নেপালি খুকরির ভয়াল ফলায় ক্ষতবিক্ষত আফগানরা! কোয়ার্টার ফাইনালের পথে 'হিমালয়ের কন্যা'

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: এশিয়ান গেমসে শুরু হয়ে গিয়েছে পুরুষদের ক্রিকেট প্রতিযোগিতা। চলছে গ্রুপ পর্যায়ের খেলাগুলি। ২৫ সেপ্টেম্বর, শুক্র সকালে নিশিনের কোরোগি স্পোর্টস পার্কে মুখোমুখি হয়েছিল আফগানিস্তান ও নেপাল। আইসিসি ক্রমতালিকায় বিশ্বের ১০ নম্বর দল আফগানিস্তান। যারা ক্রিকেটের ক্ষুদ্রতম সংস্করণে এশিয়ায় বেশ শক্তিশালী। উল্টোদিকে নেপাল ১৬ নম্বরে। আরও একটি বিষয় মাথায় রাখতে হবে বর্তমানে ক্রিকেট বিশ্বে ১২টি পূর্ণ সদস্য দেশ রয়েছে যারা টেস্ট ম্যাচ খেলার মর্যাদাপ্রাপ্ত। তালিকায় আছে আফগানিস্তান। নেপাল কিন্তু আইসিসি-র সহযোগী সদস্য দেশ। সাদা বলের ক্রিতেট খেলার স্ট্যাটাস পেলেও লাল বলে খেলার মর্যাদা কিন্তু পায়নি। আর এই নেপালই এদিন আফগানিস্তানকে হারিয়ে চমকে দিল এশিয়াডে! চলতি এশিয়াডে নেপাল প্রথম জয় তুলে নিয়েছে ৫ উইকেটে। নেপালিদের এই অভাবনীয় জয় টেস্ট খেলিয়ে কোনও দেশের বিরুদ্ধে তৃতীয় টি-টোয়েন্টিআই জয়ও।
কেমন হল এই ম্যাচ
নেপাল ১৭.২ ওভারে ১০৩ রানের লক্ষ্যমাত্রা তাড়া করে জয় তুলে নেয় এদিন। প্রথমে বোলিংয়ের সুযোগ পেয়ে নেপাল আফগানিস্তানকে ২০ ওভারে ১০২ রানে আটকে রেখেছিল। বল হাতে দুর্দান্ত পারফর্ম করেন কুশল ভুর্তেল। নির্ধারিত চার ওভারের স্পেলে চার উইকেট শিকার করেন তিনি। একটি মেডেন ওভারও বল করেন ভুর্তেল। ললিত রাজবংশীও ভালো বল করেছেন। তিন উইকেট পেয়েছেন তিনি। আফগানিস্তানের হয়ে সর্বোচ্চ ৩০ রান করে যৌথ ভাবে সেরা স্কোরার ফয়সল শিনোজাদা ও নাজিবুল্লাহ জাদরান। রান তাড়া করতে নেমে নেপালের শুরুটা যদিও খুবই বাজে হয়েছিল এবং তাঁরা শুরুতেই দুই ওপেনারকে হারায়। এরপর ৩৫ বলে ৩৪ রান করে দলকে বিপর্যয়ের হাত থেকে রক্ষা করেন সন্দীপ জোরা। ৩২ বলে অপরাজিত ৩৩ রান করে দলকে জয়ের বন্দরে পৌঁছে দেন রোহিত পাউডেল। পাঁচ উইকেটে অধিনায়ক দীপেন্দ্র সিং আইরির (১৮ বলে ১৫ রান) সঙ্গে তিনি গুরুত্বপূর্ণ ৪৬ রানের জুটি গড়েন। এই জয়ের ফলে এশিয়ান গেমসের কোয়ার্টার ফাইনালে ওঠার সম্ভাবনা জোরালো করল নেপাল। আগামী শনিবার নিজেদের দ্বিতীয় ম্যাচে নেপাল মুখোমুখি হবে জাপানের। ওই ম্যাচে জয় পেলেই তারা পরের রাউন্ডে জায়গা করে নেবে।
নেপালের তৃতীয় জয়
আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে পাওয়া এই জয়টি পূর্ণ সদস্য কোনও দেশের বিরুদ্ধে নেপালের তৃতীয় জয়। এর আগে তারা ২০২৫ সালে তিন ম্যাচের টি-টোয়েন্টিআই সিরিজে ওয়েস্ট ইন্ডিজকে ২-১ ব্যবধানে হারিয়েছিল। এছাড়া ২০২৬ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের লিগ পর্বে ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে নেপাল মাত্র চার রানের ব্যবধানে হেরেছিল। সেই ম্যাচে লোকেশ বাম মাত্র ২০ বলে অপরাজিত ৩৯ রানের ঝড়ো ইনিংস খেলে দলকে জয়ের খুব কাছাকাছি নিয়ে গেলেও শেষ পর্যন্ত জয় নিশ্চিত করতে পারেনি। আইসিসির ওই টুর্নামেন্টে নেপাল মোট চার ম্যাচের মধ্যে একটিতে জয়লাভ করেছিল।
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