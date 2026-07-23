/তিরিশে এমবাপেকে কাঁদিয়ে হাসবেন ভিনি, ২০৯৪ সালে ব্রাজিলের বুক ভেঙে ভারতের ইতিহাস! চলে এল ১৮ বিশ্বকাপের বিরাট ভবিষ্যদ্বাণী

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ব্রাজিল ৫ বার (১৯৫৮, ১৯৬২, ১৯৭০, ১৯৯৪ ও ২০০২), জার্মানি (পশ্চিম জার্মানি সহ) ৪ বার (১৯৫৪, ১৯৭৪, ১৯৯০ ও ২০১৪) ইতালি ৪ বার, (১৯৩৪, ১৯৩৮, ১৯৮২ ও ২০০৬) আর্জেন্টিনা ৩ বার, (১৯৭৮, ১৯৮৬, ২০২২) ফ্রান্স ২ বার, (১৯৯৮ ও ২০১৮) উরুগুয়ে ২ বার (১৯৩০ ও ১৯৫০), স্পেন ২ বার (২০১০ ও ২০২৬) ও ইংল্যান্ড একবার (১৯৬৬) বিশ্বজয়ী হয়েছে। এবার এআই ওরফে আর্টিফিসিয়াল ইন্টেলিজেন্স জানিয়ে দিল যে, আগামী ১৮টি বিশ্বকাপে কী হতে চলেছে। দেখে নিন এআইয়ের ভবিষ্যদ্বাণী কী বলছে...
২০২৬ থেকে ২০৪২ সাল পর্যন্ত বিশ্বজয়ী হবে কারা?
২০২৬: ফাইনালে আর্জেন্টিনাকে ১-০ হারিয়ে দ্বিতীয়বার বিশ্বচ্যাম্পিয়ন স্পেন
২০৩০: ফাইনালে ফ্রান্সকে ৩-১ গোলে হারিয়ে ষষ্ঠবার বিশ্বচ্যাম্পিয়ন ব্রাজিল।
২০৩৪: ফাইনালে জার্মানিকে ২-০ গোলে হারিয়ে তৃতীয়বার বিশ্বচ্যাম্পিয়ন ফ্রান্স।
২০৩৮: ফাইনালে ব্রাজিলকে ১-০ গোলে হারিয়ে দ্বিতীয়বার বিশ্বচ্যাম্পিয়ন ইংল্যান্ড।
২০৪২: ফাইনালে আর্জেন্টিনাকে ২-১ গোলে হারিয়ে প্রথমবার বিশ্বজয় নাইজেরিয়ার।
২০৪৬ থেকে ২০৬২ সাল পর্যন্ত বিশ্বজয়ী হবে কারা?
২০৪৬: ফাইনালে স্পেনকে ৩-২ গোলে হারিয়ে পঞ্চমবারের মতো বিশ্বচ্যাম্পিয়ন জার্মানি।
২০৫০: ফাইনালে পর্তুগালকে ৪-৩ গোলে হারিয়ে চতুর্থবার বিশ্বচ্যাম্পিয়ন আর্জেন্টিনা।
২০৫৪: ফাইনালে মেক্সিকোকে ২-১ গোলে হারিয়ে প্রথমবার বিশ্বজয় আমেরিকার।
২০৫৮: ফাইনালে ফ্রান্সকে ১-০ গোলে হারিয়ে প্রথমবার বিশ্বজয় জাপানের।
২০৬২: ব্রাজিলকে ২-১ গোলে হারিয়ে পঞ্চমবারের মতো বিশ্বচ্যাম্পিয়ন বিশ্বচ্যাম্পিয়ন ইতালি।
২০৬৬ থেকে ২০৮২ সাল পর্যন্ত বিশ্বজয়ী হবে কারা?
২০৬৬:ফাইনালে ইংল্যান্ডকে ৩-২ গোলে হারিয়ে প্রথমবার বিশ্বজয় মরক্কোর
২০৭০: ফাইনালে জার্মানিকে ৪-২ গোলে হারিয়ে সপ্তমবারের মতো বিশ্বচ্যাম্পিয়ন ব্রাজিল।
২০৭৪: ফাইনালে স্পেনকে ২-১ গোলে হারিয়ে প্রথমবার বিশ্বজয় অস্ট্রেলিয়ার।
২০৭৮: ফাইনালে ফ্রান্সকে ৩-২ গোলে হারিয়ে প্রথমবার বিশ্বজয় পর্তুগালের।
২০৮২: আর্জেন্টিনাকে ১-০ গোলে হারিয়ে প্রথমবার বিশ্বজয় সেনেগালের।
২০৮৬ থেকে ২০৯৮ সাল পর্যন্ত বিশ্বজয়ী হবে কারা?
২০৮৬: ফাইনালে ইতালিকে ৩-১ গোলে হারিয়ে প্রথমবার বিশ্বজয় নেদারল্যান্ডসের
২০৯০: ফাইনালে আমেরিকাকে ২-১ গোলে হারিয়ে প্রথমবার বিশ্বজয় মেক্সিকোর।
২০৯৪: ফাইনালে ব্রাজিলের সঙ্গে ২-২ ড্রয়ের পর টাইব্রেকারে জিতে বিশ্বচ্যাম্পিয়ন ভারত।
২০৯৮: পর্তুগালকে ২-০ গোলে হারিয়ে ষষ্ঠবার বিশ্বচ্যাম্পিয়ন জার্মানির
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