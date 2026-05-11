New Sports Minister Of West Bengal: 'অরূপ'-আঁধার পেরিয়ে নতুন ভোর, বাংলার ক্রীড়ামন্ত্রী শাহের প্রাক্তন ডেপুটি, ময়দানে এবার ‘দাপুটে’ নেতা

New Sports Minister Of West Bengal: 'অরূপ'-আঁধার পেরিয়ে নতুন ভোর, বাংলার ক্রীড়ামন্ত্রী শাহের প্রাক্তন ডেপুটি, ময়দানে এবার ‘দাপুটে’ নেতা
New Sports Minister Of West Bengal: কে হবেন বাংলার নতুন ক্রীড়ামন্ত্রী? এই নিয়েই প্রশ্ন ছিল বহু বঙ্গবাসীর। আর এবার নতুন সরকার বেছে নিল ক্রীড়ামন্ত্রী
জি ২৪ ঘন্টা ডিজিটাল ব্যুরো: রাজ্যে ঐতিহাসিক পালাবদল হয়েছে। ১৫ বছরের তৃণমূল কংগ্রেসের (TMC) শাসনকে সমূলে উত্খাত করে বাংলায় পদ্ম ফুটিয়েছে বিজেপি (BJP)। বাংলায় নতুন সরকার গঠনের পরেই খেলপ্রেমী মানুষ থেকে শুরু করে সাধারণের মনে একটা প্রশ্ন ঘুরছিল। কে হবেন নতুন বাংলার ক্রীড়ামন্ত্রী? কারণ এই রাজ্যের বহু মানুষের কাছে খেলাধুলোর আবেগই আলাদা। ক্রীড়ামন্ত্রীর হওয়ার দৌড়ে ভীষণ ভাবে শোনা যাচ্ছিল অশোক দিন্দা ও সৌরভ সিকদারের নাম। তবে সবাইকে পিছনে ফেলে দিলেন নিশীথ প্রামাণিক (Nisith Pramanik)।
পাঁচ মন্ত্রীকে দায়িত্ব বণ্টন
সোমবার ১১ মে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী (Bengal CM Suvendu Adhikari) তাঁর মন্ত্রিসভার পাঁচ সদস্যের দফতর বণ্টন করে দিয়েছেন। যাঁরা দু'দিন আগেই ব্রিগেডে শুভেন্দুর সঙ্গেই শপথ নিয়েছিলেন। পঞ্চায়েত, কৃষি বিপণন ও প্রাণিসম্পদ দফতরের দায়িত্ব পেয়েছেন দিলীপ ঘোষ (Dilip Ghosh)। নারী, শিশু ও সমাজকল্যাণ, পুর ও নগরোন্নয়নের দায়িত্বে অগ্নিমিত্রা পাল (Agnimitra Paul)। খাদ্য ও সরবরাহ দফতর দেওয়া হয়েছে অশোক কীর্তনিয়াকে (Ashok Kirtania)। আদিবাসী উন্নয়ন দফতর এখন ক্ষুদিরাম টুডুর (Khudiram Tudu)। উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দফতরের সঙ্গেই এবার রাজ্যের ক্রীড়াও সামলাবেন নিশীথ। ( New Sports Minister Of West Bengal Nisith Pramanik)।
'অরূপ'-আঁধার পেরিয়ে বাংলার ক্রীড়ায় এবার নতুন ভোর?
