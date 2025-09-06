Next BCCI President: সিংহ হৃদয়ের কিংবদন্তি, কেরিয়ারে ভেঙেছেন রেকর্ডের পর রেকর্ড, এবার ভারতীয় ক্রিকেটের মসনদে!

English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Next BCCI President: সিংহ হৃদয়ের কিংবদন্তি তিনি। কেরিয়ারে ভেঙেছেন রেকর্ডের পর রেকর্ড, এবার ভারতীয় ক্রিকেটের মসনদে বসতে চলেছেন। আর এই খবরেই ঝড় উঠল।

শুভপম সাহা | Updated By: Sep 6, 2025, 02:38 PM IST
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের (Board of Control for Cricket in India) সংবিধান অনুসারে, ৭০ বছর হয়ে যাওয়ার পর আর বিসিসিআই প্রেসিডেন্ট পদে আর থাকা যায় না। সেই নিয়ম মেনেই রজার বিনি (Roger Binny) ছেড়ে দিয়েছেন সিংহাসন। বোর্ডের সহ-সভাপতি রাজীব শুক্লা (Rajeev Shukla) এখন অস্থায়ী সভাপতি হিসেবে দায়িত্বে রয়েছেন। তবে আর কিছুদিনের মধ্যেই নেতৃত্বে আসবে বদল। নতুন কেউ আসবেন। বিনির জুতোয় পা গলিয়ে হবেন বোর্ডের নতুন প্রেসিডেন্ট (Next BCCI President)। সেপ্টেম্বরের শেষ সপ্তাহে মুম্বইয়ে হতে চলেছে বোর্ডের বার্ষিক সাধারণ সভা ওরফে এজিএম। তারপরেই জানা যাবে যে, প্রেসিডেন্ট বা ভাইস প্রেসিডেন্ট পদে কে বসবেন। তবে সচিব, যুগ্মসচিব এবং কোষাধ্যক্ষের পদ অপরিবর্তিত থাকবে। 

কে হবেন পরবর্তী বিসিসিআই প্রেসিডেন্ট?

এক সর্বভারতীয় দৈনিকের রিপোর্ট বলছে যে, এবার যিনি বিসিসিআইয়ের সভাপতি হচ্ছেন, তিনি সিংহ হৃদয়ের কিংবদন্তি। কেরিয়ারে ভেঙেছেন রেকর্ডের পর রেকর্ড। তাঁকেই ভারতীয় ক্রিকেটের মসনদে বসানো হবে। বোর্ডের অভ্যন্তরে ক্রিকেটারদের নেতৃত্বের নেওয়ার ধারা অব্যাহত রাখতেই এই পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। ২০১৯ সালে, প্রাক্তন ভারত অধিনায়ক সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় বিসিসিআই সভাপতি হয়েছিলেন। তারপর ৮৩-র বিশ্বকাপজয়ী বিনি দায়িত্ব নেন। আর সেই ট্রেন্ড বজায় রেখেই আবারও দায়িত্ব নেবেন এক ক্রিকেটারই! রিপোর্টে আরও বলা হয়েছে যে, ইংল্যান্ডে, অ্যান্ডারসন-তেন্ডুলকর ট্রফির সময়েই সেই প্রাক্তন ভারতীয় ক্রিকেটারের সঙ্গে ইতিমধ্যেই এই বিষয়ে আলোচনা হয়ে গিয়েছে। এরপরে এক সিনিয়র রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব ইংল্যান্ডে সেই কিংবদন্তির সঙ্গে দেখা করেছিলেন বলেই মনে করা হচ্ছে।
 
কেন্দ্রীয় সরকারের নীতির সঙ্গেই বিসিসিআই!

কেন্দ্রীয় সরকার, ক্রীড়া সংস্থাগুলিতে প্রতিনিধি হিসেবে  ক্রীড়াবিদদের নিয়োগের উপরেই জোর দিয়েছে। তাই একজন হাই-প্রোফাইল ক্রিকেটারের সম্ভাব্য পদোন্নতি এই বৃহত্তর প্রবণতার সঙ্গেই সামঞ্জস্যপূর্ণ। কিংবদন্তি স্প্রিন্টার পিটি ঊষা ভারতীয় অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশনের প্রধান এবং একইভাবে, বিসিসিআইও এই ধরণের প্রবণতা অনুসরণ করতে পারে। জাতীয় ক্রীড়া শাসন আইন কার্যকর হওয়ার পর, নিয়ম পরিবর্তন হতে পারে। কিন্তু ততক্ষণ পর্যন্ত, বিসিসিআই নির্বাচন বর্তমান আইনি কাঠামোর অধীনে পরিচালিত হবে।

কে কে থাকছেন দায়িত্বে?

যুগ্ম সম্পাদক দেবজিৎ সাইকিয়া তাঁর পদে বহাল থাকবেন বলেই আশা করা হচ্ছে। অন্যদিকে কোষাধ্যক্ষ প্রভাতেজ ভাটিয়া এবং যুগ্ম সম্পাদক রোহন গাউন দেশাইও পদেই থাকছেন বলে খবর। আইপিএল চেয়ারম্যান পদের জন্য, সঞ্জয় নায়েক (প্রাক্তন এমসিএ সচিব) এবং রাজীব শুক্লার নাম উঠে আসছে। শুক্লা যদি আইপিএলের দায়িত্ব নেওয়ার জন্য সহ-সভাপতির পদ ছেড়ে দেন, তাহলে বিজেপি নেতা এবং বিহার ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি রাকেশ তিওয়ারি ভাইস প্রেসিডেন্ট পদের জন্য শীর্ষ প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে উঠে আসবেন। ভাইস প্রেসিডেন্ট হিসেবে শুক্লার মেয়াদ ২০২০ সালে শুরু হয়েছিল, এবং বিদ্যমান বিসিসিআই সংবিধান বহাল থাকলে টেকনিক্যালি তাঁর এক বছর বাকি আছে। কিন্তু যদি ২০২৬ সালের বার্ষিক সাধারণ সভার আগে জাতীয় ক্রীড়া আইন কার্যকর হয়, তাহলে তাঁকে বাধ্যতামূলক কুলিং-অফ পিরিয়ড এড়িয়ে যাওয়ার সুযোগ দেওয়া হতে পারে।

 

About the Author

Subhapam Saha

বলতে বলতে গোওওওল... থেকে বোলারের মাথার উপর দিয়ে তুলে ছয়! মূলত ক্রীড়া সাংবাদিকতায়, তবুও বিনোদন থেকে বিজ়নেস, সর্বত্র কলম-ক্যামেরায় বিচরণ। ২০১১ সালে সাংবাদিকতার বাইশ গজে ডেবিউ। প্রিন্ট-টিভি-ডিজিটাল, তিন ফরম্যাট মিলিয়ে ১৪ বছরের চলমান ইনিংস। লিখতে লিখতে কাট যায়ে রাস্তে...এমনই ভাবনা আজীবন শিক্ষানবিশের...

...Read More

Tags:
Next BCCI PresidentRajeev ShuklaRoger BinnyIndian cricketcricket administration
