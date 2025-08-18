Neeraj Chopra: আবার-বারবার, স্রেফ একটাই নাম নীরজ, ইতিহাস লেখা যাঁর রুটিন...
Neeraj Chopra: আবার-বারবার, স্রেফ একটাই নাম নীরজ চোপড়া, ইতিহাস লেখা যাঁর রুটিন হয়ে গিয়েছে। নীরজ ফের একবার দেশবাসীকে স্বপ্ন দেখাচ্ছেন...
জ়ি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: দেশের কিংবদন্তি নীরজ চোপড়া (Neeraj Chopra) অলিম্পিক্স সোনা-রুপো না পেলে হয়তো, বহু দেশই জানতেই পারত না যে ভারতেও জ্যাভলিন থ্রোয়াররা আছেন। কিংবদন্তি নীরজের ঐতিহাসিক কৃতিত্বের পরেই এই ভারতে জ্যাভলিন বিপ্লব হয়েছে। আর এবার নীরজ তাঁর চেনা মঞ্চেই করে ফেললেন বর্শামঙ্গল। আগামী ২৭ ও ২৮ অগস্ট জুরিখে অনুষ্ঠিত হতে চলা ডায়মন্ড লিগের ফাইনালে (Diamond League 2025 Final) কোয়ালিফাই করলেন নীরজ।
পরীক্ষা-নিরীক্ষায় নীরজ
বর্তমান বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন নীরজ এখন জান জেলেজনির কোচিংয়ে। নতুন কৌশল নিয়েই পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালাচ্ছেন পানিপথের যুবক। চলতি মরসুমে নীরজ বেশ কয়েকটি প্রতিযোগিতায় অংশ নিতে পারেননি। বেঙ্গালুরুতে নিজের আয়োজিত একটি গোল্ড-স্ট্যান্ডার্ড ইভেন্টে শেষবার অংশ নিয়েছিলেন তিনি। নীরজ গত ১৬ অগস্ট পোল্যান্ডের সিলেসিয়ায় ডায়মন্ড লিগের অংশ নেননি। যেখানে তাঁর পাকিস্তানের আরশাদ নাদিমের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতার কথা ছিল। বর্তমান অলিম্পিক্স চ্যাম্পিয়ন আরশাদ নিজেই চোটের কারণে ইভেন্ট থেকে সরে আসেন।
সাম্প্রতিক তালিকায় নীরজ
সিলেসিয়া লেগের পর প্রকাশিত সর্বশেষ র্যাঙ্কিং অনুসারে, ত্রিনিদাদ ও টোবাগোর কেশর্ন ওয়ালকট এবং জার্মানির জুলিয়ান ওয়েবারের সঙ্গে শীর্ষস্থানীয় লড়াইয়ের জন্য যোগ্যতা অর্জন করেছেন নীরজ। দু'টি ডায়মন্ড লিগের ম্যাচ থেকে নীরজের ১৫ পয়েন্ট রয়েছে। একটিতে তিনি শিরোপাও জিতেছিলেন। অন্যটিতে তিনি দ্বিতীয় স্থান অর্জন করেন। ওয়ালকট (১৭) এবং ওয়েবারের (১৫) পর নীরজ (১৫) তালিকায় তৃতীয় স্থানে রয়েছেন।
চলতি মরসুমে নীরজ
২৭ বছর বয়সী নীরজ গত মে মাসে দোহা ডায়মন্ড লিগে ৯০.২৩ মিটার বর্ষা ছুড়ে ৯০ মিটারের টার্গেট অতিক্রম করেছিলেন, কিন্তু ওয়েবারের পরে দ্বিতীয় স্থান অর্জন করেছিলেন। এরপর গত জুনে ৮৮.১৬ মিটার বর্শা ছুড়ে প্যারিস ডায়মন্ড লিগের শিরোপা জেতেন। নীরজ আগামী ১৩-২১ সেপ্টেম্বর টোকিওতে অনুষ্ঠিত হতে চলা বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপেও নামবেন খেতাব ধরে রাখার লড়াইয়ে, যা ডায়মন্ড লিগ ফাইনালের ঠিক পরেই হবে।
গতবছর নীরজ
গতবছর নীরজ ডায়মন্ড লিগের ফাইনালে অ্যান্ডারসন পিটার্সের চেয়ে ০.০১ মিটারের সামান্য ব্যবধানে হেরেছিলেন। এই নিয়ে দ্বিতীয়বার নীরজ ডায়মন্ড লিগের ফাইনালে দ্বিতীয় স্থানে শেষ করেছিলেন। ২০২৩ সালে নীরজ তাঁর ডায়মন্ড ট্রফি রক্ষা করতে ব্যর্থ হয়েছিলেন। চেক প্রজাতন্ত্রের জ্যাকব ভাদলেচের কাছে হেরে যান। নীরজের নামে একটি ডায়মন্ড লিগের মুকুট রয়েছে, যা ২০২২ সালে এসেছিল। দেখা যাক তিন বছর পর নীরজ এই খেতাব জিততে পারেন কিনা!
