিশ্চিত করা হয়েছে।

চেন্নাই সুপার কিংস তাদের অফিসিয়াল বিবৃতিতে জানিয়েছে, "এমএস ধোনি বর্তমানে পায়ের পেশির টানের কারণে রিহ্যাবিলিটেশনের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছেন। এর ফলে টাটা আইপিএল ২০২৬-এর প্রথম দুই সপ্তাহ তিনি সম্ভবত মাঠের বাইরে থাকবেন।" ২০২০ সালে আন্তর্জাতিক ক্রিকেট থেকে অবসর নিলেও ধোনি হলুদ জার্সিতে আইপিএল খেলে চলেছেন। ৪৪ বছর বয়সে কেবল আইপিএল খেলার কারণে ম্যাচ ফিটনেস বজায় রাখা যে কতটা কঠিন, এই চোট যেন আবারও তা মনে করিয়ে দিল।

যদিও ঋতুরাজ গায়কোয়াড় বর্তমানে দলের অধিনায়ক, কিন্তু ২০০৮ সাল থেকে ধোনিই চেন্নাইয়ের অঘোষিত নেতা। গত মরশুমেও ১৪টি ম্যাচে খেলেছিলেন তিনি। মূলত ইনিংসের শেষে ঝোড়ো ব্যাটিং করাই ছিল তাঁর ভূমিকা। তবে আন্তর্জাতিক ক্রিকেট ছাড়ার পর থেকেই হাঁটুর সমস্যায় ভুগছেন মাহি। ২০২৩ সালে তাঁর হাঁটুতে অস্ত্রোপচারও হয়েছিল। এবার নতুন করে পেশির চোট তাঁর খেলায় বিঘ্ন ঘটাল।

আগামী ৩০শে মার্চ গুয়াহাটিতে রাজস্থান রয়্যালসের বিরুদ্ধে ম্যাচ দিয়ে আইপিএল ২০২৬ অভিযান শুরু করছে সিএসকে। ধোনিকে ছাড়া প্রথম দিকের ম্যাচগুলোতে চেন্নাইয়ের রণকৌশল কেমন হয়, এখন সেটাই দেখার।

 

About the Author

Soumita Mukherjee

ইংরেজিতে মাস্টার্স, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের সাংবাদিকতার ছাত্রী। বিনোদনের খবর করা নেহাত বিনোদন নয়, গত ১৪ বছরের সাংবাদিক জীবনে তা প্রতিষ্ঠা করেছেন।তারকাদের প্রশ্ন করাতেই সাবলীল। ভোট কভারেজ থেকে দেশ-বিদেশের সব রকমের খবর, ফিল্ড রিপোর্টিং থেকে ভয়েস ওভার, কপি লেখা থেকে ইভেন্ট-- সর্বমুখিন, সর্বত্রগামী।

