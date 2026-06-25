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৯৮২ দিন পর চোখের জলে 'ঘর ওয়াপসি' নেইমারের! গ্যালারি থেকে ছুটে এসে জডিয়ে ধরল ছেলে, আবেগের সুনামি ঢাকায়

৯৮২ দিন পর ব্রাজিলের জার্সিতে ফিরলেন নেইমার। তাঁর দেশের নায়ক খেলা শেষের পর অঝোরে কাঁদলেন। সারা বিশ্বের ব্রাজিলের ভক্তদেরও চোখ ভিজল...

Written BySubhapam SahaEdited By:Subhapam Saha
Published: Jun 25, 2026, 01:37 PM IST|Updated: Jun 25, 2026, 01:58 PM IST
৯৮২ দিন পর চোখের জলে 'ঘর ওয়াপসি' নেইমারের! গ্যালারি থেকে ছুটে এসে জডিয়ে ধরল ছেলে, আবেগের সুনামি ঢাকায়
Image Credit: নেইমারের সঙ্গে আলোচনায় কার্লোSource: Bureau

About the Author

Subhapam Saha

Subhapam Saha

বলতে বলতে গোওওওল... থেকে বোলারের মাথার উপর দিয়ে তুলে ছয়! মূলত ক্রীড়া সাংবাদিকতায়, তবুও বিনোদন থেকে বিজ়নেস, সর্বত্র কলম-ক্যামেরায় বিচরণ। ২০১১ সালে সাংবাদিকতার বাইশ গজে ডেবিউ। প্রিন্ট-টিভি-ডিজিটাল, তিন ফরম্যাট মিলিয়ে ১৪ বছরের চলমান ইনিংস। লিখতে লিখতে কাট যায়ে রাস্তে...এমনই ভাবনা আজীবন শিক্ষানবিশের...

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