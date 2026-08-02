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WATCH: নির্মল পুরজা-সহ ১০ আরোহীর মৃত্যুর আগের মুহূর্তের হাড়হিম ফুটেজ সামনে! আচমকাই মাথার উপর দিয়ে অতি ভয়াল...

অ্যাডভেঞ্চারের অমোঘ নেশাই হল কাল! ৪৩ বছর বয়সেও দুর্গম পর্বতশৃঙ্গে আরোহণে গিয়েছিলেন কিংবদন্তি নির্মল পুরজা-সহ ১০ জনের টিম। আর ফেরা হল না। ভিডিয়োতে দেখা যাচ্ছে মৃত্যুর আগের মুহূর্তের ভিডিয়ো...

Written BySubhapam Saha
Published: Aug 02, 2026, 03:17 PM IST|Updated: Aug 02, 2026, 03:19 PM IST
WATCH: নির্মল পুরজা-সহ ১০ আরোহীর মৃত্যুর আগের মুহূর্তের হাড়হিম ফুটেজ সামনে! আচমকাই মাথার উপর দিয়ে অতি ভয়াল...
Image Credit: নির্মল পুরজা

About the Author

Subhapam Saha

Subhapam Saha

বলতে বলতে গোওওওল... থেকে বোলারের মাথার উপর দিয়ে তুলে ছয়! মূলত ক্রীড়া সাংবাদিকতায়, তবুও বিনোদন থেকে বিজ়নেস, সর্বত্র কলম-ক্যামেরায় বিচরণ। ২০১১ সালে সাংবাদিকতার বাইশ গজে ডেবিউ। প্রিন্ট-টিভি-ডিজিটাল, তিন ফরম্যাট মিলিয়ে ১৪ বছরের চলমান ইনিংস। লিখতে লিখতে কাট যায়ে রাস্তে...এমনই ভাবনা আজীবন শিক্ষানবিশের...

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