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তিরিশে এমবাপেকে কাঁদিয়ে হাসবেন ভিনি, ২০৯৪ সালে ব্রাজিলের বুক ভেঙে ভারতের ইতিহাস! চলে এল ১৮ বিশ্বকাপের বিরাট ভবিষ্যদ্বাণী

২০২৬ থেকে ২০৪২, ২০৪৬ থেকে ২০৬২, ২০৬৬ থেকে ২০৮২ ও ২০৮৬ থেকে ২০৯৮ পর্যন্ত বিশ্বকাপের বিরাট ভবিষ্যদ্বাণী করে ফেলেছে কৃত্তিম মেধা। দেখে নিন আপনার প্রিয় দলের হাতে কোন সালে কাপ উঠবে...

Written BySubhapam Saha
Published: Jul 23, 2026, 07:29 PM IST|Updated: Jul 23, 2026, 07:29 PM IST
তিরিশে এমবাপেকে কাঁদিয়ে হাসবেন ভিনি, ২০৯৪ সালে ব্রাজিলের বুক ভেঙে ভারতের ইতিহাস! চলে এল ১৮ বিশ্বকাপের বিরাট ভবিষ্যদ্বাণী
Image Credit: এই কাপেরই লড়াই

About the Author

Subhapam Saha

Subhapam Saha

বলতে বলতে গোওওওল... থেকে বোলারের মাথার উপর দিয়ে তুলে ছয়! মূলত ক্রীড়া সাংবাদিকতায়, তবুও বিনোদন থেকে বিজ়নেস, সর্বত্র কলম-ক্যামেরায় বিচরণ। ২০১১ সালে সাংবাদিকতার বাইশ গজে ডেবিউ। প্রিন্ট-টিভি-ডিজিটাল, তিন ফরম্যাট মিলিয়ে ১৪ বছরের চলমান ইনিংস। লিখতে লিখতে কাট যায়ে রাস্তে...এমনই ভাবনা আজীবন শিক্ষানবিশের...

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