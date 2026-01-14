Ind Vs NZ: আইপিএলে উপেক্ষিত মিচেলই নায়ক! সিরিজে সমতা ফেরাল নিউজিল্যান্ড...

Ind Vs NZ: আইপিএলে উপেক্ষিত মিচেলই নায়ক! সিরিজে সমতা ফেরাল নিউজিল্যান্ড...
Ind Vs NZ: রবিবার তৃতীয় তথা শেষ ম্যাচেই সিরিজের ভাগ্য নির্ধারণ হবে।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্য়ুরো: হোঁচট খেল ভারত। দ্বিতীয় ম্যাচে জিতে সিরিজের সমতা ফেরাল নিউজিল্যান্ড। রবিবার তৃতীয় তথা শেষ ম্যাচেই সিরিজের ভাগ্য নির্ধারণ হবে।
আরও পড়ুন: Bengal Tigers CCL 2026: 'যীশু আমাদের ধোনি'! ভরা সাংবাদিক বৈঠকে তারকা অভিনেতা কে দিলেন বিরাট সার্টিফিকেট?
আগের ম্যাচে টসে জিতে ফিল্ডিং নিয়েছিল ভারত। এদিন টসে হেরে আগে ব্যাট করতে হল শুভমন গিলদের। কিন্তু রাজকোটর পাটা উইকেটে ব্য়র্থ হলেন ভারতীয় ব্যাটাররা। প্রথম উইকেটে গিলের সঙ্গে ৭০ রানের জুটি গড়েন রোহিত শর্মা। কিন্তু মাত্র ২৪ রানেই আউট হয়ে প্য়াভিলিয়নে ফেরেন তিনি। একসময় মাত্র ১১৮ রানে চার উইকেট পড়ে যায় ভারতের। এরপর ত্রাতার ভূমিকায় অবতীর্ণ হন কে এল রাহুল। নিজের সেঞ্চুরি করেন, দলকেও পৌঁছে দেন সম্মাজনক রানে। ২৮৪ রানে শেষ হয় ভারতের ইনিংস।
অপেক্ষাকৃত কম রানের সঙ্গে টার্গেট। তারউপর শিশির! বেশ খানিকটা সুবিধাজনক জায়গাই থেকে শুরু করেন নিউজিল্যান্ড। তবে তাতেও শুরুতে ধাক্কা খেতে হয় কিউয়িদের। দ্রুত আউট হয়ে যান দুই ওপেনার ডেভন কনওয়ে এবং হেনরি নিকোলস। এরপর মিচেল ও উইল ইয়ং জুটিতে ভর করে ম্য়াচে ফেরে নিউজিল্যান্ড। উইকেট পাননি মহম্মদ সিরাজ। একটি করে উইকেট নিয়েছেন হর্ষিত রানা, প্রসিদ্ধ কৃষ্ণ এবং কুলদীপ যাদব।
আরও পড়ন: Nora Fatehi And Achraf Hakimi: বিশ্বতারকাই এখন নোরার প্রেমিক! ধর্ষণে অভিযুক্ত ২ সন্তানের ফুটবলার বাবা কে? আবার এমবাপের জিগরি দোস্তও...
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)