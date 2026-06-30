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'পরের বিশ্বকাপে আবার চেষ্টা করবেন'! গণিতজ্ঞের ভবিষ্যদ্বাণী ভুল হতেই নেইমার ধুয়ে দিলেন

নেইমার আর রেয়াত করলেন না জার্মানির অর্থনীতিবিদ জোয়াকিম ক্লেমেন্টকে। যিনি এই ভবিষ্যদ্বাণীই করেছিলেন যে, জাপানের কাছে হেরেই ব্রাজিলের বিশ্বকাপ অভিযান শেষ হবে। আর এবার ব্রাজিলের পোস্টারবয় মোক্ষম ট্রোল করলেন ক্লেমেন্টকে। 

Written BySubhapam Saha
Published: Jun 30, 2026, 08:55 PM IST|Updated: Jun 30, 2026, 08:56 PM IST
'পরের বিশ্বকাপে আবার চেষ্টা করবেন'! গণিতজ্ঞের ভবিষ্যদ্বাণী ভুল হতেই নেইমার ধুয়ে দিলেন
Image Credit: নেইমারের ট্রোলSource: Bureau

About the Author

Subhapam Saha

Subhapam Saha

বলতে বলতে গোওওওল... থেকে বোলারের মাথার উপর দিয়ে তুলে ছয়! মূলত ক্রীড়া সাংবাদিকতায়, তবুও বিনোদন থেকে বিজ়নেস, সর্বত্র কলম-ক্যামেরায় বিচরণ। ২০১১ সালে সাংবাদিকতার বাইশ গজে ডেবিউ। প্রিন্ট-টিভি-ডিজিটাল, তিন ফরম্যাট মিলিয়ে ১৪ বছরের চলমান ইনিংস। লিখতে লিখতে কাট যায়ে রাস্তে...এমনই ভাবনা আজীবন শিক্ষানবিশের...

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