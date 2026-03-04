T20 World Cup 2026: দক্ষিণ আফ্রিকাকে 'চোকার্স' বানিয়ে অ্যালেনের সেঞ্চুরিতে বিশ্বকাপের ফাইনালে বুক ফুলিয়ে নিউ জিল্যান্ড...

T20 World Cup 2026: দক্ষিণ আফ্রিকাকে 'চোকার্স' বানিয়ে অ্যালেনের সেঞ্চুরিতে বিশ্বকাপের ফাইনালে বুক ফুলিয়ে নিউ জিল্যান্ড...
SA vs NZ: সেমিফাইনালে এসেই থামল দক্ষিণ আফ্রিকার দৌড়| কিউয়ি কাঁটা ফুটেই শেষ কাপযুদ্ধের অভিযান...
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: বুধবার ইডেনে টস হেরে প্রথমে ব্যাট করে দক্ষিণ আফ্রিকা ৮ উইকেটে ১৬৯ রান তুলেছিল| মার্কো জানসেন (৫৫), ডেওয়াল্ড ব্রেভিস (৩৪) ও ট্রিস্টান স্টাবস (২৯) ছাড়া সেভাবে কেউ রানের দেখা পাননি| নিউ জিল্যান্ডের হয়ে ম্যাট হেনরি, কোল ম্যাক কোনচি ও রাচিন রবীন্দ্র ২ উইকেট করে নিয়েছেন| এক উইকেট জেমস নিশাম ও লকি ফার্গুসনের|
আরও পড়ুন- Pakistan Cricket News: ক্রিকেটের তিন ফরম্যাটেই হাই তুলেছেন, আবার কিংবদন্তি ইমরানের সঙ্গেও উচ্চারিত হয় নাম, এবার হেড কোচ!
দক্ষিণ আফ্রিকার ইনিংস
বুধবার ইডেনে টস হেরে প্রথমে ব্যাট করে দক্ষিণ আফ্রিকা ৮ উইকেটে ১৬৯ রান তুলেছিল| মার্কো জানসেন (৫৫), ডেওয়াল্ড ব্রেভিস (৩৪) ও ট্রিস্টান স্টাবস (২৯) ছাড়া সেভাবে কেউ রানের দেখা পাননি| নিউ জিল্যান্ডের হয়ে ম্যাট হেনরি, কোল ম্যাক কোনচি ও রাচিন রবীন্দ্র ২ উইকেট করে নিয়েছেন| এক উইকেট জেমস নিশাম ও লকি ফার্গুসনের|
নিউ জিল্যান্ডের ইনিংস
১৭০ রানের টার্গেট মাথায় নিয়ে ওপেন করতে নেমেছিলেন টিম সেইফার্ট ও ফিন অ্যালেন| কিউয়ি ওপেনারদের সৌজন্যে ৯.১ ওভারেই উঠে যায় ১১৭ রান| দেখতে গেলে ওপেনাররাই জয়ের মঞ্চ গড়ে দেন| ৩৩ বলে ৫৮ করে রাবাডার বলে বোল্ড হয়ে যান সেইফার্ট| অ্যালেনকে রেখে ফিরে যান তিনি| জয়ের বাকি ৪৩ রান নিউ জিল্যান্ড ১৩ ওভারের ভিতরেই তুলে নেয় অ্যালেন ও রাচিনের ব্যাটে | ম্যাচের নায়ক অ্যালেন ৩৩ বলে ১০০ রানে অপরাজিত থাকেন| ১১ বলে ১৩ করেন রাচিন|
আরও পড়ুন- T20 World Cup 2026: সেমির আগেই বিরাট ধাক্কা, দল নির্বাচন নিয়ে হেডকোচের সঙ্গে লড়াই প্রকাশ্যে, অভ্যন্তরীণ কোন্দলে পদত্যাগ মহারথীর
বিশ্বকাপের আসরে রামধনু দেশ ফের একবার চোক করে নিজেদের 'চোকার্স' তকমা ধরে রাখল| ওদিকে নিউ জিল্যান্ড ঐতিহাসিক ট্রফি জয় থেকে আরেক ধাপ দূরে| আগামীকাল ওয়াংখেড়েতে দ্বিতীয় সেমিফাইনালে মুখোমুখি হবে ভারত-ইংল্যান্ড| বিজয়ী দল ৮ মার্চ রবিবার অমদাবাদের নরেন্দ্র মোদী স্টেডিয়ামে কাপযুদ্ধের ফাইনালে মুখোমুখি হবে|
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)