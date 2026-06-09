/NORA FATEHI WATCH: খোলামেলা শরীরে উদ্দাম নোরা! ৩ মিনিট ২৪ সেকেন্ডের চরম ভিডিয়োতে... ভিউজ ১১, ২৭৫, ০৬৫! দেখেছেন?

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ভারতীয় দর্শকদের কাছে আর নোরা ফতেহির (Nora Fatehi) কোনও বিশেষণ দেওয়ার প্রয়োজন নেই। ৩৩ বছর বয়সী লাস্যময়ী কানাডিয়ান-মরোক্কান সুন্দরী বহুগুণসম্পন্না। একদিকে যেমন বেলি ডান্সার, তেমনই আবার তিনি মডেল-অভিনেত্রী এবং গায়িকাও। ফের একবার নোরার নাম জুড়ল ফুটবলের শ্রেষ্ঠ ইভেন্টের সঙ্গে। দরজায় কড়া নাড়ছে ইতিহাসের সবচেয়ে বড় ফুটবল বিশ্বকাপ (FIFA World Cup 2026)। আর ঠিক দু'দিন পর অর্থাত্ ১১ জুন থেকে শুরু মহাযুদ্ধ।
ইতিহাসের বৃহত্তম ফুটবল বিশ্বকাপের অফিসিয়াল অ্যালবাম রিলিজ করেছে ফিফা। বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তের শিল্পীদের গাওয়া ১৮টি ট্র্যাক রাখা হয়েছে বিশেষ সংকলনে। বহুদেশীয় সংস্কৃতি এবং সুরের এক অনন্য সমন্বয়। আর এই অ্যালবামে 'সির সির' (Siir Siir) গানটি নোরার গাওয়া। সঙ্গীত প্রযোজক সঞ্জয় এবং ফরাসি গায়ক ভেজেড্রিমের যৌথ প্রয়াসেই এই গানের জন্ম। পর্দায় নোরা থাকবেন আর দুর্দান্ত নাচ থাকবে না, তা কী হতে পারে! বিশ্বকাপের এই গানেও নোরা খোলামেলা শরীরে দুর্দান্ত নেচেছেন।
নোরা বলেছেন, 'এই গান আমার কাছে ভীষণ স্পেশ্যাল। 'সির সির'-এর মাধ্যমে আমরা বিভিন্ন সাংস্কৃতিক প্রভাবের সংমিশ্রণ ঘটিয়ে এমন কিছু সৃষ্টি করতে চেয়েছিলাম, যা একই সঙ্গে বিশ্বজনীন ও অনন্য। আমি আমার সত্তার প্রতিটি অংশকে এতে তুলে ধরতে চেয়েছিলাম! ফুটিয়ে তুলেছি আমার মরক্কোর ও কানাডার শিকড় থেকে শুরু করে ভারতের গভীর প্রভাব। সেই দেশ ও বৃহত্তর দক্ষিণ এশীয় সম্প্রদায়ের কাছ থেকে পাওয়া অশেষ ভালোবাসাও রয়েছে এখানে। যা আমার এই যাত্রায় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। এই গানটিকে আরও অর্থবহ করে তুলেছে এর নেপথ্যে থাকা ভারতীয়দের জোরালো অংশগ্রহণ! কোরিওগ্রাফার ও নৃত্যশিল্পী থেকে শুরু করে স্টাইলিং টিম, প্রত্যেকেই এই ভাবনাকে বাস্তবে রূপ দিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন। ফিফা বিশ্বকাপ ২০২৬-এর মতো এক বৈশ্বিক আয়োজনের জন্য এই গান তৈরি করা আমার কাছে যেন এক অবিশ্বাস্য ব্যাপার! এ এমন এক মুহূর্ত যা যেন সবকিছুকে পূর্ণতা দেয়। যেখানে বিভিন্ন সংস্কৃতি, সুর ও মানুষ একে অপরের সাথে মিলিত হয়। আমি আশা করি, আমার নিজস্ব উপায়ে প্রাচ্যের সেই চমৎকার সুর ও সংগীতকে আমি বিশ্বের দরবারে তুলে ধরতে পারব।'
পরপর দু'বার বিশ্বকাপের মঞ্চে ভারতের হয়ে প্রতিনিধিত্ব করছেন নোরা। ২০২২ সালে কাতার বিশ্বকাপের সমাপ্তি অনুষ্ঠান ‘লাইট দ্য স্কাই’ গানে অংশ নিয়েছিলেন নায়িকা-গায়িকা। আর এবার কানাডার টরন্টোতে বিশ্বকাপের বিশেষ উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে 'সির সির' গানে পারফর্ম করবেন নোরা। অনুষ্ঠানের বিশেষ আকর্ষণ পপ সম্রাজ্ঞী শাকিরা।
ঘটনাচক্রে বিশ্বকাপে নোরার 'প্রেমিক'ও রয়েছে। নোরার সঙ্গে নাম জড়িয়েছে বিশ্বতারকা ফুটবলার আশরাফ হাকিমির। মরক্কোর মহারথী তিনি। ঘটনাচক্রে নোরা ভারতে থাকলেও তিনি কিন্তু জন্মসূত্রে হাকিমির দেশেরই। নোরা-হাকিমির সম্পর্ক নিয়ে এখন বেজায় গুঞ্জন। আফ্রিকান কাপ অফ নেশনসের সময়ে নোরাকে পাওয়া গিয়েছিল স্টেডিয়ামে। মরক্কোর হয়ে গলা ফাটাতে গিয়েছিলেন তিনি। এরপরই ভক্তরা গোয়েন্দা হয়ে উত্তীর্ণ হন। তাঁরা দ্রুত বিভিন্ন বিষয় মেলাতে শুরু করেন। এক রেডিট ব্যবহারকারী লক্ষ্য করেছেন যে নোরার ম্যাচ দেখতে যাওয়ার ইনস্টাগ্রাম পোস্টে এসে হাকিমি লাইক দিয়েছেন। দুয়ে দুয়ে চার করতে আর অসুবিধা হয়নি নেটপাড়ার। নোরা এর আগে এক সাক্ষাৎকারে জানিয়ে ছিলেন যে, হাকিমিই তাঁর প্রিয় ফুটবলার।
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