MS Dhoni On Gautam Gambhir: 'কোচ সাহেব আপনার মুখে...' ভারতের বিশ্বজয়ের পরেই গম্ভীরকে নিয়ে মাহির ইনস্টা পোস্টে ঝড়...

MS Dhoni On Gautam Gambhir: 'কোচ সাহেব আপনার মুখে...' ভারতের বিশ্বজয়ের পরেই গম্ভীরকে নিয়ে মাহির ইনস্টা পোস্টে ঝড়...
MS Dhoni Tribute To Gautam Gambhir: ভারত ভুবনজয়ী হওয়ার পরেই মহেন্দ্র সিং ধোনি ইনস্টাগ্রামে পোস্ট করলেন গৌতম গম্ভীরকে নিয়ে। যার পরেই নেটপাড়ায় ধেয়ে এল ঝড়।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ২০২০ সালে আন্তর্জাতিক ক্রিকেট থেকে অবসর নেওয়ার পর এমএস ধোনির (MS Dhoni) জনসমক্ষে উপস্থিতি একেবারে সীমিত হয়ে গিয়েছে। এই বিগত ছ'বছরে কিংবদন্তি ক্রিকেটারকে আইপিএলের (IPL) সময়ে মাঠে পাওয়া গিয়েছে। তাঁকে দেখা যায় বিভিন্ন ইভেন্ট ও অনুষ্ঠানে। ট্রফির বিচারে দেশের সর্বকালের সেরা নেতাকে সদ্যসমাপ্ত টি-২০ বিশ্বকাপের (T20 World Cup 2026 Final) দুই হেভিওয়েট ম্যাচে পাওয়া গেল ভিআইপি বক্সে।
বিশ্বকাপে ধোনি
ওয়াংখেড়েতে ভারত-ইংল্যান্ড (IND vs ENG T20 World Cup 2026 Semi Final) সেমিফাইনালে থাকার পাশাপাশি, ফাইনালে ভারত-নিউজিল্যান্ড (IND vs NZ T20 World Cup 2026 Final) ম্যাচেও অমদাবাদের নরেন্দ্র মোদী স্টেডিয়ামে ছিলেন। ফাইনালে খেলা শুরুর আগে, মোদীর নামাঙ্কিত স্টেডিয়ামে ধোনি ও রোহিত শর্মার (Rohit Sharma) হাতে করেই ট্রফি এসেছিল মাঠে। আর ফাইনালে ভারতের বিশ্বজয় দেখার পর মোহিত হয়েছেন ধোনি। দেশকে প্রথমবার টি-২০ বিশ্বকাপ দেওয়া অধিনায়ক, ভূয়সী প্রশংসায় করলেন তাঁর প্রাক্তন সতীর্থ ও টিম ইন্ডিয়ার কোচ গৌতম গম্ভীরের (MS Dhoni Tribute To Gautam Gambhir)।
ইনস্টাগ্রাম পোস্টে ধোনি কী লিখলেন
'অমদাবাদে ইতিহাল লেখা হল। এই দল, সাপোর্ট স্টাফ এবং বিশ্বব্যাপী ভারতীয় ক্রিকেট দলের সকল ভক্তদের অনেক অনেক অভিনন্দন। সকলকে খেলতে দেখতে খুবই ভালো লাগছে। কোচ সাহেব আপনার মুখে হাসিটা দারুণ মানিয়েছে। হাসির সঙ্গে তীব্রতার মিলন এক ঘাতক মিশ্রণ। খুব ভালো করেছ। উপভোগ করো বন্ধুরা। বুমরার ব্যাপারে কিছু না লেখাই ভালো। ও চ্যাম্পিয়ন বোলার।'
ধোনি বনাম গম্ভীর
ধোনি এবং গম্ভীর প্রায় এক দশক সময় ধরে ভারতীয় ড্রেসিংরুম শেয়ার করেছেন। ধোনির আন্তর্জাতিক অভিষেকের অনেক আগেই গম্ভীর টিমে ঢুকে পড়েন। ধোনির নেতৃত্বে বহু বছর খেলেছেন গৌতি। ২০০৭ সালে টি-২০ বিশ্বকাপ ও ২০১১-তে ওডিআই বিশ্বকাপে ধোনির ভারতকে কাপ জেতানোর নেপথ্যে ছিলেন এই বাঁ-হাতি মারকুটে ব্যাটার। দু'বারই বিশ্বকাপের ফাইনালে সেরা হয়েছিলেন গম্ভীর। ২০১১ বিশ্বকাপের ফাইনালে ওয়াংখেড়েতে গম্ভীর ১২২ বলে ৯৭ করেছিলেন। ধোনি ৭৯ বলে ৯১ রানে অপরাজিত ছিলেন। ধোনির সঙ্গে গম্ভীরের সম্পর্ক একেবারেই সাপে-নেউলের মতো। বারবার মিডিয়াতে ফলাও করে এই কথাই লেখা হয়েছে। কিন্তু ধোনি বা গম্ভীর বুঝিয়ে দিয়েছেন যে, তাঁরা একে-অপরকে কীরকম শ্রদ্ধা করেন।
গম্ভীরের শ্রদ্ধায় ধোনি
বছর তিনেক আগে জনপ্রিয় স্পোর্টস সঞ্চালক জতীন সাপ্রুর শো 'ওভার অ্যান্ড আউট'-এ অতিথি হিসাবে গম্ভীর এসেছিলেন। সেখানে গম্ভীর বলেছিলেন, 'আমার ধোনির প্রতি অসীম শ্রদ্ধা। এই কথা অন এয়ার আগেও বলেছি। আমি ১৩৮ কোটি মানুষের সামনে যে কোনও জায়গায় এই কথা বলতে পারি। যদি কখনও ধোনির আমাকে প্রয়োজন হয়, আশা করি কখনও ওর জীবনে এমনটার প্রয়োজন হবে না। তবুও বলব সবার আগে আমি ওর পাশে দাঁড়াব। কারণ ধোনি ভারতীয় ক্রিকেটের জন্য যা করেছে এবং মানুষ হিসাবে ধোনি যা, তার জন্য। ও আর আমি খেলাটাকে অন্য ভাবে দেখি। আমাদের দু'জনেরই পৃথক ব্যক্তিগত মতামত রয়েছে। আমি সবচেয়ে দীর্ঘ সময়ের জন্য ভারতীয় দলের ভাইস-ক্যাপ্টেন ছিলাম। ও তখন দলের অধিনায়ক ছিল। আমরা বরাবর আমাদের দলের জন্য খেলেছি।'
বোঝাই যায় ধোনি বনাম গম্ভীর তত্ত্বের আদৌ কোনও অস্তিত্ব নেই।
