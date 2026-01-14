English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
Ind Vs NZ: আইপিএলে উপেক্ষিত মিচেলই নায়ক! সিরিজে সমতা ফেরাল নিউজিল্যান্ড...

Ind Vs NZ:   রবিবার তৃতীয় তথা শেষ ম্যাচেই  সিরিজের ভাগ্য নির্ধারণ হবে।  

তনুময় ঘোষাল | Updated By: Jan 14, 2026, 11:28 PM IST
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্য়ুরো: হোঁচট খেল ভারত। দ্বিতীয় ম্যাচে জিতে সিরিজের সমতা ফেরাল নিউজিল্যান্ড।  রবিবার তৃতীয় তথা শেষ ম্যাচেই  সিরিজের ভাগ্য নির্ধারণ হবে।

আগের ম্যাচে টসে জিতে ফিল্ডিং নিয়েছিল ভারত। এদিন টসে হেরে আগে ব্যাট করতে হল শুভমন গিলদের। কিন্তু রাজকোটর পাটা উইকেটে ব্য়র্থ হলেন ভারতীয় ব্যাটাররা। প্রথম উইকেটে গিলের সঙ্গে ৭০ রানের জুটি গড়েন রোহিত শর্মা। কিন্তু মাত্র ২৪  রানেই আউট হয়ে প্য়াভিলিয়নে ফেরেন তিনি।  একসময় মাত্র ১১৮ রানে চার উইকেট পড়ে যায় ভারতের। এরপর ত্রাতার ভূমিকায় অবতীর্ণ হন কে এল রাহুল। নিজের সেঞ্চুরি করেন, দলকেও পৌঁছে দেন সম্মাজনক রানে। ২৮৪ রানে শেষ হয় ভারতের ইনিংস।

অপেক্ষাকৃত কম রানের সঙ্গে টার্গেট। তারউপর শিশির! বেশ খানিকটা সুবিধাজনক জায়গাই থেকে শুরু করেন নিউজিল্যান্ড।  তবে তাতেও শুরুতে ধাক্কা খেতে হয় কিউয়িদের। দ্রুত আউট হয়ে যান দুই ওপেনার  ডেভন কনওয়ে এবং হেনরি নিকোলস। এরপর মিচেল ও  উইল ইয়ং জুটিতে ভর করে ম্য়াচে ফেরে নিউজিল্যান্ড।  উইকেট পাননি মহম্মদ সিরাজ। একটি করে উইকেট নিয়েছেন হর্ষিত রানা, প্রসিদ্ধ কৃষ্ণ এবং কুলদীপ যাদব।

IND Vs NZodi series2nd ODI