অরূপ বিশ্বাস প্রাক্তন সরকারের ক্রীড়ামন্ত্রী হিসেবে প্রায় ৮ বছর দায়িত্ব সামলেছিলেন। ২০১৬ সালের মে মাসে প্রথমবার রাজ্যের ক্রীড়া ও যুব কল্যাণ দফতরের পূর্ণমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন অরূপ। ২০২১ সালের বিধানসভা নির্বাচনের পর গঠিত নতুন মন্ত্রিসভায় তিনি ফের এই দফতরেরই দায়িত্ব পেয়েছিলেন। তবে মেসিকাণ্ডের পরিপ্রেক্ষিতে নিরপেক্ষ তদন্তের স্বার্থে গতবছর ১৬ ডিসেম্বর ক্রীড়ামন্ত্রীর পদ থেকে ইস্তফা দিয়েছিলেন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে। কলকাতায় মেসির কলঙ্কিত অধ্যায় বারবার নাম উঠেছিল অরূপের। যেভাবে তিনি মেসিকে ঘিরে রেখেছিলেন বা বারবার বুকে টেনে নিচ্ছিলেন, তা দেখে অনেকেই বলেছিলেন যে, অরূপ সম্ভবত মেসিকে কোনও পাড়ার ফুটবলার ভেবেছিলেন। তাঁর আচরণে তুমুল সমালোচিত হয়েছিলেন অরূপ। এখনও হয়ে চলেছেন। ক্রীড়া সংগঠক শতদ্রু দত্তই কিংবদন্তি মেসিকে এনেছিলেন কলকাতায়। যুবভারতীতে চরম বিশৃঙ্খলার দায়ে জেলের ভাতও খেতে হয়েছে শতদ্রুকে। সম্প্রতি এক সাক্ষাত্কারে শতদ্রু বোমা ফাটিয়েছেন। বলেছেন যে, 'অরূপ বিশ্বাস মেসিকে পাড়ার পল্টু ভাবল'! শতদ্রুর মতো বহু মানুষেরই প্রাক্তন ক্রীড়ামন্ত্রীকে নিয়ে নানাবিধ ক্ষোভ রয়েছে। ফলে বাংলার মানুষ আশাই করতে পারেন যে, 'অরূপ'-আঁধার পেরিয়ে বাংলার ক্রীড়ায় নতুন ভোর আসবে।
নয়া ক্রীড়ামন্ত্রী নিশীথ প্রামাণিকের বায়োডেটা
২০২১ থেকে ২০২৪ পর্যন্ত কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রীর দায়িত্ব সামলেছেন নিশীথ। ডেপুটি ছিলেন খোদ স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী অমিত শাহের। শুধু স্বরাষ্ট্রই নয়, যুব বিষয়ক ও ক্রীড়াও ছিল তাঁর। ফলে খেলাধুলোয় প্রশাসনিক অভিজ্ঞতাও রয়েছে নিশীথের। মোদীর মন্ত্রিসভার কনিষ্ঠতম সদস্যদেরও একজন ছিলেন তিনি। তখন বয়স ছিল মাত্র ৩৫ বছর। দিনহাটার ৪০ বছরের স্থায়ী বাসিন্দা তৃণমূলের হাত ধরে রাজনৈতিক জীবন শুরু করেছিলেন। তবে ২০১৮ সালে ফুল বদলে বিজেপিতে এসেই তাঁর কেরিয়ারের গ্রাফ ঊর্ধ্বমুখী হতে থাকে। ২০১৯ সালের লোকসভা নির্বাচনে কোচবিহার কেন্দ্র থেকে জিতেছিলেন। ২০২৪ সাল পর্যন্ত কেন্দ্রের দায়িত্ব সামলে ফের নিশীথ ফোকাস করেন রাজ্য রাজনীতিতে। যদিও সেই বছর নিশীথ লোকসভা নির্বাচনে হেরেছিলেন। কিন্তু রাজবংশী সমাজে নিশীথের বিপুল জনপ্রিয়তা ও ছিল বিজেপি-র বিরাট শক্তি। তরুণ নেতৃত্বের সঙ্গেই দক্ষ সংগঠক এবং দুর্দান্ত জনসংযোগ নিশীথকে শুধু উত্তরবঙ্গের রাজনীতিরই মুখ করে তোলেনি, তিনি বর্তমানে বঙ্গ বিজেপি-রও মুখ। ২০২৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনে নিশীথ প্রায় ৫৭ হাজার ভোটে জেতার পরেই একপ্রকার পাকা হয়ে গিয়েছিল যে,নিশীথের রাজ্য মন্ত্রিসভায় পা রাখা শুধু সময়ের অপেক্ষা। এখন দেখার মন্ত্রীর চেয়ারে বসে নিশীথ কী করেন!
