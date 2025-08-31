Nitish Rana-Digvesh Rathi: 'আমাকে কিছু বললে...', ভয়ংকর ঝামেলায় দুই IPL তারকা! বিস্ফোরক প্রাক্তন KKR ক্যাপ্টেন...

Nitish Rana-Digvesh Rathi: 'আমাকে কিছু বললে...', ভয়ংকর ঝামেলায় দুই IPL তারকা! বিস্ফোরক প্রাক্তন KKR ক্যাপ্টেন...
Nitish Rana-Digvesh Rathi: মাঠে দিগ্বেশ রাঠির সঙ্গে ভয়ংকর বিবাদে জড়িয়ে ছিলেন নীতীশ রানা। এবার সেই ঘটনা প্রসঙ্গে বিস্ফোরক প্রাক্তন কেকেআর ক্যাপ্টেন...
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: চলতি দিল্লি প্রিমিয়র লিগের (Delhi Premier League 2025, DPL 2025) এলিমিনেটর ম্যাচে মুখোমুখি হয়েছিল ওয়েস্ট দিল্লি লায়নস (West Delhi Lions) ও সাউথ দিল্লি সুপারস্টারজ (South Delhi Superstarz)। পশ্চিম ও দক্ষিণ দিল্লির ডার্বিতে শেষ হাসি হেসছে নীতীশ রানার (Nitish Rana) পশ্চিমই। আয়ূষ বাদোনিদের হারিয়ে (Ayush Badoni) তাঁরা চলে গিয়েছেন ফাইনালে। আর এই ম্যাচ কার্যত রণক্ষেত্রের চেহারা নিয়েছিল নীতীশ ও সাউথ দিল্লির স্পিনার দিগ্বেশ রাঠির জন্য (Nitish Rana-Digvesh Rathi)। আইপিএলের অভিজ্ঞ নীতিশ ও তরুণ-উদীয়মান দিগ্বেশ মাঠে ভয়ংকর বিবাদে জড়িয়ে ছিলেন। রানা-রাঠির মধ্যে তুমুল বাকবিতণ্ডা হয় এবং একে অপরের উপর রীতিমতো চড়াও হয়েছিলেন।
ডু-অর-ডাই ম্যাচ
দিল্লির অরুণ জেটলি স্টেডিয়ামে, ডিপিএলের ডু-অর-ডাই ম্যাচে সাউথ দিল্লি টস হেরে প্রথমে ব্যাট করে কুড়ি ওভারে ২০১ রান তুলেছিল। জবাবে ওয়েস্ট দিল্লি সাত উইকেটে রান তাড়া করে হেসখেলে ম্যাচ বার করে নেয়। ব্যাট হাতে বিধ্বংসী নীতীশ একাই আলো কেড়ে নেন। ৮ চার ও ১৫ ছয়ে সাজিয়ে ছিলেন ৫৫ বলে ১৩৪ রানের অপরাজিত ইনিংস। ওয়েস্ট দিল্লির ইনিংসের অষ্টম ওভারে বল করতে এসেছিলেন দিগ্বেশ। ওই ওভারে নীতীশ তাঁকে একটি চার মারার ও পরপর তিনটি ছক্কা হাঁকান। দিগ্বেশের পরবর্তী ওভারে আবারও নীতীশ একটি চার এবং জোড়া ছক্কায় দ্বিগেশের বোলিং ভুলিয়ে দেন। এই পরিস্থিতিতে দু'জনেই উত্তপ্ত বাগবিতণ্ডায় জড়িয়ে পড়েন। পরিস্থিতি এতটাই জটিল হয়ে পড়েছিল যে, দিল্লির দুই ছেলেকে থামাতে আম্পায়ার এবং সতীর্থদের হস্তক্ষেপ করতে হয়েছিল।
আরও পড়ুন: ১২ বলে ১১ ছয়! অবিশ্বাস্য-অসম্ভব ইনিংস, সব ছেড়ে ভারতীয় ক্রিকেটারে ইতিহাস দেখুন...
