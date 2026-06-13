/Neymar FIFA World Cup 2026: ব্রাজিলের মাথায় বিরাট বজ্রপাত! নেইমারকে নিয়ে হাড়হিম আপডেট... উদ্বেগে ফ্যানেরা

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ২০২৬ ফিফা বিশ্বকাপে নিজেদের মিশন শুরু করার আগেই বড়সড় ধাক্কা খেল পাঁচ বারের বিশ্বচ্যাম্পিয়ন ব্রাজিল। মরক্কোর বিপক্ষে ব্রাজিলের উদ্বোধনী ম্যাচে থাকছেন না নেইমার। মরক্কোর বিপক্ষে সেলেসাওদের উদ্বোধনী ম্যাচে খেলতে পারছেন না দলের প্রধান তারকা ও ব্রাজিলের সর্বকালের সর্বোচ্চ গোলদাতা নেইমার। নিউ ইয়র্ক নিউ জার্সি স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত হবে গ্রুপ 'সি'-এর এই হাইভোল্টেজ ম্যাচ। আর সেখানে দলের সবচেয়ে বড় তারকাকে ছাড়াই মাঠে নামতে হবে ব্রাজিলকে। দলের প্রধান কোচ কার্লো আনচেলত্তি এই খবর নিশ্চিত করে জানিয়েছেন।
চোটের জেরে মাঠের বাইরে নেইমার। ৩৪ বছর বয়সী ফরোয়ার্ড গত মে মাসের মাঝামাঝি সময়ে ডান পায়ের কাফ মাসলে (Calf Injury) চোট পান। সেই চোট এখনও পুরোপুরি সারেনি। যে কারণেই মরোক্কোর বিপক্ষে উদ্বোধনী ম্যাচে মাঠে দেখা যাবে না নেইমারকে। ২০২৩ সালের পর থেকেই নেইমারকে ব্রাজিলের হলুদ জার্সিতে আন্তর্জাতিক ম্যাচে আর দেখা যায়নি। বিশ্বমঞ্চে প্রিয় তারকার প্রত্যাবর্তনের জন্য ভক্তদের এখন আরও কিছুটা অপক্ষে করতে হবে। বিশ্বকাপের মতো মেগা আসরে নেইমারের মতো অভিজ্ঞ ফুটবলারের অনুপস্থিতি বিশ্বকাপের শুরুতেই দলের জন্য যে বড় চ্যালেঞ্জ হতে চলেছে, তা বলছেন ফুটবল বিশেষজ্ঞরা। তবে কোচ আনচেলত্তি আশাবাদী যে চোট সারিয়ে নেইমার দ্রুত মাঠে ফিরবেন।
ব্রাজিলের হেড কোচ কার্লো আনচেলত্তি সাংবাদিক সম্মেলনে নেইমারের চোটের আপডেট দিয়ে বলেন, "নেইমার যত দ্রুত সম্ভব মাঠে ফেরার জন্য অত্যন্ত কঠোর পরিশ্রম করছে।" তিনি আরও বলেন, নেইমারকে শুধু যে মাঠের পারফরম্যান্সের জন্যই দলে প্রয়োজন, তা নয়, ড্রেসিংরুমকে তাতিয়ে রাখতেও নেইমার দলে অপরিহার্য। আনচেলত্তি বলেন, "নেইমারের অভিজ্ঞতা দলের তরুণ খেলোয়াড়দের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।"
কবে মাঠে ফিরবেন নেইমার? সংশয়, অনিশ্চয়তার মধ্যেও নেইমার ভক্তদের জন্য স্বস্তির খবরই দিয়েছেন ব্রাজিলিয়ান বস। আনচেলত্তি জানিয়েছেন, নেইমারের সুস্থ হয়ে ওঠার প্রক্রিয়া সঠিক পথেই এগোচ্ছে। আগামী সপ্তাহ থেকেই তিনি পুরোদমে দলের সঙ্গে অনুশীলন শুরু করতে পারেন। সূচি অনুযায়ী, ১৯ জুন হাইতির বিপক্ষে ব্রাজিলের দ্বিতীয় গ্রুপ পর্বের ম্যাচে নেইমারের মাঠে নামার সম্ভাবনা রয়েছে। তবে টিম ম্যানেজমেন্ট তাদের সবচেয়ে বড় তারকাকে নিয়ে কোনওরকম তাড়াহুড়ো বা বাড়তি ঝুঁকি নিতে নারাজ। হাইতি ম্যাচের পর ২৪ জুন গ্রুপ পর্বের শেষ ম্যাচে অ্যান্ডি রবার্টসনের স্কটল্যান্ডের মুখোমুখি হবে সেলেসাওরা।
ব্রাজিলের হয়ে এ পর্যন্ত ৪টি বিশ্বকাপে মোট ৮টি গোল করেছেন নেইমার। এবারের বিশ্বকাপে ব্রাজিলকে অন্যতম ফেভারিট ধরা হলেও মরক্কো মোটেই সহজ প্রতিপক্ষ নয়। ২০২২ কাতার বিশ্বকাপের সেমিফাইনালিস্ট ছিল মরক্কো। যদিও আনচেলত্তির আশ্বাস, নেইমারের এই অনুপস্থিতি সাময়িক। টুর্নামেন্ট কেবল শুরু হয়েছে, ব্রাজিলের হেক্সা জয়ের মিশনে নেইমারের গল্প মোটেই শেষ হয়ে যায়নি, বরং তাঁর মাঠে নামা কেবল সময়ের অপেক্ষা মাত্র।
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