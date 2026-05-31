/Ishan Kishan BIG Breaking: আইপিএল ফাইনালের আগেই চাঞ্চল্যকর আপডেট, কাব্যর তারকা ঈশানকে তুলে নিল এই ফ্র্যাঞ্চাইজি...মুম্বইয়ের স্টার রাতারাতি ধনকুবের!

Jharkhand T20 League: আইপিএল ফাইনালের কয়েক ঘণ্টা আগেই বিরাট আপডেট। হায়দরাবাদ-মুম্বইয়ের একাধিক তারকা নাম লেখালেন এই লিগে...
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: বিসিসিআইয়ের (BCCI) অনুমোদনে দেশের একাধিক রাজ্য ক্রিকেট সংস্থা নিজস্ব ফ্র্যাঞ্চাইজি ভিত্তিক টি-২০ লিগ আয়োজন করে থাকে। তালিকায় পশ্চিমবঙ্গ (বেঙ্গল টি-২০ লিগ), তামিলনাড়ু, মহারাষ্ট্র, উত্তর প্রদেশ, দিল্লি, রাজস্থান, মুম্বই, বরোদা, কেরলম, পঞ্জাবের মতো রাজ্য রয়েছে। আর এবার সেই তালিকায় নাম জুড়ল ঝাড়খণ্ডের।
আগামী ৩০ মে থেকে ঝাড়খণ্ড রাজ্য ক্রিকেট সংস্থার (Jharkhand State Cricket Association, JSCA) আয়োজনে শুরু হচ্ছে ঝাড়খণ্ড টি২০ লিগ (Jharkhand T20 League)। জেএসসিএ-র প্রেসিডেন্ট অজয় নাথ শাহ দেও বলেছেন, 'দীর্ঘদিন ধরেই ঝাড়খণ্ড ভারতীয় ক্রিকেটের এক অবিচ্ছেদ্য অংশ। আর ঝাড়খণ্ড টি-২০ লিগ সেই মূল ভিত্তিটিকে আরও সুদৃঢ় করবে। প্রতিষ্ঠিত এবং উদীয়মান, উভয় ধরণের ক্রিকেটারদের জন্যই এক ধারাবাহিক পাইপলাইন তৈরি করবে।'
অভিষেক মরসুমে ছ'দলীয় টুর্নামেন্ট হচ্ছে একাধিক আন্তর্জাতিক তারকাকে নিয়ে। তালিকায় রয়েছে সানরাইজার্স হায়দরাবাদের ঈশান কিষান (Ishan Kishan)। ও 'রাঁচির ক্রিস গেইল' নামে পরিচিত মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের (Mumbai Indians) পাওয়ার হিটার রবিন মিঞ্জ (Robin Minz)। যিনি আবার আইপিএলের প্রথম আদিবাসী ক্রিকেটারও বটে। লিগের ছয় ফ্র্যাঞ্চাইজি- রাঁচি টাইটান্স, জামশেদপুর স্টিলার্স, ছোটনাগপুর রয়্যালস, কয়লাঞ্চল সুপার কিংস, ধানবাদ ডায়মন্ডস এবং সাঁওতাল স্ট্রাইকার্স। নিলামের প্রতি দলই ৫০ লক্ষ টাকার পার্স নিয়ে নেমেছিল। সকলেই নিলামে সেরাটা দিয়েই দল গোছানোর চেষ্টা করেছে।