বিস্ফোরক নীতীশ রানা
নীতীশ এবার এই ঘটনা নিয়ে মুখ খুলেছেন। তিনি মিডিয়াকে বলেছেন, 'দেখুন, কে ঠিক বা ভুল সেটা বিষয় নয়, ও, ওর দলের জন্য ম্যাচ জেতাতে নেমেছিল, আর আমিও আমার দলের জন্য জেতাতেই নেমেছিলাম। তবে ক্রিকেটের প্রতি শ্রদ্ধা জানানো আমার মতো তারও দায়িত্ব। সে নিজেই এটা শুরু করেছিল, আমি বলব না কীভাবে বা ঠিক কী হয়েছিল মাঠে। কারণ এটা অন্যায় হবে। কিন্তু হ্যাঁ, যদি কেউ আমাকে খোঁচা দেয় বা আমার সঙ্গে তর্ক করতে আসে, তাহলে আমি কিন্তু চুপ করে বসে থাকার পাত্র নই। কারণ আমি সবসময় আমার ক্রিকেট এভাবেই খেলেছি। যদি কেউ আমাকে খোঁচা দেয়, আর মনে করে যে, আমাকে উত্তেজিত করে আউট করবে, তাহলে আমিও ছক্কা মেরে পাল্টা আঘাত করতে পারি। গতকাল যা ঘটেছিল তা তারই একটি উদাহরণ। যে শুরু করে শেষ তাকেই করতে হয়। এখনও পর্যন্ত মাঠে আমার অনেক লড়াই হয়েছে। এমন নয় যে আমি করিনি। কিন্তু আজ পর্যন্ত, আমি কখনও কিছু শুরু করিনি। হ্যাঁ, কেউ যদি আমাকে প্রথমে কিছু বলে, আমি সবসময় তার উত্তর দিই আর এটাই আমার পথ। আমি এভাবেই বড় হয়েছি। আমার বাবা-মা আমাকে শিখিয়েছেন যে, যদি তুমি ভুল না হও, তাহলে তুমি আত্মপক্ষ সমর্থনে দাঁড়াবে। আমি ঠিক এটাই করি এবং ভবিষ্যতেও করব।'
আরও পড়ুন: ভারতীয় ড্রেসিংরুমে ফের ধোনি, গম্ভীরের সঙ্গে বাঁধছেন জুটি! যে খবরে তুমুল তোলপাড়...
রানা-রাঠি লাঠালাঠি
রানা-রাঠি, অতীতেও আগ্রাসী আচরণের কারণে মাঠে ঝামেলায় জড়িয়েছেন। নতুন কিছু নয়। চলতি বছর আইপিএলেও বারবার বিতর্কের জড়িয়ে ছিলেন লখনউ সুপার জায়েন্টসের স্পিনার। দিগ্বেশকে একাধিকবার জরিমানা করা হয়েছিল। এমনকী আইপিএলে এক ম্যাচে নিষিদ্ধও ছিলেন দিল্লির ২৮ বছরের ক্রিকেটার। ডিপিএলের আচরণবিধি লঙ্ঘনের করে শাস্তির মুখে পড়েছেন রানা-রাঠি। রানাকে ম্যাচ ফি-র ৪০ শতাংশ জরিমানা করা হয়েছে। আর তার দ্বিগুণ ম্যাচ ফি জরিমানা দিতে হয়েছে রাঠিকে। আইপিএলে ৩০ লাখ টাকায় লখনউয়ের স্পিনারকে কিনেছিল সঞ্জীব গোয়েঙ্কার দল। সেখানে ডিপিএলে তাঁকে ৩৮ লাখ টাকা দেওয়া হয়েছে। যদিও টুর্নামেন্টে হতাশ করেছেন এই স্পিনার। ২৩ ওভারে ২৩৪ রান খরচ করে মাত্র ৪ উইকেট নিয়েছেন।
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)