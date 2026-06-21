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ফিফার বল মহাকাশে, ফুটবলে বিজ্ঞান! স্পেসের সঙ্গে বিশ্বকাপকে জুড়ল 'ট্রিওন্ডা'! তিন ঢেউয়ের মুকুটে নয়া পালক

NASA Sends World Cup Ball 'Trionda' to Space: এবার বিশ্বকাপের বলটি ঐতিহাসিক! ফিফার সহযোগিতায় অ্যাডিডাসের তৈরি এবারের বলটির নাম--'ট্রিওন্ডা'। এর মধ্যে রয়েছে এক যুগান্তকারী কানেক্টেড-বল প্রযুক্তি। স্প্যানিশ ভাষায় 'ট্রিওন্ডা' শব্দের অর্থ-- 'তিনটি ঢেউ'। যা মূলত আয়োজক তিন দেশকেই নির্দেশ করছে। বলটিতে তিনটি ভিন্ন রং আছে।

Written BySoumitra Sen
Published: Jun 21, 2026, 05:51 PM IST|Updated: Jun 21, 2026, 06:24 PM IST
ফিফার বল মহাকাশে, ফুটবলে বিজ্ঞান! স্পেসের সঙ্গে বিশ্বকাপকে জুড়ল 'ট্রিওন্ডা'! তিন ঢেউয়ের মুকুটে নয়া পালক

About the Author

Soumitra Sen

Soumitra Sen

পেশায় দীর্ঘদিন। প্রিন্ট মিডিয়ায় শুরু। ওপিনিয়ন পেজ এবং ফিচারই সবচেয়ে পছন্দের। পাশাপাশি ভ্রমণসাহিত্য, সংগীত ও ছবির মতো চারুকলার জগৎও। অধুনা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে সেসবের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অ্যাস্ট্রো, লাইফস্টাইল, পপুলার সায়েন্স ও ইতিহাস-অ্যানথ্রোপলজিক্যাল বিষয়পত্তরও। আদ্যন্ত কবিতামুগ্ধ. তবু বিভিন্ন ও বিচিত্র বিষয়ের লেখালেখিতে আগ্রহী। সংবাদের অসীম দুনিয়ায় উঁকি দিতে-দিতে যিনি তাই কখনও-সখনও বিশ্বাস করে ফেলেন-- 'সংবাদ মূলত কাব্য'!

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