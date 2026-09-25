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নেপালি খুকরির ভয়াল ফলায় ক্ষতবিক্ষত আফগানরা! কোয়ার্টার ফাইনালের পথে 'হিমালয়ের কন্যা'

নেপালি খুকরির ভয়াল ফলায় জাপানে ক্ষতবিক্ষত আফগানরা! এশিয়ান গেমসের কোয়ার্টার ফাইনালের পথে পা বাড়াল 'হিমালয়ের কন্যা'

Written BySubhapam Saha
Published: Sep 25, 2026, 03:36 PM IST|Updated: Sep 25, 2026, 03:36 PM IST
নেপালি খুকরির ভয়াল ফলায় ক্ষতবিক্ষত আফগানরা! কোয়ার্টার ফাইনালের পথে 'হিমালয়ের কন্যা'
Image Credit: নেপাল হারিয়ে দিল আফগানিস্তানকে

About the Author

Subhapam Saha

Subhapam Saha

বলতে বলতে গোওওওল... থেকে বোলারের মাথার উপর দিয়ে তুলে ছয়! মূলত ক্রীড়া সাংবাদিকতায়, তবুও বিনোদন থেকে বিজ়নেস, সর্বত্র কলম-ক্যামেরায় বিচরণ। ২০১১ সালে সাংবাদিকতার বাইশ গজে ডেবিউ। প্রিন্ট-টিভি-ডিজিটাল, তিন ফরম্যাট মিলিয়ে ১৪ বছরের চলমান ইনিংস। লিখতে লিখতে কাট যায়ে রাস্তে...এমনই ভাবনা আজীবন শিক্ষানবিশের...

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