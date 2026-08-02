/WATCH: নির্মল পুরজা-সহ ১০ আরোহীর মৃত্যুর আগের মুহূর্তের হাড়হিম ফুটেজ সামনে! আচমকাই মাথার উপর দিয়ে অতি ভয়াল...

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: বিশ্ববিখ্যাত কিংবদন্তি পর্বতারোহী নির্মল পুরজার প্রয়াণে শোকস্তব্ধ দুনিয়াজুড়ে পর্বতারোহী মহলে। এখনও বিশ্বাস হচ্ছে না অনেকেরই যে, 'নিমসদাই' (এই নামেই পরিচিত ছিলেন) আর নেই। বিশ্বেরকর্ডধারী ব্রিটিশ-নেপালি পর্বতারোহী এবং ব্রিটেনের স্পেশ্য়াল বোট সার্ভিসের (এসবিএস) প্রাক্তন কমান্ডো প্রয়াত হয়েছেন গত শনিবার। অ্যাডভেঞ্চারের অমোঘ নেশায় ৪৩ বছর বয়সেও দুর্গম কারাকোরামের ব্রড পর্বতশৃঙ্গে আরোহণে গিয়েছিলেন নির্মল-সহ ১০ জনের টিম। আয়োজক পর্বতারোহী গ্রুপ এলিট এক্সপিড জানিয়েছে যে, অভিযানের সকলেই মারা গিয়েছেন। তাঁদের মৃত্যুর আগের মুহূর্তের হাড়হিম ফুটেজ এবার সামনে এসেছে। যা দেখে শিউরে উঠছেন সকলে।
ভিডিয়ো শেয়ার কারাকোরাম ভিশনের
পাকিস্তান-ভিত্তিক ট্যুর অপারেটর কারাকোরাম ভিশন ইনস্টাগ্রামে একটি ছবি ও ভিডিও ফুটেজ শেয়ার করেছে। তাতে দেখা যাচ্ছে যে, ব্রড পিকে ওঠার সময় নির্মল ও আরও ৯ আরোহী পাহাড়ের ঢাল বেয়ে উপরে উঠছিলেন। ঠিক তার কিছুক্ষণ পরেই সেখানে ধেয়ে আসে ভয়াবহ তুষারধস। ট্যুর অপারেটর জানিয়েছে এই ছবিটি 'দুর্ঘটনার ঠিক আগের মুহূর্তেই তোলা'। পোস্টে বলা হয়েছে, 'আমরা বেস ক্যাম্প থেকে স্পষ্ট দেখতে পেয়েছিলাম ওই ১০ জন আন্তর্জাতিক পর্বতারোহীকে। যাদের মধ্যে বিশ্ববিখ্যাত পর্বতারোহী নির্মল নির্মল পুরজাও ছিলেন। পাহাড়ের ঢাল বেয়ে উপরের দিকে তাঁদের উঠতে দেখছিলাম। হঠাৎ করেই তাদের মাথার উপর এক বিশাল তুষারধস নেমে আসে। বরফ সরে যাওয়ার পর আমরা আতঙ্কিত হয়ে পাহাড়ের উপরের ঢালগুলো পর্যবেক্ষণ করি। কিন্তু কাউকেই আর দেখতে পাইনি। ব্রড পিকে এট বিরাট ট্র্যাজেডি।' পাকিস্তান নিয়ন্ত্রিত কাশ্মীরের কারাকোরাম রেঞ্জের ব্রড পিকে ছিলেন নির্মলরা। ৭০০০ মিটার উচ্চতার কাছাকাছি পৌঁছানোর পরই হঠাৎ তুষারধস নামে। ১০ সদস্যের এই আন্তর্জাতিক দলে নির্মল ছাড়াও নেপালি গাইডের পাশাপাশি আমেরিকা, আমিরশাহি ও চিনের পর্বতারোহীরা ছিলেন।
যে ইতিহাসে নাম থাকবে নির্মলের
২০১৯ সালে মাত্র ৬ মাস ৬ দিনের মধ্যে বিশ্বের ৮০০০ মিটারের বেশি উচ্চতাবিশিষ্ট ১৪টি পর্বতশৃঙ্গ (যা 'ডেথ জোন' বা 'মৃত্যু-অঞ্চল' হিসেবে পরিচিত) আরোহণ করে বিশ্বরেকর্ড করেছিলেন নির্মল। তারপরেই বিশ্বজুড়ে তিনি খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। তাঁর এই অসামান্য কৃতিত্ব জনপ্রিয় নেটফ্লিক্স ডকুমেন্টারি '১৪ পিকস: নাথিং ইজ ইম্পসিবল'-এ তুলে ধরা হয়েছে। এছাড়া তিনি সেই ঐতিহাসিক দলেরও সদস্য ছিলেন, যাঁরা ২০২১ সালে প্রথমবারের মতো শীতকালে কে-টু পর্বতশৃঙ্গ আরোহণ করেছিল। মৃত্যুর সময়ে তিনি সম্পূরক অক্সিজেন ছাড়া দু'বার এই ১৪ শৃঙ্গ আরোহণকারী প্রথম ব্যক্তি হওয়ার প্রচেষ্টায় নিয়োজিত ছিলেন।
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