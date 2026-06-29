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ভয়াল ভূমিকম্পে বিধ্বস্ত ভেনেজুয়েলা, আক্রান্তদের পাশে ব্রাজিলের নায়ক... বিপুল আর্থিক সাহায্য নেইমারের

ভয়াল ভূমিকম্পে আজ বিধ্বস্ত ভেনেজুয়েলা। ১৪৫০ জন মানুষের প্রাণ গিয়েছে। হাজার হাজার মানুষ আহত। বিশ্বকাপ খেলার মাঝেও এই খবরে আর শান্ত থাকতে পারেননি নেইমার। বিপুল আর্থিক সাহায্য করলেন তিনি।   

Written BySubhapam Saha
Published: Jun 29, 2026, 08:25 PM IST|Updated: Jun 29, 2026, 08:25 PM IST
ভয়াল ভূমিকম্পে বিধ্বস্ত ভেনেজুয়েলা, আক্রান্তদের পাশে ব্রাজিলের নায়ক... বিপুল আর্থিক সাহায্য নেইমারের
Image Credit: নেইমার আছেন, আর চিন্তা কী!Source: Bureau

About the Author

Subhapam Saha

Subhapam Saha

বলতে বলতে গোওওওল... থেকে বোলারের মাথার উপর দিয়ে তুলে ছয়! মূলত ক্রীড়া সাংবাদিকতায়, তবুও বিনোদন থেকে বিজ়নেস, সর্বত্র কলম-ক্যামেরায় বিচরণ। ২০১১ সালে সাংবাদিকতার বাইশ গজে ডেবিউ। প্রিন্ট-টিভি-ডিজিটাল, তিন ফরম্যাট মিলিয়ে ১৪ বছরের চলমান ইনিংস। লিখতে লিখতে কাট যায়ে রাস্তে...এমনই ভাবনা আজীবন শিক্ষানবিশের...

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