/মানচিত্র থেকে মুছল নর্থইস্ট ও কাশ্মীর! অপ্রত্যাশিত ঘটনায় ধেয়ে এল বিতর্কের মহাপ্রলয়

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: কমনওয়েলথ গেমসে ভারতীয় বক্সাররা ইতিহাসের শ্রেষ্ঠ পারফরম্যান্স উপহার দিয়েছেন গ্লাসগোয়। ৭ সোনা-সহ ১০ পদক এসেছে এবার। অলিম্পিক্স পদকজয়ী বক্সার লভলিনা বরগোহাঁই রুপো জিতেছেন এই আসরে। তবে ২৮ বছরের অহমিয়া মেয়ের দেশে ফেরার আগের অভিজ্ঞতা মোটেই সুখকর হল না একটি অপ্রীতিকর ঘটনার কারণে। ভারতীয় বক্সিং টিমের সাফল্য উদযাপন করার জন্য় লভলিনাদের এলাহি ডিনারে আমন্ত্রণ জানিয়েছিল মিস্টার সিং'স ইন্ডিয়া- দ্য় হোম অফ কারি ইন গ্লাসগো নামে স্থানীয় জনপ্রিয় পঞ্জাবি-স্কটিশ রেস্তোরাঁ। চার প্রজন্ম মিলে ৩০ বছরেরও বেশি সময় ধরে চালাচ্ছে এই রেস্তোরাঁ। ঐতিহ্যবাহী ভারতীয় ফ্লেভারের সঙ্গে স্থানীয় স্কটিশ বৈশিষ্ট্যের ব্লেন্ডিং করেই জনপ্রিয় মিস্টার সিং'স ইন্ডিয়া। গ্লাসগোর ১৪৯ এল্ডারসলি স্ট্রিটের রেস্তোরাঁয় গিয়েই রীতিমতো ধাক্কা খেলেন লভলিনা! বক্সার জানান যে, রেস্তোরাঁর ন্যাপকিনে ছাপানো ভারতের মানচিত্রে উত্তর-পূর্বাঞ্চলকেই মুছে দেওয়া হয়েছে!
কী বলছে লভলিনা ও সর্বভারতীয় ফেডারেশন
সংবাদসংস্থা আইএএনএসকে দেওয়া সাক্ষাত্কারে লভলিনা বলেন, 'দয়া করে বিষয়টি অন্যভাবে নেবেন না। রেস্তোরাঁয় দেওয়া ন্যাপকিনে দেখলাম, ভারতের মানচিত্র থেকে আমাদের উত্তর-পূর্বাঞ্চল বাদ পড়েছে। ওখানকার বাসিন্দা হিসেবে বিষয়টি সত্যিই কষ্ট দেয়। আমি শুধু এটুকুই বলতে চেয়েছিলাম। দয়া করে পরেরবার বিষয়টি খেয়াল রাখবেন। অনেক ধন্যবাদ' । বক্সিং ফেডারেশন অফ ইন্ডিয়ার সভাপতি অজয় সিংও লভলিনার সঙ্গে একমত। তিনি জানিয়েছেন যে, মানচিত্রতে জম্মু-কাশ্মীরকেও সঠিক ভাবে দেখানো হয়নি। রেস্তোরাঁ কর্তৃপক্ষকে ওই ত্রুটিপূর্ণ নকশা সরিয়ে ফেলার এবং তার পরিবর্তে ভারতের ভৌগোলিক সীমানার সঠিক চিত্র তুলে ধরার কথা বলেছেন সিং। গ্লাসগোর সুপরিচিত এই ভারতীয় রেস্তোরাঁ বহু বছর ধরেই বিভিন্ন সফররত ভারতীয় ক্রীড়াদল ও বিশিষ্ট ব্যক্তিদের আপ্যায়ন করে আসছে। এই প্রতিবেদনটি লেখার সময় পর্যন্ত এই বিষয়ে কোনও আনুষ্ঠানিক বিবৃতি দেয়নি রেস্তোরাঁ!
কমনওয়েলথে বক্সিংয়ে জয়জয়কার ভারতের
কমনওয়েলথে ভারতের সর্বকালের সেরা বক্সিং অভিযান শেষ হওয়ার কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই এই বিতর্কের সূত্রপাচ। প্রীতি পাওয়ার, জ্যাসমিন লামবোরিয়া, সাক্ষী চৌধুরী, অরুন্ধতী চৌধুরী এবং প্রিয়া ঘংঘাসরা, সকলেই নিজেদের ওজন বিভাগে সোনা জিতে ভারতীয় মহিলা দলের সাফল্যে নেতৃত্ব দিয়েছেন। পুরুষদের বিভাগে সচিন সিওয়াচ ও অঙ্কুশ পাংঘাল আরও দু'টি স্বর্ণপদক জিতেছেন। যার ফলে বক্সিংয়ে ভারতের মোট স্বর্ণপদকের সংখ্যা রেকর্ড সাত ছুঁয়েছে। তবে লভলিনা অল্পের জন্য সেই তালিকায় নাম লেখাতে ব্যর্থ হয়েছেন। মেয়েদের ৭০ কেজি বিভাগের ফাইনালে হাড্ডাহাড্ডি লড়াইয়ের পর অস্ট্রেলিয়ার এমা-সু গ্রিনট্রির কাছে ৪-১ হেরে তাঁকে দ্বিতীয় স্থানেই সন্তুষ্ট থাকতে হয়েছে। কমনওয়েলথ গেমসের ইতিহাসে ভারতের অন্যতম সেরা বক্সিং সাফল্য উদযাপনের লক্ষ্যেই রেস্তোরাঁয় যাওয়া হয়েছিল। ভারতীয় বক্সারদের পদক জয়ের প্রসঙ্গ থেকে আলোচনা সরে গিয়ে ভারতীয় মানচিত্রের দিকে। লভলিনার মনে হয়েছিল যে মানচিত্র দেশকে সামগ্রিক ভাবে তুলে ধরতে ব্যর্থ হয়েছে। ভারতীয় বক্সিং দলের সদস্যরা ওই মানচিত্রের সংশোধনের দাবি জানিয়েছেন।
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)