NORA FATEHI VIRAL VIDEO: 'ওহ ইয়া.. ও অসাধারণ', লজ্জায় পুরো লাল নোরা! ভাইরাল ভিডিয়োতে ঝড়... বিশ্বকাপারের সঙ্গেই সম্পর্কে সিলমোহর?

জি ২৪ ঘন্টা ডিজিটাল ব্যুরো: গত মে মাসের ঘটনা। মরক্কোর কাসাব্লাংকার আইন দিয়াব এলাকায় একসঙ্গে দেখা গিয়েছিল নোরা ফতেহি ও ইয়াসিন বোনোকে। ৩৩ বছর বয়সী লাস্যময়ী কানাডিয়ান-মরোক্কান সুন্দরী নোরা বহুগুণসম্পন্না। তিনি যেমন অসাধারণ বেলি ডান্সার, তেমনই আবার মডেল-অভিনেত্রী-গায়িকাও। তবে বোনোর পরিচয় একটাই তিনি মরক্কোর গোলকিপার। সৌদি প্রো লিগে আল হিলালের হয়ে খেলেন। নোরার সঙ্গে বোনোর সম্পর্ক নিয়ে বেশ কিছুদিন ধরেই জল্পনা-কল্পনা চলছে, এবার মুখ খুললেন নোরা। 'দ্য ক্রিস ফেড শো'-তে কথা বলার সময় নোরা জানিয়েছেন যে, তাঁরা 'খুবই ভালো বন্ধু'। পাশাপাশি তিনি বোনোকে 'অসাধারণ মানুষ' এবং ‘বিশ্বের সেরা গোলরক্ষক’ হিসেবেও অভিহিত করেছেন। যতবারই আমিরশাহির ইংরেজি জনপ্রিয় ব্রেকফাস্ট রেডিয়ো শোয়ে বোনোর প্রসঙ্গ এসেছিল, ততবারই নোরা ব্লাশ করেছেন। সেই ভিডিয়ো এখন নেটপাড়ায় রয়েছে। নোরা কার্যত বোনোর সঙ্গে সম্পর্কের সিলমোহরই দিয়েছেন। যদিও এর আগে বোনোর সতীর্থ মরক্কোর অধিনায়ক আশরাফ হাকিমির সঙ্গেও নোরার সম্পর্কের গুঞ্জন ছিল। যদিও হাকিমিকে নিয়ে কখনই কিছু বলেনন নোরা।
বোনো বিবাহিত ও এক সন্তানের বাবা
হোস্টরা সাক্ষাৎকার চলাকালীন যখন নোরাকে বোনোর সঙ্গে তাঁর সম্পর্কের গুঞ্জন নিয়ে প্রশ্ন করেছিলেন। জবাবে নোরা বলেছিলেন, 'ওহ হ্যাঁ, ওর সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব আছে।' তিনি জানান যে তাঁদের দীর্ঘদিনের পরিচয় থাকলেও মাত্র কয়েক মাস আগেই তাঁদের মধ্যে পুনরায় যোগাযোগ শুরু হয়েছে। সঞ্চালকরা লক্ষ্য করেন যে, বোনোর প্রসঙ্গ উঠতেই নোরা বারবার লজ্জায় লাল হয়েছিলেন। অনুষ্ঠানের এক সহ-সঞ্চালক যখন মন্তব্য করেন যে. তাঁদের দু'জনকে একসঙ্গে 'দারুণ মানাবে' বা তাঁরা 'চমৎকার জুটি' হতে পারেন, তখন নোরা আর নিজেকে সামলাতে পারেননি। শোয়ের ইনস্টাগ্রাম অ্যাকাউন্টে সাক্ষাৎকারের একটি অংশ শেয়ার হতেই তা দ্রুত ভাইরাল হয়েছে। নোরা এবং বোনো যদিও প্রেমের সম্পর্কের কথা স্বীকার করেননি। ২০২৬ ফিফা বিশ্বকাপের সেমিফাইনালে মরক্কোর অসাধারণ যাত্রায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন বোনো। পেনাল্টি বাঁচানোর দক্ষতার জন্য তিনি সুপরিচিত। ২০১৬ সালে বোনো বিয়ে করেন ইমান খালাদকে। ২০২০ সালে তাঁদের ছেলে আইজ্যাকের জন্মায়। সম্প্রতি তাঁদের দাম্পত্য জীবন নিয়ে মরক্কোর মিডিয়ায় যেসব গুঞ্জন ছড়িয়েছে, সেই বিষয়ে বোনো বা তাঁর পরিবার প্রকাশ্যে কোনও মন্তব্য করেননি।
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