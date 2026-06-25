৯৮২ দিন পর চোখের জলে 'ঘর ওয়াপসি' নেইমারের! গ্যালারি থেকে ছুটে এসে জডিয়ে ধরল ছেলে, আবেগের সুনামি ঢাকায়

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ব্রাজিল ৩-০ ব্যবধানে স্কটল্যান্ডকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে, গ্রুপ চ্যাম্পিয়ন হয়ে চলে গেল বিশ্বকাপের নকআউটে। ভিনিসিয়াস জুনিয়র জোড়া গোল করলেন। মাতেউস কুনহাও নাম লেখালেন স্কোরশিটে। পাঁচবারের বিশ্বচ্যাম্পিয়নদের ‘জোগা বোনিতো’ অর্থাৎ ‘দ্য বিউটিফুল গেম’ বা সুন্দর ফুটবল ফের একবার বিশ্বকে মোহিত করল, যেমনটা বছরের পর বছর ধরেই করে আসছে। তবে ভিনি বা কুনহাকে নিয়ে হেডলাইন নয়, সব আলো শুধুই একজনের উপর। তিনি পেলের দেশের নায়ক নেইমার জুনিয়র। ১৭ অক্টোবর ২০২৩ থেকে ২৫ জুন ২০২৬। গুনে গুনে ৯৮২ দিন পর ব্রাজিলের জার্সিতে 'ঘর ওয়াপসি' হল তাঁর। প্রায় তিন বছরেরও বেশি চোট-আঘাতের 'বনবাস' কাটিয়ে নেইমার ফের মাঠে। সারা বিশ্বের ব্রাজিল ভক্তদের জন্য উদযাপনের আর কী বা কারণ লাগতে পারে! লিয়োনেল মেসি ও ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডোর সঙ্গে শুধুমাত্র তাঁরই নাম উচ্চারিত হয়ে এসেছে এত বছর। তিনি ব্রাজিলের অলিম্পিক্স সোনাজয়ী, ফুটবল কুলীন দেশের সর্বোচ্চ গোলদাতাও।
মায়ামি থেকে ঢাকা
৭৬ মিনিটে কুনহার জায়গায় নেইমারকে মাঠে নামেন কার্লো অ্যানচেলোত্তি। আর তখনই লেখা হয়ে গেল ইতিহাস। ব্রাজিলের হয়ে চারটি বিশ্বকাপ খেলা চতুর্থ ফুটবলার হিসেবে ইতিহাস লিখলেন নেইমার। জালমা স্যান্টোস (১৯৫৪, ১৯৫৮, ১৯৬২ ও ১৯৬৬), পেলে (৯৫৮, ১৯৬২, ১৯৬৬ ও ১৯৭০), কাফুর (১৯৯৪, ১৯৯৮, ২০০২ ও ২০০৬) এলিট ক্লাবে এলেন নেইমার (২০১৪, ২০১৮, ২০২২, ২০২৬)। পেলের পর দ্বিতীয় ফুটবলার হিসেবে ব্রাজিলের আইকনিক ১০ নম্বর জার্সি পরে চার বিশ্বকাপ খেলারও রেকর্ড করলেন নেইমার। মাটিতে রাজার পা পড়তেই মায়ামির হার্ড রক স্টেডিয়ামে উচ্ছ্বাসে ফেটে পড়ে। নেইমারের নামে গ্যালারিতে তৈরি হয় শব্দব্রহ্ম। যেন এক অদৃশ্য় মায়াবী হলুদ আলো ছড়িয়ে পড়েছিল যেন এই ভুবনে। মায়ামি থেকে ঢাকার দূরত্ব বিমান পথে প্রায় ২২ থেকে ২৬ ঘণ্টা। ১৪ হাজার কিলোমিটারের বেশি কিছুটা পথ। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ও নেইমারের ফেরার আলোয় আলোকিত হয়ে উঠছিল। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাণকেন্দ্র ও সাংস্কৃতিক মিলনমেলা টিএসসি (টিচার-স্টুডেন্ট সেন্টার) সেখানে লাগানো হয়েছিল জায়ান্ট স্ক্রিন। নেইমারের নামে জয়ধ্বনি দিতে থাকেন শয়ে শয়ে ব্রাজিল সমর্থক ও সেখানকার শিক্ষার্থীরা। তাঁরা উচ্ছ্বাসে ফেটে পড়েন তাঁরা। খেলার শুরুতে নিরাপত্তার কারণেই বহিরাগতদের প্রবেশে নিষেধাজ্ঞা ছিল। কিন্তু পরে সমর্থকদের কথা বিবেচনা করে তা শিথিল করা হয়। ফলে হাজার হাজার সমর্থক তখন একত্রিত হয়ে যান। মন ভালো করা সাম্বা ঝড়ে কেউ আনন্দে নাচলেন তো কেউ আবার চোখের জল ফেললেন।
বাবা-ছেলে
রেফারি শেষ বাঁশি বাজাতেই নেইমার অঝোরে কাঁদলেন। সেই চোখের জল যেন সারা বিশ্বের সমর্থকদেরও ভিজিয়ে দিল। খেলা শেষ হতেই নেইমার ছুটে এসেছিলেন গ্যালারির দিকে। তাঁর ১৪ বছরের ছেলে দাভি লুকা মাঠে নেমে বাবাকে জড়িয়ে ধরতে চেয়েছিল। কিন্তু স্টেডিয়ামের স্টুয়ার্টরা নেইমারের ছেলেকে, মাঠের অনধিকার প্রবেশকারী ভেবে একাধিকবার পথ আটকেছিল তার। শেষে নেইমার এসে ব্যক্তিগত ভাবে হস্তক্ষেপ করেন। বাবাকে জড়িয়ে ধরতেই ছেলের চোখও ছলছল করে ওঠে। আবেগে ভেসে যান নেইমার। আসলে ফুটবলের স্কোরলাইনে কিছুই লেখা থাকে না, যা থাকে তা খেলার বাইরের, রক্ত-কান্না-ঘামের গল্পে।
নেইমার ও নেইমারের চোট
ব্রাজিলের ‘পোস্টার বয়’ নেইমারকে নিয়েই অ্যানচেলোত্তি তাঁর বিশ্বকাপের ‘স্পেশাল ২৬’ বেছে নিয়েছিলেন। তিন বছর পর জাতীয় দলে ফেরা স্যান্টোস ফরোয়ার্ড কিন্তু পুরোপুরি ফিট ছিলেন না। কাপযুদ্ধে তিনি এসেছিলেন গ্রেড-টু পেশির চোট নিয়ে। গত ১৭ মে ক্লাবের হয়ে খেলতে গিয়ে নেইমার চোট পেয়েছিলেন। বিদেশের একাধিক মিডিয়া নেইমারকে বিশ্বকাপে ইতিই টেনে দিয়েছিল। গ্রুপ পর্বে নেইমার মরক্কো ও হাইতির বিরুদ্ধে খেলতে পারেননি। তবে সমালোচকদের ভুল প্রমাণ করেই মাঠে নামলেন প্রাক্তন বার্সোলোনা ও পিএসজি তারকা। ভুললে চলবে না এই মানুষটা কিন্তু ২০২৩ সালের অক্টোবরে অত্যন্ত গুরুতর অ্যান্টিরিয়র ক্রুসিয়েট লিগামেন্ট (এসিএল) চোট পেয়েছিলেন। যা এখনও পুরোপুরি সারেনি।
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