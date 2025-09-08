English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

MS Dhoni Chase Movie Teaser: পরনে বুলেটপ্রুফ ভেস্ট, আগ্নেয়াস্ত্র হাতে ধামাকাদার অ্যাকশন! মাধবনকে নিয়ে কোন মিশনে মাহি!

MS Dhoni R Madhavan Chase Movie Teaser: এমএস ধোনি কি বড় পর্দায় অভিষেকের জন্য প্রস্তুত? বলিউড স্টার আর মাধবনের টিজারে ধোনিকে দেখা যাচ্ছে সুপার কপের ভূমিকায়। যা এখনই সোশ্যাল মিডিয়ায় তোলপাড় শুরু হয়েছে।

শুভপম সাহা | Updated By: Sep 8, 2025, 01:49 PM IST
MS Dhoni Chase Movie Teaser: পরনে বুলেটপ্রুফ ভেস্ট, আগ্নেয়াস্ত্র হাতে ধামাকাদার অ্যাকশন! মাধবনকে নিয়ে কোন মিশনে মাহি!

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: কিংবদন্তি এমএস ধোনি (MS Dhoni) কি এবার বড় পর্দায় ডেবিউয়ের জন্য প্রস্তুত! এমন ইঙ্গিত দিয়ে ঝড় তুলে দিলেন বলিউড তারকা আর মাধবন (R Madhavan)! অভিনেতা তাঁর ইনস্টাগ্রামে একটি টিজার শেয়ার করেছেন, যা বিগত ২৪ ঘণ্টায় সোশ্যাল মিডিয়ায় তোলপাড় ফেলে দিয়েছে। 

মাধবনের পার্টনার ইন ক্রাইম মাহি!

ঝড় তুলে দেওয়া ক্লিপে মাধবনের সঙ্গে ধোনিকে দেখা যাচ্ছে পর্দায়। দু'জনেই ট্যাকটিক্যাল গিয়ার, বুলেটপ্রুফ জ্যাকেট এবং কালো সানগ্লাসে ধরা দিয়েছেন। বুকে মোটা হরফে জ্বলজ্বল করছে 'টাস্ক ফোর্স'। ধোনি বিজ্ঞাপনের হাত ধরে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন অবতারে ধরা দিয়েছেন। তবে এরকম অ্যাকশন-প্যাকড মাহিকে দেখে থ হয়ে গিয়েছে ভক্তরা। শুধু ধোনিই কোনও সুপার কপের পোশাকে ধরা দেননি। আগ্নেয়াস্ত্র হাতে ধামাকাদার অ্যাকশনও করছেন! মাধবন টিজার শেয়ার করে, এটা খোলসা করেননি যে, এটি কোনও আসন্ন ওয়েব সিরিজ না সিনেমা! তবে তিনি লিখেছেন, 'ওয়ান মিশন, টু ফাইটার্স, বাকল আপ, আ ওয়াইল্ড, এক্সপ্লোসিভ চেজ বিগিনস। দ্য চেজ - টিজার এখন প্রকাশিত। ভাসান বালা পরিচালিত। শীঘ্রই আসছে।'

আরও পড়ুন: টিম ইন্ডিয়া বেছে নিল নতুন ওডিআই অধিনায়ক, সাতাশের কাপজয়ের স্বপ্নে বিভোর রোহিতের বিদায়!

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ধোনির রয়েছে সেনা প্রশিক্ষণও

বলে রাখা ভালো, ধোনি কিন্তু ভারতীয় টেরিটোরিয়াল আর্মির প্যারাসুট রেজিমেন্টের লেফটেন্যান্ট কর্নেল।  ২০১১ সালে ভারতীয় সেনাবাহিনী তাঁকে এই সম্মান প্রদান করেছিল। ধোনির খেলার কথা যদি বলতে হয়, তাহলে আপাতত তিনি বাইশ গজ থেকে দূরেই আছেন। শেষবার চলতি বছরের মে মাসে প্রতিযোগিতামূলক ক্রিকেট খেলেছিলেন। চেন্নাই সুপার কিংসের হয়ে আইপিএলে গুজরাত টাইটান্সের বিরুদ্ধে ছিলম্যাচ। ২০২০ সালের অগস্টে আন্তর্জাতিক কেরিয়ার থেকে অবসর নেওয়া ধোনি এখনও আইপিএল খেলছেন। গত বছর তাঁকে সিএসকে ফ্র্যাঞ্চাইজি ৪ কোটি টাকায় ধরে রেখেছিল একজন আনক্যাপড খেলোয়াড় হিসেবে।
 
