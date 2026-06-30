'পরের বিশ্বকাপে আবার চেষ্টা করবেন'! গণিতজ্ঞের ভবিষ্যদ্বাণী ভুল হতেই নেইমার ধুয়ে দিলেন

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: পাঁচবারের বিশ্বচ্যাম্পিয়ন ব্রাজিল চলে গিয়েছে বিশ্বকাপের শেষ ষোলোয়। হিউস্টনের এনআরজি স্টেডিয়ামে কার্লো আনচেলোত্তির দল হাজিমে মোরিয়াসুর জাপানকে ২-১ হারিয়েছে। তবে এই বিশ্বকাপ শুরুর আগেই জার্মানির অর্থনীতিবিদ জোয়াকিম ক্লেমেন্ট বিরাট ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন। তিনি জানিয়েছিলেন যে, এবার বিশ্বকাপে রাউন্ড অফ থার্টিটুতে ব্রাজিল-জাপানের দেখা হবে। এবং জাপানের কাছে হেরেই ব্রাজিল বিশ্বকাপ থেকে ছিটকে যাবে। আর ম্যাচ শেষ হওয়ার পরেই ব্রাজিলের সুপারস্টার নেইমার ধুয়ে দিলেন ক্লেমেন্টকে। তিনি সমাজমাধ্যমের পাতায় লিখেছেন, 'মিস্টার জোয়াকিম ক্লেমেন্ট...অনুগ্রহ করে পরের বিশ্বকাপে আবার চেষ্টা করবেন।'
জার্মানির গণিতজ্ঞ ও অর্থনীতিবিদ ক্লেমেন্ট কোনও ভবিষ্যৎদ্রষ্টা বা জ্যোতিষী নন। তাঁর কাজের পদ্ধতি একেবারে আলাদা। বিশ্বকাপ ভবিষ্যদ্বাণী সংক্রান্ত মডেল বানিয়ে এবং তা সঠিক প্রমাণিত করেছেন। যে কারণেই বেশ জনপ্রিয়ও হয়েছেন। শেষ তিন বিশ্বজয়ী দেশের নামও তিনি আগেই বলে দিয়েছিলেন! ২০১৪ সালে জার্মানি, ২০১৮ সালে ফ্রান্স এবং ২০২২ সালে আর্জেন্টিনাই চ্যাম্পিয়ন হয়। তাঁর ভবিষ্যদ্বাণী মিলে গিয়েছিল অক্ষরে অক্ষরে।
বিশ্বকাপ শুরুর আগে ফর্চুন ইন্ডিয়াকে দেওয়া এক সাক্ষাত্কারে ক্লেমেন্ট বলেছিলেন, 'দেখুন গ্রুপ পর্বের কোনও নির্দিষ্ট ম্যাচ নিয়ে আমি সাধারণত ভবিষ্যদ্বাণী করি না। তবে আমার ধারণা শেষ বত্রিশের লড়াইয়ে ব্রাজিল ও জাপানের মধ্যে একটি ম্যাচ হতে পারে এবং জাপানই জয়ী হবে। বিষয়টি শুনতে প্রথমে অদ্ভুত মনে হতে পারে, কারণ ইতিহাসের বিচারে ব্রাজিলই বিশ্বের সবচেয়ে সফল দল। কিন্তু বর্তমান প্রজন্মের প্লেয়াররা তাদের সেরা ফর্মে নেই। অন্যদিকে এই মুহূর্তে জাপানের দল অত্যন্ত শক্তিশালী।'
ক্লেমেন্ট এও বলেছিলেন যে, এবার নাকি নেদারল্যান্ডস নাকি বিশ্বকাপ হাতে তুলবে। ঘটনাচক্রে রাউন্ড অফ থার্টিটুতে মরক্কো টাইব্রেকারে ডাচদের হারিয়ে বিশ্বকাপ থেকেই ছিটকে দিয়েছে। যার মানে দাঁড়াল ক্লেমেন্টের জোড়া ভবিষ্যদ্বাণীই একেবারে মুখ থুবড়ে পড়ল।
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