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Kane Williamson Retirement: আচমকাই ভাঙল 'ফ্যাব ফোর', মহানক্ষত্রহীন আন্তর্জাতিক ক্রিকেট! ৩৫ বছরে থামালেন ৪৮ শতকের ব্যাট!


New Zealand Cricketer Kane Williamson Retirement: ভেঙে গেল 'ফ্যাব ফোর'! আচমকাই  মহানক্ষত্রহীন হয়ে গেল আন্তর্জাতিক ক্রিকেট। ৩৫ বছরে তিনি থামালেন ৪৮ সেঞ্চুরির ব্যাট!

 

Written BySubhapam Saha
Published: Jun 12, 2026, 04:48 PM IST|Updated: Jun 12, 2026, 04:49 PM IST
Kane Williamson Retirement: আচমকাই ভাঙল 'ফ্যাব ফোর', মহানক্ষত্রহীন আন্তর্জাতিক ক্রিকেট! ৩৫ বছরে থামালেন ৪৮ শতকের ব্যাট!
Image Credit: লর্ডসে কেন উইলিয়ামসন, জীবনের শেষ টেস্টে ২ ইনিংস মিলিয়ে ১৮

About the Author

Subhapam Saha

Subhapam Saha

বলতে বলতে গোওওওল... থেকে বোলারের মাথার উপর দিয়ে তুলে ছয়! মূলত ক্রীড়া সাংবাদিকতায়, তবুও বিনোদন থেকে বিজ়নেস, সর্বত্র কলম-ক্যামেরায় বিচরণ। ২০১১ সালে সাংবাদিকতার বাইশ গজে ডেবিউ। প্রিন্ট-টিভি-ডিজিটাল, তিন ফরম্যাট মিলিয়ে ১৪ বছরের চলমান ইনিংস। লিখতে লিখতে কাট যায়ে রাস্তে...এমনই ভাবনা আজীবন শিক্ষানবিশের...

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ভাঙল 'ফ্যাব ফোর'! মহানক্ষত্রহীন আন্তর্জাতিক ক্রিকেট, ৩৫ বছরে থামালেন ৪৮ শতকের ব্যাট
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