Arjun Sonawane Death: ৮ গোল্ড মেডেল ঝুলিতে, ভারতকে বিশ্বমঞ্চে সোনার দৌড়ে রাখা অর্জুন মাত্র কুড়িতেই শেষ! চলন্ত ট্রেন থেকে...

Kota Railway Accident Archer Dies: অর্জুন সোনোয়ানে তাঁর সতীর্থদের সঙ্গে পঞ্জাবের ভাতিন্ডা থেকে আন্তঃবিশ্ববিদ্যালয় তীরন্দাজ প্রতিযোগিতা শেষে শাকুর বস্তি–মুম্বই সেন্ট্রাল এসি স্পেশাল ট্রেনে মুম্বই ফিরছিলেন। এমন সময়েই ঘটে গেল ভয়ংকর দুর্ঘটনা। চোখের জলে ভাসছে ক্রীড়া জগত। 

সৌমিতা মুখোপাধ্যায় | Updated By: Nov 3, 2025, 03:29 PM IST
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: রবিবারই ভারতীয় মহিলা ক্রিকেট দলের বিশ্বকাপ জয় নিয়ে আনন্দে আত্মহারা ছিল গোটা ক্রীড়া জগত। তবে রাত কাটতেই এল দুঃসংবাদ। শোকের ছায়া ভারতীয় তীরন্দাজ মহলে। মাত্র ২০ বছরেই প্রয়াত জাতীয় স্তরের তীরন্দাজ (National-Level Archer) অর্জুন সোনোয়ানে (Arjun Sonawane)। মহারাষ্ট্রের দিন্ডোরিতে তাঁর বাড়ি। তবে দুর্ঘটনাটি ঘটে রাজস্থানের কোটা রেল স্টেশনে। এক মর্মান্তিক রেল দুর্ঘটনায় প্রাণ হারালেন দিন্ডোরির গর্ব অর্জুন।  যদিও ঘটনাটি ঘটেছে শনিবার কিন্তু সেই খবর প্রকাশ্যে এল সোমবার সকালে। 

জানা গেছে, অর্জুন সোনোয়ানে তাঁর সতীর্থদের সঙ্গে পঞ্জাবের ভাতিন্ডা থেকে আন্তঃবিশ্ববিদ্যালয় তীরন্দাজ প্রতিযোগিতা শেষে শাকুর বস্তি–মুম্বই সেন্ট্রাল এসি স্পেশাল ট্রেনে মুম্বই ফিরছিলেন। তিনি দিন্ডোরির খেডগাঁওয়ের আর্টস অ্যান্ড কমার্স কলেজের ছাত্র ছিলেন।

শনিবার রাত আনুমানিক ৮:৪৫ নাগাদ ট্রেনটি যখন কোটা রেল স্টেশনে ধীর গতিতে চলছিল, তখন কিছু সতীর্থ দরজার কাছে আসেন নামার জন্য। সেই সময়ই অর্জুন সোনোয়ানে ভারসাম্য হারিয়ে প্ল্যাটফর্ম এবং ট্রেনের কোচের মাঝের ফাঁকে পড়ে যান। গুরুতর আহত অবস্থায় তাঁকে দ্রুত স্থানীয় হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। কিন্তু মধ্যরাতেই তিনি হার মানেন এবং চিকিৎসকরা তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন।

মাত্র ২০ বছর বয়সী অর্জুন সোনোয়ানে ছিলেন মহারাষ্ট্রের এক উজ্জ্বল প্রতিভা। তিনি এর আগে রাজ্য এবং জাতীয় তীরন্দাজ প্রতিযোগিতায় আটটি স্বর্ণপদক জয় করেছিলেন। তাঁর এই অকালমৃত্যুতে গোটা ক্রীড়াজগৎ গভীরভাবে শোকাহত।

সোমবার দিন্ডোরির খেডগাঁও-এ তাঁর নিজ শহরে শোকাবহ পরিবেশে অর্জুনের শেষকৃত্য সম্পন্ন হয়। তাঁর অসামান্য ক্রীড়া সম্ভাবনা অকালে ঝরে যাওয়ায় তাঁর পরিবার এবং ক্রীড়া মহলে নেমে এসেছে গভীর বিষাদের ছায়া।

 

About the Author

Soumita Mukherjee

ইংরেজিতে মাস্টার্স, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের সাংবাদিকতার ছাত্রী। বিনোদনের খবর করা নেহাত বিনোদন নয়, গত ১৪ বছরের সাংবাদিক জীবনে তা প্রতিষ্ঠা করেছেন।তারকাদের প্রশ্ন করাতেই সাবলীল। ভোট কভারেজ থেকে দেশ-বিদেশের সব রকমের খবর, ফিল্ড রিপোর্টিং থেকে ভয়েস ওভার, কপি লেখা থেকে ইভেন্ট-- সর্বমুখিন, সর্বত্রগামী।

...Read More

