Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /খেলা
  • /NORA FATEHI WATCH: খোলামেলা শরীরে উদ্দাম নোরা! ৩ মিনিট ২৪ সেকেন্ডের চরম ভিডিয়োতে... ভিউজ ১১, ২৭৫, ০৬৫! দেখেছেন?

NORA FATEHI WATCH: খোলামেলা শরীরে উদ্দাম নোরা! ৩ মিনিট ২৪ সেকেন্ডের চরম ভিডিয়োতে... ভিউজ ১১, ২৭৫, ০৬৫! দেখেছেন?

Nora Fatehi FIFA World Cup 2026 Song: ফের বিশ্বকাপের সঙ্গে জুড়ল নোরা ফতেহির নাম। ৩ মিনিট ২৪ সেকেন্ডের ভিডিয়োতে মাতিয়ে দিলেন  কানাডিয়ান-মরোক্কান সুন্দরী। এখনই ভিউজ ১১, ২৭৫, ০৬৫! দেখেছেন আপনি? 

Written BySubhapam Saha
Published: Jun 09, 2026, 06:00 PM IST|Updated: Jun 09, 2026, 06:00 PM IST
NORA FATEHI WATCH: খোলামেলা শরীরে উদ্দাম নোরা! ৩ মিনিট ২৪ সেকেন্ডের চরম ভিডিয়োতে... ভিউজ ১১, ২৭৫, ০৬৫! দেখেছেন?

About the Author

Subhapam Saha

Subhapam Saha

বলতে বলতে গোওওওল... থেকে বোলারের মাথার উপর দিয়ে তুলে ছয়! মূলত ক্রীড়া সাংবাদিকতায়, তবুও বিনোদন থেকে বিজ়নেস, সর্বত্র কলম-ক্যামেরায় বিচরণ। ২০১১ সালে সাংবাদিকতার বাইশ গজে ডেবিউ। প্রিন্ট-টিভি-ডিজিটাল, তিন ফরম্যাট মিলিয়ে ১৪ বছরের চলমান ইনিংস। লিখতে লিখতে কাট যায়ে রাস্তে...এমনই ভাবনা আজীবন শিক্ষানবিশের...

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
খোলামেলা শরীরে উদ্দাম নোরা! ৩ মিনিট ২৪ সেকেন্ডের চরম ভিডিয়োতে... ভিউজ ১১২৭৫০৬৫
Nora Fatehi42 min ago
2
Mamata Banerjee house CID visit53 min ago
3
Apple WWDC 202659 min ago
4
Dev2 hrs ago
5
Abhishek Banerjee signature forgery case2 hrs ago