ধোনির বায়োডেটা ছোট করে
 
ট্রফির বিচারে দেশের সর্বকালের শ্রেষ্ঠ অধিনায়কের নাম ধোনি। যা নিয়ে কোনও সন্দেহ থাকতে পারে না কারোরই, সে তিনি ধোনিপন্থী হোক বা ধোনি বিরোধী। এই সত্যি গ্রহণ করতেই হবে। ২০০৭ সালে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ জেতানো থেকে ধোনির সোনার দৌড় শুরু হয়েছিল। তাঁর নেতৃত্বেই ভারত ২০১১ সালে পঞ্চাশ ওভারের বিশ্বকাপ জেতে। আর এর ঠিক দুই বছর পর ২০১৩ সালে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি জেতে ধোনি অ্যান্ড কোং। ধোনি চেন্নাই সুপার কিংসকে দিয়েছেন ৫টি আইপিএল। দিয়েছেন ২টি চ্যাম্পিয়ন্স লিগ টি-২০ ট্রফিও। ধোনি আজও ভারতের সবচেয়ে সম্মানিত অধিনায়ক। শীতল মস্তিষ্কে মহাশত্রু বধের কৌশলগত প্রতিভা এবং তরুণ প্রতিভা বিকাশের দক্ষতার জন্য তাঁর খ্যাতি বিশ্ববন্দিত।

আরও পড়ুন: এবার ফোকাসে হার্দিকের হাত! অনুশীলনে 'অতি বিরল' ঘড়ি, ওই দামে চলে আসবে ৩ রোলস রয়েস!

ফের মেন্টর

ধোনিকে ফের একবার মেন্টর হওয়ার প্রস্তাব দিয়েছে ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড! ২০২৬ টি-২০ বিশ্বকাপে মেন্টর ধোনিকেই নাকি চাইছে বোর্ড।  ধোনি যদি বিসিসিআই-এর প্রস্তাব গ্রহণ করেন, তার মানে গৌতম গম্ভীরের সঙ্গে ফের একবার ভারতীয় ড্রেসিংরুমে থাকবেন মাহি! ভারতীয় দলের মেন্টর বা পরামর্শদাতার ভূমিকার জন্য স্বাভাবিকভাবে তিনি একেবারে উপযুক্ত প্রার্থী। বিসিসিআইয়ের বিশ্বাস যে, ড্রেসিংরুমে ধোনির উপস্থিতি ভারতীয় ক্রিকেটারদের পরবর্তী প্রজন্মকে তৈরি করবে। বিশেষ করে বিশ্বব্যাপী টুর্নামেন্টের উচ্চ চাপের পরিবেশে মাথা ঠান্ডা রেখে সেরাটা দেওয়া। ২০২০ সালে আন্তর্জাতিক ক্রিকেট থেকে অবসরের পর ধোনি একেবারে বেছেই পা ফেলেছেন। সচেতন ভাবে ভারতীয় দলের সঙ্গে দীর্ঘমেয়াদী সম্পর্ক এড়িয়ে গিয়েছেন। বিসিসিআই ধোনির অভিজ্ঞতার ভাণ্ডারকে শুধুই সিনিয়র পুরুষ দলের জন্য নয়, জুনিয়র এমনকী মহিলা ক্রিকেটেও এটি বিস্তৃত করতে চায়।

 

(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের AppFacebookWhatsapp ChannelX (Twitter)YoutubeInstagram পেজ-চ্যানেল)

About the Author

Subhapam Saha

বলতে বলতে গোওওওল... থেকে বোলারের মাথার উপর দিয়ে তুলে ছয়! মূলত ক্রীড়া সাংবাদিকতায়, তবুও বিনোদন থেকে বিজ়নেস, সর্বত্র কলম-ক্যামেরায় বিচরণ। ২০১১ সালে সাংবাদিকতার বাইশ গজে ডেবিউ। প্রিন্ট-টিভি-ডিজিটাল, তিন ফরম্যাট মিলিয়ে ১৪ বছরের চলমান ইনিংস। লিখতে লিখতে কাট যায়ে রাস্তে...এমনই ভাবনা আজীবন শিক্ষানবিশের...

...Read More

Tags:
ms dhoni chase teaserms dhoni chase movies teaserms dhoni news ms dhoni bollywood debut
পরবর্তী
খবর

Swimming: জাতীয় স্তরে সাঁতারে বাঙালিদের সুদিন ফিরবে: দ্রোণাচার্য তপন পানিগ্রাহী

.

পরবর্তী খবর

Kolkata Metro: সোমবার সকালে মেট্রো বিভ্রাটের জের! গড়িয়া-টালিগঞ্জের অটো ভাড়া ছুঁল ১৫০! বেনজির...