ছোট নাগপুর রয়্যালস সবচেয়ে বেশি খরচ করেছে বিরাট সিংয়ের জন্য। ১৩ লাখ টাকায় চুক্তিবদ্ধ হয়েছেন। মহম্মদ নাজিম সিদ্দিকিকে ৭.২৫ লাখ টাকায় নেওয়া হয়েছে। আর বিকাশ সিং ৬ লাখ টাকায় খেলবেন। ফ্র্যাঞ্চাইজির অন্যান্য খেলোয়াড়দের মধ্যে রয়েছেন সুপ্রিয় চক্রবর্তী, পঙ্কজ যাদব, দীপাংশু রাওয়াত, সোনু কুমার সিং, দুর্গেশ কুমার, চন্দন মুখি এবং শ্রেষ্ঠ সাগর।
ধানবাদ ডায়মন্ডস সুশান্ত মিশ্রকে ১১ লাখ টাকায় এবং পঙ্কজ কুমারকে ১০.৭৫ লাখ টাকায় সই করিয়েছে। বাল কৃষ্ণকে ৭.২৫ লাখ টাকায় নিয়েছে আর অতুল সিং সুরওয়ার ৩.৭৫ লাখ টাকায় খেলবেন। স্কোয়াডের অন্যান্য খেলোয়াড়রা হলেন বিলেশ দত্ত, বিকাশ কুমার বিশাল, মহম্মদ শামশাদ, বিবেকানন্দ তিওয়ারি, আদিত্য সিং, আর্যমান সেন, তানিশ চৌবে এবং প্রভাত কুমার যাদব।
জামশেদপুর স্টিলার্স মহম্মদ কৌনিন কুরেশিকে ১২.৫ লাখ টাকায় এবং সাহিল রাজকে ৮.৭৫ লাখে দলে নিয়েছে৷ কুমার দেবব্রতকে তারা ৬ লাখ টাকা ও অনুকূল রায়কে ৪ লাখ টিমে নিল। ফ্র্যাঞ্চাইজি নীতিন কুমার পাণ্ডে, রবি শর্মা, সিদ্ধান্ত রঘুবংশী, সমীর শর্মা, কুমার করণ এবং আদর্শ গিরিকেও দলে ভিড়িয়েছে।
কয়লাঞ্চল সুপার কিংস রবিন মিঞ্জকে ১৫.২৫ লাখে টিমে নিয়েছে। তিনিই সবচেয়ে বেশি টাকা পেয়েছেন নিলামে। শুভম শর্মাকে ৭ লাখ ও উৎকর্ষ সিংকে ৬.২৫ লাখ টাকায় নিয়েছে কয়লাঞ্চল। হর্ষ রাজ এবং অমিত কুমার দু'জনেই ৪.২৫ লাখ টাকায় এসেছেন। অন্যান্য খেলোয়াড়দের মধ্যে রয়েছেন শরণদীপ সিং, যোগেশ ভাস্কর এবং সেন্টু কুমার যাদব।
রাঁচি টাইটান্স শিখর মোহনকে ১১ লাখ টাকা এবং রাজনদীপ সিংকে ৯ লাখ টাকা দিয়েছে। শ্রেষ্ঠাকে ৬.৭৫ লাখ ও যতীন পান্ডেকে ৪ লাখে টিমে নিয়েছে। অন্যান্য খেলোয়াড়রা হলেন সৌরভ শেখর, আয়ূষ ভরদ্বাজ, প্রিন্স মুর্মু, আরিয়ান হুডা, যশ পি ভগত, ঈশান ওম, কুমার অঙ্কিত, সত্য সেতু এবং ওম সিং।
সাঁওতাল স্ট্রাইকার্স ঈশানের জন্য ১৪.৭ লাখ টাকা খরচ করেছে। যা তাঁকে এই নিলামের দ্বিতীয় দামী খেলোয়াড়ে পরিণত করেছে। সুমিত কুমার এবং অরবিন্দ কুমারকে ৬ লাখ টাকায় কেনা হয়েছে, অন্যদিকে অনমোল রাজ দলে যোগ দিয়েছেন ৫ লাখ টাকায়। দলের অন্যান্য খেলোয়াড়রা—মনীষি, বিবেক কুমার, রবি যাদব, বিকাশ কুমার, কুমার সুরজ, রৌনক কুমার, বিভোর পাণ্ডে, রিতেশ প্যাটেল এবং উজস বর্ধন।
