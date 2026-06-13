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Neymar FIFA World Cup 2026: ব্রাজিলের মাথায় বিরাট বজ্রপাত! নেইমারকে নিয়ে হাড়হিম আপডেট... উদ্বেগে ফ্যানেরা

Neymar ruled out of Brazil vs Morocco opening match: ৩৪ বছর বয়সী ফরোয়ার্ড গত মে মাসের মাঝামাঝি সময়ে ডান পায়ের কাফ মাসলে (Calf Injury) চোট পান। সেই চোট এখনও পুরোপুরি সারেনি। ২০২৩ সালের পর থেকেই নেইমারকে ব্রাজিলের হলুদ জার্সিতে আন্তর্জাতিক ম্যাচে আর দেখা যায়নি। 

Written BySUDESHNA PAUL
Published: Jun 13, 2026, 12:27 PM IST|Updated: Jun 13, 2026, 12:27 PM IST
Neymar FIFA World Cup 2026: ব্রাজিলের মাথায় বিরাট বজ্রপাত! নেইমারকে নিয়ে হাড়হিম আপডেট... উদ্বেগে ফ্যানেরা
Image Credit: বিশ্বকাপের প্রথম ম্যাচে নেই নেইমার

About the Author

SUDESHNA PAUL

SUDESHNA PAUL

টেলিভিশনে হাতেখড়ি। প্যাশন ডিজিটাল। অনলাইন সাংবাদিকতা মানে শুধু অনলাইনে খবর লেখা নয়, ডিজিটাল মানে ডেটাও! সংখ্যাতত্ত্বের সাংবাদিকতা! ১১ বছর ধরে মিলিয়ে যাচ্ছি সেই লেখা আর ডেটার খেলা। রাজ্য থেকে দেশ, বিশ্ব থেকে বিবিধ- সংবাদ নিয়ে সংখ্যাতত্ত্বের খেলাই আমার ফোকাস।

 

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ব্রাজিলের মাথায় বিরাট বজ্রপাত! নেইমারকে নিয়ে হাড়হিম আপডেট... উদ্বেগে ফ্যানেরা
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