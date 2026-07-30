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কিংবদন্তি নীরজ নামছেন কমনওয়েলথে, লক্ষ্মীবারে বর্শামঙ্গলের অপেক্ষায় দেশ...কখন কোথায় কীভাবে দেখবেন বল্লম-বাজিগরকে?

Neeraj Chopra At CWG 2026 Live Streaming: কমনওয়েলথের সপ্তম দিনেই নামছেন নীরজ চোপড়া। কিংবদন্তি বল্লম-বাজিগরের বর্শামঙ্গলের অপেক্ষায় দেশ। কখন কোথায় কীভাবে দেখবেন তাঁকে? 

Written BySubhapam Saha
Published: Jul 30, 2026, 01:39 PM IST|Updated: Jul 30, 2026, 01:42 PM IST
কিংবদন্তি নীরজ নামছেন কমনওয়েলথে, লক্ষ্মীবারে বর্শামঙ্গলের অপেক্ষায় দেশ...কখন কোথায় কীভাবে দেখবেন বল্লম-বাজিগরকে?

About the Author

Subhapam Saha

Subhapam Saha

বলতে বলতে গোওওওল... থেকে বোলারের মাথার উপর দিয়ে তুলে ছয়! মূলত ক্রীড়া সাংবাদিকতায়, তবুও বিনোদন থেকে বিজ়নেস, সর্বত্র কলম-ক্যামেরায় বিচরণ। ২০১১ সালে সাংবাদিকতার বাইশ গজে ডেবিউ। প্রিন্ট-টিভি-ডিজিটাল, তিন ফরম্যাট মিলিয়ে ১৪ বছরের চলমান ইনিংস। লিখতে লিখতে কাট যায়ে রাস্তে...এমনই ভাবনা আজীবন শিক্ষানবিশের...

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