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মানচিত্র থেকে মুছল নর্থইস্ট ও কাশ্মীর! অপ্রত্যাশিত ঘটনায় ধেয়ে এল বিতর্কের মহাপ্রলয়

কমনওয়েলথ গেমসে স্মরণীয় সাফল্যের পর ভারতের রেকর্ড-গড়া বক্সিং দল সেলিব্রেশনে শামিল হয়েছিলেন এক রেস্তোরাঁয়। কিন্তু সেখানে ভারতের একটি ভুল মানচিত্র দেখে অলিম্পিক্স পদকজয়ী লভলিনা বরগোহাঁই আর চুপ থাকতে পারেননি। 

Written BySubhapam Saha
Published: Aug 02, 2026, 04:18 PM IST|Updated: Aug 02, 2026, 04:18 PM IST
মানচিত্র থেকে মুছল নর্থইস্ট ও কাশ্মীর! অপ্রত্যাশিত ঘটনায় ধেয়ে এল বিতর্কের মহাপ্রলয়
Image Credit: লভলিনা মানতে পারলেন না!

About the Author

Subhapam Saha

Subhapam Saha

বলতে বলতে গোওওওল... থেকে বোলারের মাথার উপর দিয়ে তুলে ছয়! মূলত ক্রীড়া সাংবাদিকতায়, তবুও বিনোদন থেকে বিজ়নেস, সর্বত্র কলম-ক্যামেরায় বিচরণ। ২০১১ সালে সাংবাদিকতার বাইশ গজে ডেবিউ। প্রিন্ট-টিভি-ডিজিটাল, তিন ফরম্যাট মিলিয়ে ১৪ বছরের চলমান ইনিংস। লিখতে লিখতে কাট যায়ে রাস্তে...এমনই ভাবনা আজীবন শিক্ষানবিশের...

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