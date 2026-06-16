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Neymar FIFA World Cup 2026: ষষ্ঠ বিশ্বকাপের লক্ষ্যে ব্রাজিল, পঞ্চমবার বাবা হতে চলেছেন নেইমার! যিনি পুরো টুর্নামেন্টই অনিশ্চিত

 Neymar FIFA World Cup 2026: এবার ষষ্ঠ বিশ্বকাপের লক্ষ্যে ব্রাজিল, ওদিকে পঞ্চমবার বাবা হতে চলেছেন নেইমার! জানা যাচ্ছে তাঁর এখন পুরো টুর্নামেন্টই অনিশ্চিত

Written BySUBHAPAM SAHA
Published: Jun 16, 2026, 05:54 PM IST|Updated: Jun 16, 2026, 05:55 PM IST
Neymar FIFA World Cup 2026: ষষ্ঠ বিশ্বকাপের লক্ষ্যে ব্রাজিল, পঞ্চমবার বাবা হতে চলেছেন নেইমার! যিনি পুরো টুর্নামেন্টই অনিশ্চিত

About the Author

SUBHAPAM SAHA

SUBHAPAM SAHA

বলতে বলতে গোওওওল... থেকে বোলারের মাথার উপর দিয়ে তুলে ছয়! মূলত ক্রীড়া সাংবাদিকতায়, তবুও বিনোদন থেকে বিজ়নেস, সর্বত্র কলম-ক্যামেরায় বিচরণ। ২০১১ সালে সাংবাদিকতার বাইশ গজে ডেবিউ। প্রিন্ট-টিভি-ডিজিটাল, তিন ফরম্যাট মিলিয়ে ১৫ বছরের চলমান ইনিংস। লিখতে লিখতে কাট যায়ে রাস্তে...এমনই ভাবনা আজীবন শিক্ষানবিশের...

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