CPL 2025: ১৫০-র উপর স্ট্রাইক রেট, শতাধিক ম্যাচে হাজার-হাজার রান, শাহরুখের নাইট বেছে নিল নতুন অধিনায়ক

Nicholas Pooran to lead Trinbago Knight Riders in CPL 2025: নিকোলাস পুরানকে গুরুদায়িত্ব ছিল শাহরুখ খানের সিপিএল ফ্র্যাঞ্চাইজি ট্রিনবাগো নাইট রাইডার্স। কায়রন পোলার্ডের জুতোয় পা গলালেন পুরান...
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: আসন্ন ক্যারিবিয়ান প্রিমিয়র লিগের (CPL 2025) আগে বিরাট বদল করে ফেলল ট্রিনবাগো নাইট রাইডার্স (Trinbago Knight Riders)। শাহরুখ খানের ফ্র্যাঞ্চাইজি! কায়রন পোলার্ডের (Kieron Pollard) বদলে টিকেআরের (TKR) নেতৃত্ব ভার তুলে দেওয়া হল তাঁরই স্বদেশীয় ক্যারিবিয়ান স্টার নিকোলাস পুরানকে (Nicholas Pooran To Lead Trinbago Knight Riders In Upcoming CPL 2025)। ২০১৯ থেকে পোলার্ড ছিলেন টিকেআরের দায়িত্বে। ডোয়েন ব্রাভোর (Dwayne Bravo) জুতোয় পা গলিয়ে ছিলেন তিনি।
দায়িত্ব নিয়ে পুরান বললেন
'ট্রিনবাগো নাইট রাইডার্সের প্রতিনিধিত্ব করা আমার কাছে বিরাট ব্যাপার। এই ফ্র্যাঞ্চাইজিকে নেতৃত্ব দেওয়ার সুযোগ পাওয়াটা আমার কাছে সৌভাগ্যের। আমার সেরাটাই দিতে চাই টিকেআরকে। আশা করি সেরাটা দিয়েই যত সম্ভব সঠিক সিদ্ধান্ত নেব। এটি আমার কাছে এমন এক দায়িত্ব যা, ব্রাভো থেকে পোলার্ড হয়ে আমার কাছে এসেছে। সবচেয়ে আনন্দের বিষয় হল পোলার্ড-নারিন-রাসেল এখনও খেলছে। তাদের অভিজ্ঞতা আমার নির্ভরতা। মাঠে তাদের নেতৃত্ব দেওয়া, আমার কাছে অনেক কিছু।'
পুরানের পুরান
টি-টোয়েন্টি সার্কিটের অন্যতম জনপ্রিয় খেলোয়াড় পুরান। সিপিএলের প্রথম মরসুমে ১৭ বছর বয়সে টিকেআরের হয়েই এই ফর্ম্যাটে আত্মপ্রকাশ করেছিলেন তিনি। তখন তখন ত্রিনিদাদ অ্যান্ড টোবাগো রেড স্টিল নামে পরিচিত ছিল। ২০২২ সালে টিকেআরে ফিরে আসার আগে বার্বাডোজ রয়্যালস (বিআর) এবং গায়ানা অ্যামাজন ওয়ারিয়র্সে যোগ দেন। ২০১৫ সাল ছাড়া পুরান সিপিএলের সব মরসুমেই খেলেছেন। সেই সময়ে গাড়ি দুর্ঘটনায় ভয়ংকর আহত হয়ে মাঠের বাইরে ছিলেন। সিপিএলে মোট ১১৪ ম্যাচে ১৫২.২৭ স্ট্রাইক রেটে ২৪৪৭ রান করেছেন পুরান। বর্তমানে, তিনি এমএলসিতে এমআই নিউইয়র্ক এবং আইএলটি২০তে এমআই এমিরেটসের অধিনায়কও।
পোলার্ডের নেতৃত্বে টিকেআর ২০২০ সালে কেবলই তাদের চতুর্থ সিপিএল শিরোপা জিতেনি, ১২-র মধ্যে ১২টি ম্যাচ জিতে অপরাজিত থেকে রেকর্ড করেছে। আরও দুটি প্লে-অফে অংশগ্রহণের আগে। ২০২৪ সালে তারা বিআর-এর কাছে এলিমিনেটরে হেরে যায়। গত বছর অবসর নেওয়ার পর ব্রাভোকে প্রধান কোচ হিসেবে মনোনীত করা হয়।
পোলার্ড বললেন
আমি বিশ্বাস করি পরবর্তী প্রজন্মকে গড়ে তোলা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। নতুন হেড কোচ হিসেবে এই বছর ব্রাভোর আসায় আমরা মনে করেছি যে, নতুন অধিনায়ক নেওয়ার এটাই সঠিক সময়। পুরান স্বদেশী। আমি মনে করি এটা ওর জন্য সঠিক সুযোগ। আমরা আসলে বছরের পর বছর ধরে ওকে তৈরি করেছি। আমি জানি না আর কতদিন খেলব, তবে মাঠে থাকার এবং পুরানকে এই ভূমিকায় স্বাচ্ছন্দ্যে কাজ করতে সাহায্য করার সুযোগ পেয়ে আমি খুশি। পুরান এমন একজন, যাকে আমাদের সামনে বেড়ে উঠতে দেখেছি এবং ও আমাদের মূল্যবোধ এবং নীতিগুলি বোঝে। ও বোঝে আমরা কীভাবে ক্রিকেট খেলতে চাই, ও বোঝে যে, আমরা যে জয়ের সংস্কৃতি তৈরি করতে চাই এবং নিকোলাস বিশ্বজুড়ে অনেক খেলোয়াড়ের সঙ্গে খেলে। দারুণ শ্রদ্ধার সম্পর্ক তাদের। আমার জন্য, পুরানকে অধিনায়কত্ব হস্তান্তর করা একটি সহজ সিদ্ধান্ত ছিল।'
১৭ অগস্ট সেন্ট কিটস অ্যান্ড নেভিস প্যাট্রিয়টসের বিপক্ষে ম্যাচ দিয়ে টিকেআর তাদের সিপিএল ২০২৫ অভিযান শুরু করবে...
