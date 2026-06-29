/ভয়াল ভূমিকম্পে বিধ্বস্ত ভেনেজুয়েলা, আক্রান্তদের পাশে ব্রাজিলের নায়ক... বিপুল আর্থিক সাহায্য নেইমারের

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: দিন পাঁচেক আগে আচমকাই পরপর ভয়াল ভূমিকম্প (রিখটার স্কেলে ৭.২ এবং ৭.৫ মাত্রা)! পুরো কেঁপে গিয়েছিল দক্ষিণ আমেরিকার দেশ ভেনেজুয়েলা। সরকারি মতে মৃতের সংখ্যা এখনও পর্যন্ত ১৪৫০ জন। আহত হাজার হাজার মানুষ। ভেনেজুয়েলার এই ভয়ংকর অবস্থা দেখে আর হাত গুটিয়ে বসে থাকতে পারলেন না নেইমার। ব্রাজিলের পোস্টার বয় বিশ্বকাপে খেলার ফাঁকেই সেই দেশের জন্য পাঠিয়ে দিলেন ২ লক্ষ ৫০ হাজার মার্কিন ডলার ((ভারতীয় মুদ্রায় আজকের হিসেবে প্রায় ২ কোটি ১৫ লাখ ৫০ হাজার টাকা)।
ভেনেজুয়েলার রাজধানী কারাকাসই শুধু নয়, সেখানকার উপকূলীয় শহর লা গুইরা, সান ফেলিপও প্রবল ক্ষতিগ্রস্ত। এছাড়া জুলিয়া ও ত্রুহিয়ো অঙ্গরাজ্যেও প্রবল ভূকম্পন অনুভূত হয়েছে। ভেনেজুয়েলার ইতিহাস বলছে শতাব্দীর অন্যতম ভয়াবহ দুর্যোগ ঘটেছে সেখানে। নেইমারের পাঠানো এই কোটি কোটি টাকায় আক্রান্তদের দেওয়া হবে খাবার, পানীয় জল ও চিকিৎসা সামগ্রী। পাশাপাশি তৈরি হবে অস্থায়ী আশ্রয়। ভেনেজুয়েলার এক নিউজ পোর্টাল এল সামারিয়ো নেইমারকে উদ্ধৃত করে লিখেছে, 'ভেনেজুয়েলার মানুষের জন্য আমার গভীর সমবেদনা রইল'। শুধু ভেনেজুয়েলাই নয়, নেইমার কিন্তু করোনার সময়েও প্রচুর সাহায্য করেছিলেন। নেইমার জুনিয়র ইনস্টিটিউটও রয়েছে ব্রাজিলে। যে প্রতিষ্ঠান হাজার হাজার সুবিধাবঞ্চিত শিশু ও তাদের পরিবারকে স্বাস্থ্যসেবা, শিক্ষা, খেলাধুলো এবং বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ দিয়ে চলেছে।
আর কয়েক ঘণ্টা পরেই বিশ্বকাপের প্রি-কোয়ার্টার ফাইনালে যাওয়ার লড়াইয়ে মুখোমুখি হবে ব্রাজিল ও জাপান। আবার সবার চোখ থাকবে নেইমারের দিকে। গ্রুপের শেষ ম্যাচে ব্রাজিল খেলেছিল স্কটল্যান্ডের বিরুদ্ধে। সাম্বা ঝড়ে স্কটিশরা ০-৩ উড়ে গিয়েছিল। ৯৮২ দিন পর ব্রাজিলের জার্সিতে 'ঘর ওয়াপসি' হয়েছিল নেইমারের। প্রায় তিন বছরেরও বেশি চোট-আঘাতের 'বনবাস' ছিল নেইমারের। স্কটিশদের বিরুদ্ধে নামার আগে তাঁকে শেষবার দেশের জার্সিতে ১৭ অক্টোবর ২০২৩ সালে খেলতে দেখা গিয়েছিল। ৭৬ মিনিটে কুনহার জায়গায় নেইমারকে মাঠে নামিয়ে ছিলেন কার্লো অ্যানচেলোত্তি। ফেরার আনন্দে নেইমার চোখের জলে ভেসে গিয়েছিলেন।
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)