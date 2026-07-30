/কিংবদন্তি নীরজ নামছেন কমনওয়েলথে, লক্ষ্মীবারে বর্শামঙ্গলের অপেক্ষায় দেশ...কখন কোথায় কীভাবে দেখবেন বল্লম-বাজিগরকে?

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: গত ২৩ জুলাই থেকে স্কটল্যান্ডের গ্লাসগোতে শুরু হয়েছে ২৩তম কমনওয়েলথ গেমস (সিউব্লিউজি)। আজ বৃহস্পতিবার ৩০ জুলাই সপ্তম দিনে পা দিয়েছে। ৩ সোনা, ৯ রুপো ও ৩ ব্রোঞ্জ মিলিয়ে ১৫ পদকের সৌজন্যে ভারত এখন আটে। তবে আজ সবার নজরে চোপড়া। 'ইট'স নীরজ চোপড়া ডে'। ভারতের ট্র্যাক অ্যান্ড ফিল্ড (অ্যাথলেটিক্স) ইতিহাসের সর্বকালের সেরা অ্যাথলিট হাতে আবার তুলে নিচ্ছেন বল্লম। নীরজের বর্শামঙ্গলের অপেক্ষায় এখন গোটা দেশ। অলিম্পিক্স সোনা-রুপোজয়ী নীরজ আবার বিশ্বচ্যাম্পিয়নও। পানিপথের ২৮ বছরের যুবক আজ কিংবদন্তি জ্যাভলিন থ্রোয়ার। বিশ্ব অ্যাথলেটিক্সের আঙিনায় দীর্ঘ অনুপস্থিতির পর নীরজ কামব্যাক করছেন ট্র্যাকে। কুঁচকি ও পিঠের সমস্যা নীরজকে দীর্ঘদিন ভুগিয়েছে। যা তাঁর প্রস্তুতি এবং পারফরম্যান্স, উভয়ই প্রভাবিত করেছিল। নীরজ বিদেশে একান্তে শুধু নিজেকে নিয়ে কাজ করে গিয়েছেন। কখনও দক্ষিণ আফ্রিকায় তো কখনও তুর্কিয়েতে। তাঁর কাজের সিংহভাগই আবর্তিত হয়েছে রিহ্যাব, শরীরের স্বাভাবিক নমনীয়তা র এবং ফের আগের জায়গায় ফিরে আসা। আর এই প্রতিবেদনে চোখ বুলিয়ে নীরজ কখন কোথায় নামবেন?
২০১৮ সালে নীরজের শেষ সোনা
২০১৮ সালে নীরজ শেষবার কমনওয়েলথে সোনার পদক পেয়েছিলেন। তিনি চাইবেন গোল্ড কোস্টের পারফরম্যান্সেরই পুনরাবৃত্তি ঘটাতে। চার বছর আগে বার্মিংহ্যামে কমনওয়েলথে নীরজ অংশ নেননি। পাকিস্তানের নাদিমের গলায় উঠেছিল সোনার পদক। এবার সোনার লড়াইয়ে নীরজের প্রতিদ্বন্দ্বীরা হতে চলেছেন বর্তমান অলিম্পিক্স চ্যাম্পিয়ন আরশাদ নাদিম, প্যারিস অলিম্পিক্সে তৃতীয় হওয়া গ্রেনাডার অ্যান্ডারসন পিটার্স এবং শ্রীলঙ্কার রুমেশ থারাঙ্গা পাথিরাগে। এই শ্রীলঙ্কান অ্যাথলিটই গত মাসে দোহা ডায়মন্ড লিগে নীরজকে হারিয়ে সোনার পদক জিতেছিলেন।
পুরুষদের জ্যাভলিন থ্রো ইভেন্ট কবে এবং কখন শুরু হবে?
এদিন পুরুষদের জ্যাভলিন থ্রো ইভেন্টটের বাছাইপর্বের গ্রুপ 'এ'-তে রয়েছেন নীরজ। ভারতীয় সময়ে দুপুর ২:৫৫ থেকেই শুরু হবে বলে মনে করা হচ্ছে। নীরজের গ্রুপে মোট ১৮ জন জ্যাভলিন থ্রোয়ার আছেন। নীরজের সঙ্গে দুই স্বদেশি—যশ বীর সিং এবং রোহিত যাদবও প্রতিদ্বন্দিতা করবেন। নীরজ যদি জ্যাভলিন ফাইনালে চলে যান (মনে করা হচ্ছে তিনি অনায়াসেই তা করবেন)। তাহলে আগামী শনিবার ভারতীয় সময় রাত ১২:৩০ মিনিটে পদক জয়ের লড়াইয়ে নামবেন। জ্যাভলিনমহল লাইনআপ মনে করছে যে, ফাইনালে ফের ভারত-পাকিস্তান দ্বৈরথ হতে পারে। মুখোমুখি হতে পারেন নীরজ-আরশাদ
পুরুষদের জ্যাভলিন থ্রো ইভেন্টটি কোথায় অনুষ্ঠিত হবে?
পুরুষদের জ্যাভলিন থ্রো ইভেন্টের কোয়ালিফায়ার অনুষ্ঠিত হবে গ্লাসগোর স্কটসটাউন স্টেডিয়ামে
পুরুষদের জ্যাভলিন থ্রো ইভেন্টের সরাসরি সম্প্রচার কীভাবে দেখা যাবে?
পুরুষদের জ্যাভলিন থ্রো ইভেন্টের টিভি-তে সরাসরি সম্প্রচার করবে Sony Sports Ten 2 SD ও HD, Sony Sports Ten 3 Hindi SD ও HD এবং Sony Sports Ten 4। SonyLIV অ্যাপ এবং ওয়েবসাইটে লাইভ স্ট্রিম করে দেখা যাবে।
আজ গ্লাসগোয় নজরে কারা কারা?
দুপুর ২.৫৫ থেকে পুরুষদের জ্যাভলিন থ্রো যোগ্যতা অর্জন পর্বে নীরজ-রোহিত-যশবীর।
রাত ১১.৩০ থেকে শট পাটের ফাইনালে ভারতের তাজিন্দর পাল সিং তুর ও সমরদীপ সিং।
সকাল ৬.৩০ থেকে ভারোত্তোলনে ৮৬ কেজি বিভাগের ফাইনালে মার্টিনা দেবী মইবম।
পুরুষদের ১১০ কেজি বিভাগের ফাইনালে রাত ১১টা থেকে নামবেন লাভপ্রীত সিংহ।
রাত ১.১০ থেকে ডিসকাস থ্রো-র ফাইনালে সীমা কালিরামনা ও নিধি রানি।
রাত ১.৪৮ থেকে পারুল চৌধুরী নামবেন মেয়েদের ৫ হাজার মিটারের ফাইনালে।
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