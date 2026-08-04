Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /খেলা
  • /NORA FATEHI VIRAL VIDEO: ওহ ইয়া.. ও অসাধারণ, লজ্জায় পুরো লাল নোরা! ভাইরাল ভিডিয়োতে ঝড়... বিশ্বকাপারের সঙ্গেই সম্পর্কে সিলমোহর?

NORA FATEHI VIRAL VIDEO: 'ওহ ইয়া.. ও অসাধারণ', লজ্জায় পুরো লাল নোরা! ভাইরাল ভিডিয়োতে ঝড়... বিশ্বকাপারের সঙ্গেই সম্পর্কে সিলমোহর?

NORA FATEHI VIRAL VIDEO: নোরা ফতেহির সঙ্গে মরক্কোর ‘ন্যাশনাল হিরো' ইয়াসিন বোনোর সম্পর্ক নিয়ে বিস্তর জল্পনা চলছে। আর ঠিক এই আবহে নোরা নীরবতা ভেঙে না বলেও বলে দিলেন অনেক কিছুই। 

Written BySubhapam Saha
Published: Aug 04, 2026, 08:09 PM IST|Updated: Aug 04, 2026, 08:09 PM IST
NORA FATEHI VIRAL VIDEO: 'ওহ ইয়া.. ও অসাধারণ', লজ্জায় পুরো লাল নোরা! ভাইরাল ভিডিয়োতে ঝড়... বিশ্বকাপারের সঙ্গেই সম্পর্কে সিলমোহর?

About the Author

Subhapam Saha

Subhapam Saha

বলতে বলতে গোওওওল... থেকে বোলারের মাথার উপর দিয়ে তুলে ছয়! মূলত ক্রীড়া সাংবাদিকতায়, তবুও বিনোদন থেকে বিজ়নেস, সর্বত্র কলম-ক্যামেরায় বিচরণ। ২০১১ সালে সাংবাদিকতার বাইশ গজে ডেবিউ। প্রিন্ট-টিভি-ডিজিটাল, তিন ফরম্যাট মিলিয়ে ১৪ বছরের চলমান ইনিংস। লিখতে লিখতে কাট যায়ে রাস্তে...এমনই ভাবনা আজীবন শিক্ষানবিশের...

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
কোথাও ১০৩ বছরের বৃদ্ধ, কোথাও বাইক আরোহী তরুণ, ২৪ ঘণ্টার একই জেলায় মার্মান্তিক দুর
2
3
4
5