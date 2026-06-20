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নেইমারের ফেরার দিনক্ষণ চূড়ান্ত, কবে মাঠে নামছেন ব্রাজিলের নায়ক? চলে এল বিরাট আপডেট

Neymar: নেইমারের ফেরার দিনক্ষণ এবার চূড়ান্ত হয়ে গেল। কবে মাঠে নামছেন ব্রাজিলের নায়ক? জানিয়ে দিলেন দলের হেডমাস্টার। হাইতিকে চূর্ণ করেই শক্তি বাড়ল ব্রাজিলের

Written BySubhapam SahaEdited By:Subhapam Saha
Published: Jun 20, 2026, 04:40 PM IST|Updated: Jun 20, 2026, 04:49 PM IST
নেইমারের ফেরার দিনক্ষণ চূড়ান্ত, কবে মাঠে নামছেন ব্রাজিলের নায়ক? চলে এল বিরাট আপডেট
Image Credit: নেইমার ফিরছেন

About the Author

Subhapam Saha

Subhapam Saha

বলতে বলতে গোওওওল... থেকে বোলারের মাথার উপর দিয়ে তুলে ছয়! মূলত ক্রীড়া সাংবাদিকতায়, তবুও বিনোদন থেকে বিজ়নেস, সর্বত্র কলম-ক্যামেরায় বিচরণ। ২০১১ সালে সাংবাদিকতার বাইশ গজে ডেবিউ। প্রিন্ট-টিভি-ডিজিটাল, তিন ফরম্যাট মিলিয়ে ১৪ বছরের চলমান ইনিংস। লিখতে লিখতে কাট যায়ে রাস্তে...এমনই ভাবনা আজীবন শিক্ষানবিশের...

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