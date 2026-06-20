/নেইমারের ফেরার দিনক্ষণ চূড়ান্ত, কবে মাঠে নামছেন ব্রাজিলের নায়ক? চলে এল বিরাট আপডেট

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ব্রাজিলের ‘পোস্টার বয়’ নেইমারকে নিয়েই কার্লো অ্যানচেলোত্তি বিশ্বকাপে তাঁর ‘স্পেশাল ২৬’ বেছে নিয়েছিলেন। তিন বছর পর জাতীয় দলে ফেরা স্যান্টোস ফরোয়ার্ড কিন্তু গ্রেড-টু পেশির চোট নিয়েই আমেরিকায় বিশ্বকাপ খেলতে এসেছেন। যে চোট তিনি গত ১৭ মে ক্লাবের হয়ে খেলতে গিয়েই পেয়েছিলেন।
বিদেশের একাধিক মিডিয়ায় ফলাও করে লেখা হয়েছিল যে, নেইমার সম্ভবত গ্রুপ পর্বের একটি ম্যাচও খেলতে পারবেন না, কোথাও কোথাও আবার এক ধাপ এগিয়েই লেখা হয়েছিল যে, নেইমারের হয়তো এবারের বিশ্বকাপ খেলাই হবে না। ভিনিসিয়াস জুনিয়ররা তাঁদের সিনিয়রকে কাপযুদ্ধের প্রথম দুই ম্যাচে পাননি। মরক্কোর ও হাইতির বিরুদ্ধে নেইমারকে ছাড়াই মাঠে নেমেছে। সারা বিশ্বের ব্রাজিল ভক্তদের একটাই প্রশ্ন এখন- কবে মাঠে নামবেন প্রাক্তন বার্সেলোনা ও পিএসজি স্টার?
নেইমারের ফেরার দিনক্ষণ চূড়ান্ত হয়ে গিয়েছে। আর তাঁকে নিয়ে বিরাট আপডেট দিয়ে দিলেন ব্রাজিলের কোচ অ্যানচেলোত্তিই। হাইতিকে ৩-০ গোলে চূর্ণ করার পর খুশি কোচ বলেন, 'নেইমার রবিবার একা এবং সোমবার দলের বাকিদের সঙ্গে অনুশীলন করবেন। ও স্কটল্যান্ডের স্কটল্যান্ডের বিরুদ্ধে ম্যাচে তাঁকে পাওয়া যাবে'। হাইতিকে হারিয়ে পাঁচবারের বিশ্বচ্যাম্পিয়ন দল এখন সি গ্রুপের শীর্ষে। আগামী ২৫ জুন গ্রুপ পর্বের তৃতীয় ম্যাচ খেলবেন ভিনি-কুনহারা। আর সব ঠিক থাকলে স্কটিশদের বিরুদ্ধে তাঁরা পাশে পাবেন নেইমারকে। যাঁর স্কিল, ড্রিবলিং ও সৃষ্টিশীলতা একবার নয়, বারবার বিশ্বকে মোহিত করেছে।
নেইমারের প্রত্যাবর্তন সেলেকাওদের জন্য এক গুরুত্বপূর্ণ মোড়ে আসতে চলেছে। হাইতির বিরুদ্ধে ৩-০ ব্যবধানে দারুণ জয় যেমন অ্যানচেলোত্তিদের অক্সিজেন দিয়েছে, তেমনই চিন্তার ভাঁজ বাড়িয়েছেন রাফিনহা। প্রথমার্ধে হ্যামস্ট্রিংয়ে চোট পেয়ে মাঠ ছাড়তে হয়েছে ব্রাজিলের স্টারকে। অ্যানচেলোত্তি জানিয়েছেন যে, রাফিনহার চোট কতটা গুরুতর, তা তিনি এখনও জানেন না এবং আরও কিছু পরীক্ষার পরেই জানা যাবে রাফিনহার আপডেট।হ্যামস্ট্রিংয়ে চোটের কারণে ২০২৫-২৬ মরসুমের শেষের দিকের ম্যাচগুলিতে খেলতে পারেননি রাফিনহা।
ব্রাজিলের রাজার মতো ফেরার পরেই নেইমারকে নিয়ে স্বস্তির আপডেট এসেছে। মরক্কোর বিপক্ষে ১-১ ড্র দিয়ে ব্রাজিলের যাত্রা শুরু হয়েছে। রাউন্ড অফ থার্টিটু-তে জায়গা করে নেওয়ার লড়াইয়ে টিকে থাকতে তাদের হাইতির বিরুদ্ধে জেতার প্রয়োজন ছিল। ব্রাজিল দুর্দান্ত পারফরম্যান্স উপহার দিয়ে প্রথমার্ধেই তিন গোল করে হাইতিকে শুইয়ে দিয়েছে। আমেরিকায় ভালো কিছু করার লক্ষ্যেই এগিয়ে যাচ্ছে সাম্বাবাহিনী। নেইমার দলকে বাড়তি অনুপ্রেরণা ও শক্তি দেবেন।
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)